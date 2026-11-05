দিল্লিতে তিনতলা ভবন ধসে মৃত 2, অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা
Delhi Building Collapse Death: প্রত্যক্ষদর্শীরা হঠাৎ বিকট শব্দ শোনা ও ধ্বংসস্তূপ থেকে শ্রমিকদের টেনে বের করতে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন ।
Published : November 5, 2026 at 1:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 নভেম্বর: রাজধানীতে ফের বহুতল বিপর্যয় ৷ দিল্লির চাউরি বাজারে তিনতলা ভবন ধসে মৃত্যু হল তিনজনের ৷ ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনীর অন্তত ছয়টি ইউনিট ৷ যার মধ্যে রয়েছে জলবাহী গাড়ি ও উদ্ধারকারী যান ।
বৃহস্পতিবার পুরনো দিল্লির চাউরি বাজারে নির্মাণাধীন একটি তিনতলা ভবন ধসে পড়ে । এতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে । আধিকারিকদের মতে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও বেশ কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।
A three-storey building under construction collapsed in the Paiwalan area near Chawri Bazaar on Thursday morning. The incident was reported at around 10:15 am from Gali Sattara, Sheesh Mahal, opposite Chawri Bazaar Metro Station. Some people are feared to be trapped inside the collapsed structure. Six emergency units, including three water tenders, a water bowser, a quick response vehicle and an incident response team, were deployed. Senior officers are at the site. More details are awaited: DFS— IANS (@ians_india) November 5, 2026
চাউরি বাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে 'গলি সিতারা' এলাকায় সকাল 9টা 50 মিনিটে এই ঘটনা ঘটে । ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা উদ্ধার অভিযানের তদারকি করছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ।
ডি কে রায় নামে এক আধিকারিক জানান, নির্মাণাধীন একটি তিনতলা ভবন ভেঙে পড়েছে । ভিতরে কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন । আরও কর্মী ও একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিককে ঘটনাস্থলে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।
দিল্লি ফায়ার সার্ভিস (ডিএফএস)-এর এক আধিকারিক বলেন, "অন্তত 15 জন আটকে পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন । আমরা সকাল 9টা 50 মিনিটে খবর পাই । এনডিএমসি (NDMC), দিল্লি পুলিশ, ডিএফএস এবং এমসিডি (MCD)-এর দল উদ্ধার কাজ করছে ।"