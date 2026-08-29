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চেন্নাইয়ের কাছে গাড়ির টায়ার ফেটে দুর্ঘটনায় তিন কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যু

তামিলনাড়ুর ত্রিচি-চেন্নাই জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি চারজন পড়ুয়ারা ৷

ROAD ACCIDENT
গাড়ির টায়ার ফেটে দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2026 at 3:49 PM IST

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চেন্নাই, 29 অগস্ট: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তিন কলেজ পড়ুয়ার ৷ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে তামিলনাড়ুর মধুরান্তকমের কাছে ৷ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন ৷ তাঁরা নিহত তিনজনের সহপাঠী ৷ আপাতত তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ও আহতরা চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি কলেজের ছাত্র ৷ তাঁরা একটি গাড়িতে পুদুচেরি বেড়াতে গিয়েছিলেন ৷ শুক্রবার রাতে তাঁরা পুদুচেরি থেকে চেন্নাই ফিরছিলেন ৷ ত্রিচি-চেন্নাই জাতীয় সড়ক ধরেই তাঁরা পুদুচেরি থেকে চেন্নাইয়ের পথে আসছিলেন ৷ ত্রিচি-চেন্নাই জাতীয় সড়কে মধুরান্তকমের কাছে গাড়িটির পেছনের দিকের একটি টায়ার হঠাৎ ফেটে যায় ।

এর ফলে চালক গাড়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ৷ গাড়িটি জাতীয় সড়ক থেকে ছিটকে গিয়ে পাশে পড়ে ৷ গভীর রাত হওয়ায় উদ্ধার কাজ শুরু হতে কিছু দেরি হয় ৷ পথচলতি গাড়ি থেকেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ কিছুক্ষণ পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে ৷ ঘটনাস্থলেই তিনজন পড়ুয়ার মৃত্যু হয় ৷ বাকিদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷

চারজন পড়ুয়াকে চিকিৎসার জন্য চেঙ্গালপাট্টু ও মধুরান্তকম সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয় । হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই পড়ুয়ারা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই যে তিনজন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়, সেই তিনজনের নাম হল - রাজ প্রসাদ, টুটোরিন ও দীপক৷ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চারজন ছাত্রের নাম, লোকেশ্বরন, হরি কৃষ্ণন, মুনিশ্বরন ও রাম প্রসাদ ৷

পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয়েছে ওই বেসরকারি কলেজে, যে কলেজে এই সাতজন পড়ত ৷ কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিহত ও আহতদের পরিবারের কাছে খবর দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে ৷ দুর্ঘটনার খবর আসতেই কলেজে শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷

এদিকে ত্রিচি-চেন্নাই জাতীয় সড়ক তামিলনাড়ুর অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা ৷ এই পথে সারাদিনই গাড়ি চলাচল করে ৷ ফলে গভীর রাত হলেও রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা ছিল অনেক ৷ তাই দুর্ঘটনার পর রাস্তায় যানজট হয় ৷ সারি দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে লেগে যায় কয়েকঘণ্টা ৷ ফলে অনেক মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় ৷

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TAGGED:

CAR TYRE BURST
COLLEGE STUDENTS DEATH
কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যু
দুর্ঘটনা
ROAD ACCIDENT

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