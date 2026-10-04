যন্তর মন্তরে বিক্ষোভে 'যৌন হেনস্তা'র শিকার তিন মহিলা সাংবাদিক ! তদন্তে ক্রাইম ব্রাঞ্চ

যন্তর মন্তরে বিক্ষোভে 'যৌন হেনস্তা'র শিকার তিন মহিলা সাংবাদিক ! তদন্তে ক্রাইম ব্রাঞ্চ
Sexual harassment at Jantar Mantar: আইসার বিক্ষোভে পুলিশি দমনপীড়নের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ৷ এক সাংবাদিকের দাবি, এএসিপি পদমর্যাদার আধিকারিক তাঁর শ্লীলতাহানি করেছেন ৷
Published : October 4, 2026 at 2:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ ঘিরে এ বার গুরুতর অভিযোগ উঠল পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে । তিন মহিলা সাংবাদিক অভিযোগ করেছেন, বিক্ষোভ চলাকালীন তাঁদের যৌন হেনস্তা করা হয়েছে । অভিযোগগুলি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে দিল্লি পুলিশ । নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য মামলাগুলি ক্রাইম ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে পুলিশ ।
শনিবার আইসার (এআইএসএ) ডাকে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ হয় । নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেছিলেন আন্দোলনকারীরা । পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ মোতায়েন ছিল । সেই সময়ই কয়েক জন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে ।
তিন অভিযোগকারীর মধ্যে এক মহিলা সাংবাদিক সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো বার্তায় দাবি করেন, এআইএসএ-র জাতীয় সভাপতি নেহা বোরাকে পুলিশ আটক করার সময় তিনি ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করছিলেন । তখন এক এএসিপি পদমর্যাদার আধিকারিক বুকে হাত দিয়ে ধাক্কা দেন বলে অভিযোগ তাঁর । ওই সাংবাদিকের দাবি, ঘটনার প্রতিবাদ করার পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সেখান থেকে চলে যান ।
অভিযোগকারিণীর আরও দাবি, ঘটনার পর তিনি দীর্ঘ সময় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় ছিলেন । কিন্তু তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হচ্ছিল না । পরে বিষয়টি ঘিরে থানার বাইরে জড়ো হন সাংবাদিক, বিক্ষোভকারী এবং সমাজমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত অনেকে । অভিযোগ নথিভুক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে ।
পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, তিন মহিলা সাংবাদিকের কাছ থেকেই অভিযোগ পেয়েছে নিউ দিল্লি জেলা পুলিশ । শনিবারের বিক্ষোভ চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যে ওই অভিযোগগুলি ওঠে । পরে তদন্তের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সেগুলি ক্রাইম ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে ।
ঘটনা ঘিরে সরব হয়েছে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়াও । তাদের বক্তব্য, বিক্ষোভের খবর করতে যাওয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে পুলিশের এমন আচরণ নিয়ে তারা 'হতবাক এবং উদ্বিগ্ন' । সাংবাদিকদের ভয় বা বাধার মধ্যে কাজ করতে হলে তা গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে উদ্বেগের বলে জানিয়েছে সংগঠনটি । পাশাপাশি, অভিযোগের দ্রুত তদন্ত এবং সাংবাদিকদের স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠেছে ।
On 03-10-26, during the protest in New Delhi area, while being in law and order situation, allegations of sexual harassment were made by three female journalists against police officers. New Delhi District has received their complaints and the same are transferred to Crime Branch for fair and impartial enquiry. @PTI_News @ANI #DPUpdates— Delhi Police (@DelhiPolice) October 4, 2026
ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার রাতেই থানার সামনে জড়ো হন সাংবাদিক ও বিক্ষোভকারীদের একাংশ । তাঁদের বক্তব্য, কোনও পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে কোনও মহিলার ফৌজদারি অভিযোগ থাকলে, অভিযোগকারী সাংবাদিক না আন্দোলনকারী তা না দেখে আইন অনুযায়ী অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত করা উচিত ।
বিরোধী রাজনৈতিক মহল থেকেও বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া এসেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সমাজমাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে জবাবদিহি দাবি করেছেন । দিল্লি পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে হওয়ায় তিনি বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ।
जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। घंटों से सैकड़ों पत्रकार सिर्फ़ इतनी माँग लेकर बैठे हैं कि FIR दर्ज कर ली जाए। ये तो पुलिस का बुनियादी काम है न? वो भी नहीं किया। आज ही जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। कैमरे छीने गए, पत्रकार घसीटे गए। और ये पहली बार नहीं है - इससे पहले भी हमने वीडियो सबूतों के साथ देखा है कि पुलिस के अफसर महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करते हैं। पूरी दिल्ली की महिलाएं, छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं, सत्याग्रह कर रही हैं - मगर जिस पुलिस पर महिलाओं की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी है, वही महिलाओं पर हाथ उठा रही है। और एक महिला की शिकायत दर्ज करने से जो सरकार डरती है - वो आख़िर किसकी हिफ़ाज़त कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी, कहाँ हैं आप? जवाब आपको ही देना है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে চলা এই বিক্ষোভ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে বেশ কয়েক জনকে আটক করা হয় । এআইএসএ-র নেত্রী নেহা বোরার পাশাপাশি আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, কপিল সিব্বল-সহ বেশ কয়েক জন উপস্থিতি ছিলেন কর্মসূচিতে ।
The Press Club of India’s statement on Delhi Police’s action against journalists and imposition of Internet ban in and around Jantar Mantar area:— The Press Club of India is shocked and dismayed at the Delhi Police's actions against and treatment of journalists during the protests at Jantar Mantar against the chief election commissioner on Friday and Saturday. Behaviour of this kind cannot be normalised in a democracy. Journalists must be allowed to work freely, without fear, and document those who gather to raise various issues. That this is not being allowed even at the heart of the national capital does not bode well for the trajectory of media freedom in India. The Delhi Police (@DelhiPolice) must immediately act on the female journalist's complaint and ensure that it gives mediapersons the space to do their jobs without having to face aggression and threats.— Press Club of India (@PCITweets) October 4, 2026
এর আগে যন্তর মন্তর সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে তিনটি এফআইআর দায়ের করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ দু'টি পার্লামেন্ট স্ট্রিট এবং একটি কনট প্লেস থানায় । এবার সেই বিক্ষোভেরই অন্য একটি দিক সামনে এল তিন মহিলা সাংবাদিকের অভিযোগে । তদন্তে কী উঠে আসে, এখন নজর সেদিকেই ।