যন্তরমন্তরে মনোজ-সাবানা-প্রকাশ, অনশন ভাঙলেন আইসার তিন নেতা-নেত্রী
শাবানা আজমির পাশাপাশি প্রকাশ রাজ এবং যোগেন্দ্র যাদব-সহ অনেকে সোমবার অনশন স্থলে পৌঁছন ৷ তাঁদের দেওয়া জল খেয়ে অনশন ভাঙেন নেহা, আমিন ও মণীশ ৷
Published : July 20, 2026 at 10:49 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 জুলাই: অনশন প্রত্যাহার করলেন আইসার তিন ছাত্রনেতা ৷ সোনম ওয়াংচুক এবং সিজেপির প্রধান অভিজিৎ দীপকের সঙ্গে তাঁরাও অনশন করছিলেন ৷
সোমবার সকালে আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, সিপিআই সাংসদ রাজা রাম সিংয়ের পাশাপাশি শাবানা আজমি, প্রকাশ রাজ এবং যোগেন্দ্র যাদব অনশন স্থলে পৌঁছন ৷ তাঁদের দেওয়া জল খেয়ে অনশন ভাঙেন নেহা, আমিন ও মণীশ ৷
এদিকে, সময় যত এগোচ্ছে ততই যন্তরমন্তর থেকে শুরু করে রাজধানী দিল্লির বেশিরভাগ অংশে নিরাপত্তা আরও কড়া হচ্ছে ৷ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দিল্লির জনপথ, রাজীব চক, প্যাটেল চক, কেন্দ্রীয় সচিবালয় এবং সেবা তীর্থ মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ পাশাপাশি যন্তরমন্তর পৌঁছনোর বিভিন্ন রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷
এর আগে অনশন প্রত্যাহার নিয়ে তিনটি শর্ত দিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এক্স হ্যান্ডেলে হাতে লেখা একটি চিঠি পোস্ট করে তিনি এ কথা জানান ৷ সোনমের প্রথম শর্ত, সম্প্রতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে তার দায় নিতে হবে সরকারকে ৷ দ্বিতীয় শর্ত, তিনি এবং সিজেপির নেতাদের সংসদে যেতে দিতে হবে ৷ সেখানে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন ৷ নেতারা তাঁদের কথা দেবেন শিক্ষার ব্যাপারে জবাবদিহি নিয়ে তাঁরা সংসদে চর্চা করবেন ৷ তিন নম্বর শর্ত নেতারা সফদরজং হাসপাতালে এসে জবাবদিহি সংক্রান্ত বিষয়ে সোনমকে প্রতিশ্রুতি দেবেন ৷ এই তিন শর্ত মানলে অনশন ভাঙবেন সোনম ৷৷