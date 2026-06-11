ইরান থেকে তেলবাহী জাহাজে আমেরিকার হামলা, মৃত্যু তিন ভারতীয় নাবিকের

ইরান থেকে তেলবাহী জাহাজে আমেরিকার হামলা, মৃত্যু তিন ভারতীয় নাবিকের
ইরান-আমেরিকা সংঘাতের ফলে মৃত্যু হল তিন ভারতীয় নাবিকের ৷ ওমান উপকূলে 'এমটি সেত্তেবেল্লো' জাহাজে হামলা চালিয়েছিল আমেরিকার সেনা ৷
By ANI
Published : June 11, 2026 at 2:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 জুন: সমুদ্রে সংঘাতের বলি নিখোঁজ তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ গতকাল ভোরে হরমুজ প্রণালীর কাছে ওমান উপকূলে 'এমটি সেত্তেবেল্লো' নামের একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে নিশানা করে হামলা চালায় মার্কিন সেনা ৷ জাহাজে থাকা 24 জন ভারতীয় নাবিকের মধ্যে 21 জনকে উদ্ধার করা হয় ৷ কিন্তু বাকি তিন জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷
শুক্রবার কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল জানিয়েছেন, ওমান উপকূলে আমেরিকার হামলায় মৃত তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ তিনি এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ ওমান উপকূলে এই পালাউ দ্বীপের পতাকাবাহী এই জাহাজটিতে হামলা চালায় আমেরিকা ৷ গতকাল রাতে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি জারি করেছে ভারত ৷
তিন নাবিকের মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছে তাঁদের পরিবার ৷ মৃতদের একজন শিবানন্দ চৌরাসিয়া ৷ তিনি উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া জেলার সুরাউরি থানার সুরাউলি গ্রামের বাসিন্দা ৷ রোজগারের প্রয়োজনে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সমুদ্রে ছিলেন ৷
তাঁর এক আত্মীয় সঞ্জয় চৌরাসিয়া জানান, দুর্ঘটনার ঠিক আগেই শেষবার শিবানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিবারের কথা হয়েছিল ৷ তিনি সংবাদসংস্থা এএনআই-কে বলেন, "আমরা তাঁর (শিবানন্দের) অফিস থেকে এই খবর পেয়েছি ৷ তাঁর দুই সন্তান আছে ৷ তিনি আমায় জানিয়েছিলেন, একটি ইরানের জাহাজে রয়েছেন ৷ এছাড়া আর কিছু বলেননি ৷"
শিবানন্দের বাবা রামজি চৌরাসিয়া ছেলের সঙ্গে শেষ বার কথোপকথনের ঘটনা মনে করে ভেঙে পড়েন ৷ তিনি বলেন, "আমরা জেনেছিলাম, ওই জাহাজে একটা বোমা পড়েছে ৷ ছেলেটা 8-9 মাস আগে বাড়ি ছেড়ে কাজে গিয়েছিল ৷ গতকালের আগের রাতে 9টা নাগাদ আমরা শেষবার কথা বলেছিলাম ৷ ও বলেছিল, সবকিছু ঠিক আছে ৷"
মৃত নাবিকের প্রতিবেশী রোহন শাহী জানান, শিবানন্দই তাঁদের পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য ছিলেন ৷ সংসার চালাতে কঠোর পরিশ্রম করতেন ৷ তাঁর কথায়, "ওই একমাত্র যিনি পরিবারে রোজগার করতেন ৷ ধীরে ধীরে পরিবারের আর্থিক অবস্থা ফিরছিল ৷ জাহাজে এই চাকরিটা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করেছিলেন ৷"
গতকালই এই হামলার কথা স্বীকার করে আমেরিকা জানিয়েছিল, হরমুজ প্রণালী থেকে তেল নিয়ে যাওয়া একটি ট্যাঙ্কারকে নিশানা করে তারা ৷ হরমুজে তাদের অবরোধ লঙ্ঘন করে জাহাজটি জ্বালানি পরিবহণ করছিল ৷ তাই জাহাজটিকে হামলা চালানো হয় ৷
'ফরওয়ার্ড সিমেন'স ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া'-র সাধারণ সম্পাদক মনোজ যাদব একদিন আগে জানিয়েছিলেন, পালাউয়ের পতাকাবাহী 'এমটি সেত্তেবেল্লো' জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না ৷ তিনি জানান, মৃত তিন ভারতীয় নাবিক হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন ৷ তাঁর দাবি, এই তিন নাবিক কোন দেশের বাসিন্দা সে বিষয়ে আমেরিকা অবগত ছিল ৷
মনোজ যাদব বলেন, "আমি এটা মানবই না, ওই জাহাজে থাকা নাবিকরা কোন দেশের সে বিষয় আমেরিকার কিছু জানত না ৷ এটা হতে পারে না ৷ আমি 101 শতাংশ নিশ্চিত যে, আমেরিকার কাছে খবর ছিল, ওই জাহাজে কত জন রয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব কী ৷ জাহাজটি যদি নির্দেশ না মেনে থাকত, তাহলে তাদের আটক করতে পারত ৷"
এদিকে ওমানে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ওমানের শিনাস উপকূলে আরেকটি জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ বিবৃতিতে দূতাবাস জানায়, "আমরা এই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি ৷" ওমান উপকূলে জাহাজে হামলার পর নিন্দার ঝড় উঠেছে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ৷