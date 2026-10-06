ডিটেনশন ক্যাম্পে বাংলাদেশি মহিলাকে 3 বছর 'গণধর্ষণ' ! বরখাস্ত 3 পুলিশকর্মী, কড়া পদক্ষেপ হাইকোর্টের

ডিটেনশন ক্যাম্পে বাংলাদেশি মহিলাকে 3 বছর 'গণধর্ষণ' ! বরখাস্ত 3 পুলিশকর্মী, কড়া পদক্ষেপ হাইকোর্টের
Bangladeshi Woman Gang Rape: 2021 সালে সাজা ঘোষণার পরেও ডিটেনশন সেন্টারে ! কেন বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়নি, কেন্দ্রের জবাব তলব ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ৷
Published : October 6, 2026 at 5:57 PM IST
রাঁচি, 6 অক্টোবর: ঝাড়খণ্ডে হাজারিবাগের ডিটেনশন সেন্টারে এক বাংলাদেশি মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগে তিন পুলিশকর্মীকে বরখাস্ত করা হল ৷ বাংলাদেশি মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগে ওই তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন ৷ হাজারিবাগের জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (ডালসা) তাদের রিপোর্ট পেশ করার পর রাজ্য সরকার ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের বিচারপতি সুজিত নারায়ণ প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চকে বিষয়টি জানিয়েছে ৷
পাশাপাশি, নির্যাতিতা বাংলাদেশি মহিলার কারাবাসের সময় পেরিয়ে গেলেও কেন তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়নি, সেই নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে জবাব চেয়েছে হাইকোর্ট ৷ সেই সঙ্গে নির্যাতিতা মহিলার নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় মৌলক সুবিধা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 15 অক্টোবর ৷
অভিযোগ উঠেছে, 2021 সালে আদালত অনুপ্রবেশ আইনে বাংলাদেশি মহিলাকে 3 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় ৷ অভিযোগ, কারাদণ্ডের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মহিলাকে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়নি ৷ তিনবছর ধরে তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেওয়া হয় ৷ এই সময়ের মধ্যে তিনপুলিশ কর্মী তাঁকে লাগাতার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করেছেন মহিলা ৷
সম্প্রতি একটি এনজিও ওই ডিটেনশন ক্যাম্পে মহিলাদের সুরক্ষা ব্যবস্থার খোঁজখবর নিতে যায় ৷ তখনই বাংলাদেশি ওই মহিলার সঙ্গে এনজিও-র সদস্যদের দেখা হয় ৷ সেখানেই তিনি পুরো ঘটনা তাঁদের বলেন ৷ বিষয়টি জানতে পেরে এনজিও-র তরফে আইনজীবী অঙ্কিত অপূর্বের মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা হয় ৷
মামলার শুনানিতে পুরো অভিযোগ শোনার পর বিচারপতি সুজিত নারায়ণ প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় ডিটেনশন ক্যাম্পে হাজারিবাগের জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের একটি দলকে পাঠাতে ৷ জেলা আইনি পরিষেবা বিভাগের সদস্যদের কাছে নির্যাতিতা মহিলা তিন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে তাঁকে গণধর্ষণের অভিযোগ করেন ৷
অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের তরফে ওই তিন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের এবং বরখাস্ত করা হয়েছে ৷ কিন্তু, এফআইআর-এ যে ধারাগুলি দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত ৷ সেখানে আরও একাধিক ধারা যুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট ৷
পাশাপাশি, ঝাড়খণ্ডের অ্যাডভোকেট জেনারেল রোহিতাশ্ব রায় আদালতকে জানান, এফআইআর-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে ৷ জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ একটি মুখবন্ধ খামে এই বিষয়ে তাদের রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে ৷ সেখানে তিনজন পুলিশকর্মীর বাংলাদেশি মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে ৷"
শুনানির সময় ঝাড়খণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিব বন্দনা দাদর উপস্থিত ছিলেন ৷ আইনজীবী অঙ্কিত অপূর্বের মতে, স্বরাষ্ট্র সচিব আদালতকে জানান হাজারিবাগ ডিটেনশন সেন্টার তাঁর বিভাগের অধীনে নয়, বরং জেলা পুলিশের অধীনে ৷ এখানে আদালত প্রশ্ন তোলে, "পুলিশ যখন স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে, তখন সরকার কীভাবে ডিটেনশন সেন্টারে থাকা ওই মহিলার নিরাপত্তা এবং সেখানে ঘটা যে কোনও ঘটনার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে ?"
আদালত প্রশ্ন তোলে, 2021 সালে বিদেশি প্রমাণিত হওয়া ও তিনবছরের কারাদণ্ডের সাজা হওয়ার পরেও কেন ওই মহিলাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হল ? আর সাজা শেষ হওয়ার পর প্রশাসন কেন তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়নি, সেই প্রশ্নও তুলেছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট ৷
আইনজীবী অঙ্কিত অপূর্বের মতে, রাজ্য সরকার আদালতকে জানিয়েছে, তাঁকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে কোনও জবাব আসেনি ৷ তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারকে এর জবাব দিতে হবে ৷ আদালত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, ওই মহিলা ডিটেনশন সেন্টারে থাকাকালীন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে ৷