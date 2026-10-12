3টি ট্রাইব্যুনালের মাথায় কেউ নেই, কলকাতা হাইকোর্টের কাছ থেকে নামের অপেক্ষায় নির্বাচন কমিশন

3টি ট্রাইব্যুনালের মাথায় কেউ নেই, কলকাতা হাইকোর্টের কাছ থেকে নামের অপেক্ষায় নির্বাচন কমিশন
SIR Tribunals in West Bengal: বর্তমান গতিতে কাজ চললে জমে থাকা মামলার নিষ্পত্তি করতে 12 বছরেরও বেশি সময় লাগবে বলে আবেদনকারীরা সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন ।
Published : October 12, 2026 at 9:39 AM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ নিবিড় প্রক্রিয়া তথা SIR-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গে 19টি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলেও বিপুল আবেদন এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে । এর মধ্যে অন্তত তিনটি ট্রাইব্যুনালের মাথায় কেউ নেই ৷ কারণ নতুন নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিশন (EC) এখনও কলকাতা হাইকোর্টের কাছ থেকে নামের তালিকা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে ।
এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অন্তত তিনটি ট্রাইব্যুনালের মাথায় কেউ নেই ৷ কলকাতা হাইকোর্ট অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের নাম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠাবে এবং তিনি পরবর্তীতে এই তিনটি শূন্য পদে নিয়োগের বিষয়টি জানাবেন । এই ট্রাইব্যুনালগুলি কলকাতা হাইকোর্টের অধীনে কাজ করে ৷ নির্বাচন কমিশন এর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও অনলাইন শুনানির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক সহায়তা দেয় ।
পুরসভা নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে 37 লক্ষেরও বেশি ভোটারের ভোটাধিকারের বিষয়টি আইনি অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে ৷ যা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কা তৈরি করেছে । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 21 মার্চ গঠিত এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালগুলির দায়িত্ব ছিল SIR প্রক্রিয়ার সময় তালিকা থেকে বাদ পড়া বা অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ওঠা লক্ষ লক্ষ অভিযোগের নিষ্পত্তি করা ।
শীর্ষ আদালতে পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, এই ব্যবস্থায় বেশ কিছু ঘাটতি রয়েছে । মোট 38.3 লক্ষ আবেদনের মধ্যে 22.2 লক্ষ আবেদন করেছিলেন সেই ভোটাররা, যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে, 16.1 লক্ষ আবেদন ছিল ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে । ট্রাইব্যুনালগুলো এ পর্যন্ত মাত্র 1.02 লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি করতে পেরেছে-অর্থাৎ কাজের সমাপ্তির হার তিন শতাংশেরও কম ।
বর্তমান গতিতে কাজ চললে জমে থাকা সমস্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে 12 বছরেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে বলে আবেদনকারীরা সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছেন ।
বিরোধী দলগুলি SIR প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্রের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হিসেবে দাবি করেছে । তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন অ্যালগরিদম-চালিত প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ভোটার তালিকা থেকে নাম ব্যাপকভাবে বাদ দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও বিরোধী দলগুলির শক্ত ঘাঁটিগুলিকে টার্গেট করা হয়েছে ।