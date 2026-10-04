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যন্তর মন্তরে বিক্ষোভে 'যৌন হেনস্তা'র শিকার তিন মহিলা সাংবাদিক ! তদন্তে ক্রাইম ব্রাঞ্চ

Sexual harassment at Jantar Mantar: আইসার বিক্ষোভে পুলিশি দমনপীড়নের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ৷ এক সাংবাদিকের দাবি, এএসিপি পদমর্যাদার আধিকারিক তাঁর শ্লীলতাহানি করেছেন ৷

sexual harassment at Jantar Mantar
যন্তর মন্তরে (ফাইল ছবি ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2026 at 2:13 PM IST

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নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ ঘিরে এ বার গুরুতর অভিযোগ উঠল পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে । তিন মহিলা সাংবাদিক অভিযোগ করেছেন, বিক্ষোভ চলাকালীন তাঁদের যৌন হেনস্তা করা হয়েছে । অভিযোগগুলি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে দিল্লি পুলিশ । নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য মামলাগুলি ক্রাইম ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে পুলিশ ।

শনিবার আইসার (এআইএসএ) ডাকে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ হয় । নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেছিলেন আন্দোলনকারীরা । পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ মোতায়েন ছিল । সেই সময়ই কয়েক জন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে ।

sexual harassment at Jantar Mantar
যন্তর মন্তরে এক প্রতিবাদী (ইটিভি ভারত)

তিন অভিযোগকারীর মধ্যে এক মহিলা সাংবাদিক সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো বার্তায় দাবি করেন, এআইএসএ-র জাতীয় সভাপতি নেহা বোরাকে পুলিশ আটক করার সময় তিনি ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করছিলেন । তখন এক এএসিপি পদমর্যাদার আধিকারিক বুকে হাত দিয়ে ধাক্কা দেন বলে অভিযোগ তাঁর । ওই সাংবাদিকের দাবি, ঘটনার প্রতিবাদ করার পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সেখান থেকে চলে যান ।

অভিযোগকারিণীর আরও দাবি, ঘটনার পর তিনি দীর্ঘ সময় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় ছিলেন । কিন্তু তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হচ্ছিল না । পরে বিষয়টি ঘিরে থানার বাইরে জড়ো হন সাংবাদিক, বিক্ষোভকারী এবং সমাজমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত অনেকে । অভিযোগ নথিভুক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে ।

sexual harassment at Jantar Mantar
যন্তর মন্তরে পুলিশি অভিযান (ইটিভি ভারত)

পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, তিন মহিলা সাংবাদিকের কাছ থেকেই অভিযোগ পেয়েছে নিউ দিল্লি জেলা পুলিশ । শনিবারের বিক্ষোভ চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যে ওই অভিযোগগুলি ওঠে । পরে তদন্তের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সেগুলি ক্রাইম ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে ।

ঘটনা ঘিরে সরব হয়েছে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়াও । তাদের বক্তব্য, বিক্ষোভের খবর করতে যাওয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে পুলিশের এমন আচরণ নিয়ে তারা 'হতবাক এবং উদ্বিগ্ন' । সাংবাদিকদের ভয় বা বাধার মধ্যে কাজ করতে হলে তা গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে উদ্বেগের বলে জানিয়েছে সংগঠনটি । পাশাপাশি, অভিযোগের দ্রুত তদন্ত এবং সাংবাদিকদের স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠেছে ।

ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার রাতেই থানার সামনে জড়ো হন সাংবাদিক ও বিক্ষোভকারীদের একাংশ । তাঁদের বক্তব্য, কোনও পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে কোনও মহিলার ফৌজদারি অভিযোগ থাকলে, অভিযোগকারী সাংবাদিক না আন্দোলনকারী তা না দেখে আইন অনুযায়ী অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত করা উচিত ।

বিরোধী রাজনৈতিক মহল থেকেও বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া এসেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সমাজমাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে জবাবদিহি দাবি করেছেন । দিল্লি পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে হওয়ায় তিনি বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে চলা এই বিক্ষোভ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে বেশ কয়েক জনকে আটক করা হয় । এআইএসএ-র নেত্রী নেহা বোরার পাশাপাশি আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, কপিল সিব্বল-সহ বেশ কয়েক জন উপস্থিতি ছিলেন কর্মসূচিতে ।

এর আগে যন্তর মন্তর সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে তিনটি এফআইআর দায়ের করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ দু'টি পার্লামেন্ট স্ট্রিট এবং একটি কনট প্লেস থানায় । এবার সেই বিক্ষোভেরই অন্য একটি দিক সামনে এল তিন মহিলা সাংবাদিকের অভিযোগে । তদন্তে কী উঠে আসে, এখন নজর সেদিকেই ।

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JOURNALIST SEXUAL HARASSMENT
DELHI POLICE
SEXUAL HARASSMENT AT JANTAR MANTAR

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