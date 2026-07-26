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অগ্নিসাক্ষী করে সাত পাক-সিদুঁরদান, তিন বোনকে যুবকের বিয়ের ঘটনার তদন্তে পুলিশ

একই যুবককে তিন তরুণীর বিয়ে অর্থাৎ সাত পাকে বাঁধা এখন ইনস্টা-ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তারপরই বিপাকে পড়েছেন তাঁরা ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ, কিন্তু কেন?

THREE SISTERS MARRY ONE MAN
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 5:01 PM IST

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আমরোহা (উত্তরপ্রদেশ), 26 জুলাই: কিছুদিন আগে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে একই যুবককে তিন তরুণীর বিয়ের ঘটনা ৷ জানা যায়, ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশের আমরোহা ৷ শুধু তাই নয়, সামনে আসে নববধূ তিন বোন ৷ দুই বোন নিজের ৷ অন্যজন কাকার মেয়ে ৷ তার বয়স 15 ৷ সে নাবালিকা হওয়ায় শিশু কল্যাণ কমিটি (CWC) ইতিমধ্যে নোটিশ জারি করেছে ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশও ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 17 জুলাই মন্দিরে 4 জন বিয়ে করেন ৷ আমরোহার হাসানপুরের ধৌরিয়া গ্রামের বাসিন্দা দুই বোন অলকা, দেবিকা এবং তাঁদের কাকার মেয়ে একসঙ্গেই থাকেন। তিনজনই এলাকায় পরিচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর অর্থাৎ সোশাল মিডিয়ায় রিল এবং ভিডিয়ো বানানোর জন্য ৷ ইউটিউব চ্যানেলে তাঁদের অনুসারীর সংখ্যা 4 লক্ষেরও বেশি। বিকাশ তাঁদের সেই সব ভিডিয়োর ক্যামেরাম্যান হিসাবে কাজ করেন। তাঁকেই একসঙ্গে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন অলকা, দেবিকা ও তাঁদের নাবালিকা বোন।

তিন বোনকে যুবকের বিয়ের ঘটনার তদন্তে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

9 দিন আগে চামুণ্ডা মাতা মন্দিরে বিকাশের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিন বোন। বিয়ের ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, হিন্দু রীতি মেনে আচার-অনুষ্ঠান পালন করছেন বিকাশ। শাড়ি পরে, মাথায় ঘোমটা দেওয়া বরের পাশে সারিবদ্ধভাবে বসে রয়েছেন তিন বোন। সবশেষে বিকাশ তিন বোনের প্রত্যেকের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন এবং অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তাঁদের সঙ্গে সাত পাক ঘোরেন। তবে, এই অনুষ্ঠানে পুরোহিত ছাড়া উভয় পক্ষের কোনও আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত ছিলেন না।

এই সময় আচার অনুষ্ঠানের সমস্ত কিছু তাঁরা ক্যামেরাবন্দি করেন ৷ এরপর তা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে। তিন বোনই জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায় একই ব্যক্তিকে বিয়ে করেছেন। এদিকে, এই বিয়ের কথা অস্বীকার করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷

বিষয়টি নিয়ে নেটপাড়ায় শুরু হয় চর্চা ৷ তারপরই সামনে আসে নাবালিকার হাইস্কুলের মার্কশিট ৷ তাতে, বয়স প্রায় 15 বলে উল্লেখ করা হয়। এরপর বিষয়টি নতুন মোড় নেয়। আমরোহার শিশু কল্যাণ কমিটি (CWC) বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে একটি নোটিশ জারি করেছে। কমিটি জানায়, এর তদন্ত করা হবে ৷ নাবালিকাকে বিয়ে যদি সত্য হয়, নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিশু কল্যাণ কমিটির চেয়ারম্যান অতুলেশ ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, নাবালিকার বিয়ের খবর পাওয়ার পর কমিটি গুরুত্ব সহকারে দেখছে। তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অখিলেশ কুমার ভাদৌরিয়া বলেন, "বিষয়টি বিবেচনাধীন। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো এবং এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। তার ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

সোশাল মিডিয়ায় তিন বোনের বক্তব্য- সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের সমালোচনার মাঝে তিন বোন একটি ভিডিয়ো রোস্ট করে ৷ তাতে দাবি করেছেন, নিজেদের ইচ্ছেতেই বিয়ে করেছেন। পাশাপাশি তাঁরা জানান, ইতিহাসে রাজারাও একাধিকবার বিয়ে করেছেন। এদিকে, যদি নাবালিকার বিয়ে নিশ্চিত হয়, তবে এই বিষয়টি শুধু সোশাল মিডিয়ার আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং আইনি পদক্ষেপেরও কারণ হতে পারে। কেউ কেউ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ দেখছেন ৷ অনেকে যুক্তি দিয়েছেন, পৌরাণিক কাহিনি এবং বর্তমান আইনের তুলনা করা যায় না ৷

TAGGED:

THREE SISTERS MARRIAGE AMROHA
AMROHA MINOR MARRIAGE
সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল
তিন বোনকে এক যুবকের বিয়ে
THREE SISTERS MARRY ONE MAN

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