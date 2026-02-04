অনলাইন গেমের শর্তে একসঙ্গে বহুতল থেকে ঝাঁপ তিন বোনের !

অনলাইন গেমের শর্তে একসঙ্গে বহুতল থেকে ঝাঁপ তিন বোনের !
খেলাটিতে নিত্যদিন একটা করে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হত ৷ তা পূরণ করার জন্যই 9 তলা বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ তিন কিশোরীর, প্রতিবেশীর বক্তব্য ভাবাচ্ছে পুলিশকে ৷
Published : February 4, 2026 at 1:36 PM IST
গাজিয়াবাদ, 4 ফেব্রুয়ারি: খাওয়া থেকে ঘুম, পিঠোপিঠি তিন বোন সবই একসঙ্গে করত ৷ সেই তিনজনই যে এভাবে মায়ের কোল খালি করে চলে যাবে তা ভাবতে পারছেন না কেউই ৷ সন্তানদের হারিয়ে বিকারগ্রস্ত মা ৷ ছড়ানো মৃতদেহের সামনে দু'গালে ক্রমাগত চটির চড় মেরে যেন নিজের ভাগ্যকে থাপ্পড় দিচ্ছেন ৷ এমনই করুণ ও মর্মান্তির যা অনলাইন গেম নিয়ে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতকে ফের কাঠগড়ায় তুলল ৷
বুধবার গভীর রাতে বাড়ির ন'তলা থেকে ঝাঁপ দেয় নিশিকা (16), প্রাচী (14) এবং পাখি (12)৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের ৷ প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, তারা একটি মাল্টিপ্লেয়ার কোরিয়ান গেমের অংশ হিসেবে এই চরম পদক্ষেপ নিয়ে থাকতে পারে ৷ যেখানে খেলোয়াড়দের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ দেওয়া হয় ।
শালিমার গার্ডেন থানার সহকারী পুলিশ কমিশনার অতুল কুমার সিং জানান, বুধবার রাত আনুমানিক 2টো 15 মিনিট নাগাদ পুলিশ রেসপন্স ভেহিকেল (পিআরভি) একটি খবর পায় যে, তিলামোড় থানা এলাকার একটি বাড়ির ন'তলার বারান্দা থেকে তিন কিশোরী ঝাঁপ দিয়েছে এবং ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে । তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তিন কিশোরী ওপর থেকে পড়ে মারা গিয়েছে । কোভিড-19 মহামারির সময় থেকে অনলাইন গেমিংয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে বলে তদন্তে উঠে এসেছে ৷ প্রায়শই তারা একসঙ্গে কোরিয়ান গেমটি খেলত । এছাড়াও স্নান, খাওয়া, ঘুমানো থেকে শুরু করে স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত সবই তারা একসঙ্গে করত বলে জানা গিয়েছে ।
তিনি আরও জানান যে, তিনজনকে অ্যাম্বুলেন্সে করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তিন বোনকেই মৃত ঘোষণা করেন । পুলিশ এই বিষয়ে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম চালাচ্ছে । ঠিক কী পরিস্থিতিতে বোনেরা এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং তদন্তের অংশ হিসেবে পরিবারের সদস্যদের জবানবন্দি রেকর্ড করা হচ্ছে ।
মৃত্যুর নেপথ্যে কোরিয়ান গেম
পুলিশ এখন পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার করতে না পারলেও, ঘটনার স্পষ্টতা পেতে আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে । পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মোবাইল ফোন ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে । তার রিপোর্ট এলে আত্মহত্যার কারণ স্পষ্ট হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । বর্তমানে পুলিশ সব দিক থেকে বিষয়টি তদন্ত করছে ।
মেয়েদের এহেন কাজে বাবা চেতন কুমার বলেন, "আমি কখনও সন্দেহ করিনি যে মেয়েরা একটি বিপজ্জনক অনলাইন গেমে জড়িয়ে পড়েছে । ওরা একটি কোরিয়ান গেম খেলত । আমরা এই বিষয়ে কিছুই জানতাম না । তার মধ্যে এই ঘটনা ৷"
ওই সোসাইটির এক স্থানীয় বাসিন্দার দাবি, ওপর থেকে কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন তিন বোন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে । ওরা একটি কোরিয়ান গেম খেলত যেখানে খেলোয়াড়দের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ দেওয়া হত । মনে করা হচ্ছে, ওই বোনদের উঁচু বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দেওয়ার কাজ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা সেটিই করেছিল ৷ যার ফলে তাদের মৃত্যু হয় ।
গাজিয়াবাদের এই ঘটনার দুই দিন আগে সোমবার রাতে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে বাড়িতেই নিজের জীবন শেষ করে 14 বছর বয়সি স্কুলছাত্র ৷ যদিও সেই ঘটনাটিতেও কোনও নোট পাওয়া যায়নি ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, ছেলেটি একটি নির্দিষ্ট অনলাইন মোবাইল গেমে আসক্ত ছিল ৷ যা তার এমন চরম পদক্ষেপ নেওয়ার পিছনে ভূমিকা রাখতে পারে ।