মাথা কামিয়ে প্রস্রাব পান করানোর অভিযোগ, মহিলা-সহ 7 জনের বিরুদ্ধে মামলা

মাথা কামিয়ে প্রস্রাব পান করানোর অভিযোগ, মহিলা-সহ 7 জনের বিরুদ্ধে মামলা
allegedly assaulting a man: সোশাল মিডিয়ায় মারধরের একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।
By PTI
Published : September 27, 2026 at 1:37 PM IST
আলিগড়, 27 সেপ্টেম্বর: এক ব্যক্তিকে মারধর করে, তাঁর চুল ও দাড়ি আংশিকভাবে কামিয়ে দেওয়া হয় ৷ এমনকী তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করার অভিযোগ তিন মহিলা-সহ সাতজনের বিরুদ্ধে ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ জানিয়েছে।
বৃহস্পতিবার ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের আলিগড় থেকে প্রায় 40 কিলোমিটার দূরে আকরাবাদ থানা এলাকার একটি গ্রামে ঘটেছিল ৷ শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় মারধরের একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এরপর ওই ব্যক্তি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের মতে, নির্যাতিত ব্যক্তি অবিবাহিত ৷ তিনি তাঁর বোনের শ্বশুরবাড়ির এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন।
এই সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসার পরই একদল লোক তাঁকে ব্যপক মারধর করে বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, এরপর ওই ব্যক্তির মাথার অর্ধেক চুল ও দাড়ি কামিয়ে দেওয়ার পর তাঁকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় ৷ এরপরই জোর করে তাঁকে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করা হয় বলেও অভিযোগ। শনিবার পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওই ব্যক্তির বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজন-সহ সাতজন এবং কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি এই হামলায় জড়িত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই পলাতক ৷ তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে বলেও জানানো হয় পুলিশের তরফে।
পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হামলা ও অমানবিক আচরণের জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে আরও তদন্ত ও বাকিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশের একটি দল তদন্ত চালাচ্ছে ৷