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দিল্লিতে তিনতলা ভবন ধসে মৃত 2, অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা

Delhi Building Collapse Death: প্রত্যক্ষদর্শীরা হঠাৎ বিকট শব্দ শোনা ও ধ্বংসস্তূপ থেকে শ্রমিকদের টেনে বের করতে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন ।

Delhi CHAWRI BAZAR Building Collapse Death
দিল্লির চাউরি বাজারে ভবন ধসে পড়ার পর উদ্ধারকাছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (ANI)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2026 at 1:04 PM IST

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নয়াদিল্লি, 5 নভেম্বর: রাজধানীতে ফের বহুতল বিপর্যয় ৷ দিল্লির চাউরি বাজারে তিনতলা ভবন ধসে মৃত্যু হল তিনজনের ৷ ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনীর অন্তত ছয়টি ইউনিট ৷ যার মধ্যে রয়েছে জলবাহী গাড়ি ও উদ্ধারকারী যান ।

বৃহস্পতিবার পুরনো দিল্লির চাউরি বাজারে নির্মাণাধীন একটি তিনতলা ভবন ধসে পড়ে । এতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে । আধিকারিকদের মতে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও বেশ কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।

চাউরি বাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে 'গলি সিতারা' এলাকায় সকাল 9টা 50 মিনিটে এই ঘটনা ঘটে । ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা উদ্ধার অভিযানের তদারকি করছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ।

ডি কে রায় নামে এক আধিকারিক জানান, নির্মাণাধীন একটি তিনতলা ভবন ভেঙে পড়েছে । ভিতরে কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন । আরও কর্মী ও একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিককে ঘটনাস্থলে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।

দিল্লি ফায়ার সার্ভিস (ডিএফএস)-এর এক আধিকারিক বলেন, "অন্তত 15 জন আটকে পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন । আমরা সকাল 9টা 50 মিনিটে খবর পাই । এনডিএমসি (NDMC), দিল্লি পুলিশ, ডিএফএস এবং এমসিডি (MCD)-এর দল উদ্ধার কাজ করছে ।"

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দিল্লিতে বহুতল ভেঙে মৃত্যু
দিল্লির চাউরি বাজারে তিনতলায় ধস

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