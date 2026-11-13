জলাশয়ে ডুবে প্রাণ গেল একই পরিবারের তিন নাবালিকার

জলাশয়ে ডুবে প্রাণ গেল একই পরিবারের তিন নাবালিকার
Three Minor Girls Drown: তারা মাঠের পাশে থাকা জলাশয়ের পড়ে যায় বলে অনুমান পুলিশের । কিন্তু আর উঠে আসতে পারেনি ।
Published : November 13, 2026 at 9:28 AM IST
মাকরানা (রাজস্থান), 13 নভেম্বর: জলাশয়ে ডুবে প্রাণ গেল একই পরিবারের তিন নাবালিকার । মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের দীদওয়ান-কুচামান জেলার মাকরানায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ওই তিন নাবালিকা স্থানীয় একটি মাঠে ছাগল চরাতে গিয়েছিল । তারা মাঠের পাশে থাকা জলাশয়ের পাশে গিয়ে খেলছিল । সে সময় কোনও কারণে তিনজন জলাশয়ে পড়ে যায় বলে মনে করছে পুলিশ। কিন্তু আর উঠে আসতে পারেনি ।
স্থানীয়দের থেকে ঘটনার খবর পেয়ে নাবালিকাদের পরিবারের সদস্য়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে জলাশয় থেকে তিনজনের দেহ উদ্ধার তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান । মাকরানা উপজেলার চিকিৎসরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । মাত্র 5-6 বছর বয়সি নাবালিকাদের মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন স্থানীয় কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হুসেন।
এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান মাকরানা মহকুমার পুলিশ আধিকারিকরা । তিনটি দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে । আপাতত সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের সদস্য়দের হাতে নাবালিকাদের দেহ তুলে দেওয়া হবে । অন্যদিকে, তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে । পরিবারের সদস্য়দের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি স্থানীয়দের থেকেও বিষয়টি জানার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা ।
দিন কয়েক আগে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে ঝাড়খণ্ডের পালামৌয়ে ৷ করম পুজোর সামগ্রী ভাসাতে গিয়েছিল 4 নাবালক-সহ এক তরুণ ৷ কোয়েল নদীতে নামতেই তারা জলের তোড়ে তলিয়ে যায় ৷ পালামৌয়ের চেইনপুর থানার অন্তর্গত বোকেয়া পাতারিয়া গ্রামের ওই নদীতে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ মৃতদের মধ্যে তিন নাবালক ও একজন তরুণ ৷
তারও আগে উৎসবের মরশুমের শুরুতে গণপতি বিসর্জনেও ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । মূর্তির নীচে চাপা পড়ে প্রাণ যায় 6 পড়ুয়ার । ঘটনাটি ঘটে তেলেঙ্গানার সঙ্গারেড্ডি জেলার পাতানচেরু শহরে । স্থানীয় শীর্ষ তীর্থ আশ্রমের পডুয়ারা বুধবার রাতে একটি হৃদে গণপতি বিসর্জন করতে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে । তখনই ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।
পুলিশের অনুমান, বিসর্জনের ঠিক আগের মুহূর্তে কোনওভাবে ভারসাম্য় নষ্ট হয়ে যায় আর তার জেরে মূর্তিটি এই পড়ুয়াদের উপর পড়ে যায়। সেখান থেকে বেরতে না পাড়ায় তাঁদের প্রাণ যায় । পড়ুয়াদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন রাজ্যপাল শিবপ্রতাপ শুক্লা, মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, মন্ত্রী পন্নম প্রভাকর, প্রাক্তন মন্ত্রী হরিশ রাও, বিধায়ক গুডেম মহিপাল রেড্ডি-সহ অন্যরা।