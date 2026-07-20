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যন্তরমন্তরে মনোজ-সাবানা-প্রকাশ, অনশন ভাঙলেন আইসার তিন নেতা-নেত্রী

শাবানা আজমির পাশাপাশি প্রকাশ রাজ এবং যোগেন্দ্র যাদব-সহ অনেকে সোমবার অনশন স্থলে পৌঁছন ৷ তাঁদের দেওয়া জল খেয়ে অনশন ভাঙেন নেহা, আমিন ও মণীশ ৷

jantar manta hunger strike
অনশন ভাঙলেন আইসার তিন নেতা-নেত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 10:49 AM IST

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নয়াদিল্লি, 20 জুলাই: অনশন প্রত্যাহার করলেন আইসার তিন ছাত্রনেতা ৷ সোনম ওয়াংচুক এবং সিজেপির প্রধান অভিজিৎ দীপকের সঙ্গে তাঁরাও অনশন করছিলেন ৷

সোমবার সকালে আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, সিপিআই সাংসদ রাজা রাম সিংয়ের পাশাপাশি শাবানা আজমি, প্রকাশ রাজ এবং যোগেন্দ্র যাদব অনশন স্থলে পৌঁছন ৷ তাঁদের দেওয়া জল খেয়ে অনশন ভাঙেন নেহা, আমিন ও মণীশ ৷

jantar manta hunger strike
সোমবার সকালে আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, সিপিআই সাংসদ রাজা রাম সিংয়ের পাশাপাশি শাবানা আজমি, প্রকাশ রাজ এবং যোগেন্দ্র যাদব অনশন স্থলে পৌঁছন (ইটিভি ভারত)

এদিকে, সময় যত এগোচ্ছে ততই যন্তরমন্তর থেকে শুরু করে রাজধানী দিল্লির বেশিরভাগ অংশে নিরাপত্তা আরও কড়া হচ্ছে ৷ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দিল্লির জনপথ, রাজীব চক, প্যাটেল চক, কেন্দ্রীয় সচিবালয় এবং সেবা তীর্থ মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ পাশাপাশি যন্তরমন্তর পৌঁছনোর বিভিন্ন রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷

এর আগে অনশন প্রত্যাহার নিয়ে তিনটি শর্ত দিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এক্স হ্যান্ডেলে হাতে লেখা একটি চিঠি পোস্ট করে তিনি এ কথা জানান ৷ সোনমের প্রথম শর্ত, সম্প্রতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে তার দায় নিতে হবে সরকারকে ৷ দ্বিতীয় শর্ত, তিনি এবং সিজেপির নেতাদের সংসদে যেতে দিতে হবে ৷ সেখানে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন ৷ নেতারা তাঁদের কথা দেবেন শিক্ষার ব্যাপারে জবাবদিহি নিয়ে তাঁরা সংসদে চর্চা করবেন ৷ তিন নম্বর শর্ত নেতারা সফদরজং হাসপাতালে এসে জবাবদিহি সংক্রান্ত বিষয়ে সোনমকে প্রতিশ্রুতি দেবেন ৷ এই তিন শর্ত মানলে অনশন ভাঙবেন সোনম ৷৷

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AISA LEADERS END FAST
অনশন ভাঙলেন সোনমের তিন সঙ্গী
JANTAR MANTA HUNGER STRIKE

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