অমিতাভ বচ্চনের বাসভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি মেইল, টার্গেট বিএমসিও

অমিতাভ বচ্চনের বাসভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি মেইল, টার্গেট বিএমসিও
threate to Amitabh bacchan: মুম্বইয়ে অমিতাভের বাড়ি 'জলসা' বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি মেইলও করা হয়েছে ৷
Published : October 23, 2026 at 5:47 PM IST
মুম্বই, 23 অক্টোবর: সম্প্রতি অভিনেতা টাইগার শ্রফের উপর হামলার ঘটনা ঘটে ৷ এর কিছুদিনের মধ্যেই এবার অমিতাভ বচ্চনকে হুমকি ! মুম্বইয়ে অমিতাভের বাড়ি 'জলসা' বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি মেইলও করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে শুক্রবার। মেয়রের দফতরে ইমেইলের মাধ্যমে এই হুমকি পাঠানো হয় বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো এমন হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে খবর।
পুলিশ সূত্রে খবর অনুযায়ী, মুম্বই মেয়রের দফতরে পাঠানো ওই ইমেইলে 31 অক্টোবর এবং 27 নভেম্বর বিস্ফোরণ ঘটানোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। ইমেইলে 31 অক্টোবর একটি স্কুলে হামলারও হুমকি দেওয়া হয় ৷ অন্যদিকে, 27 নভেম্বর মহালক্ষ্মী রেস কোর্সে বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ওই মেলে। ইমেইলে 'খালিস্তান ন্যাশনাল আর্মি' এবং 'বব্বর খালসা' নামক দুই সংগঠনের নাম উল্লেখ রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।
ইমেইলে ঠিক কী বলা হয়েছে ? মুম্বই মেয়রের দফতরে পাঠানো ইমেইলে লেখা হয়েছে, "31 অক্টোবর পর্যন্ত অমিতাভ বচ্চনের বাসভবন 'জলসা' আমাদের লক্ষ্যবস্তু। আমরা 1984 সালের দাঙ্গার প্রতিশোধ নেব। 27 নভেম্বর আমরা মহালক্ষ্মী রেস কোর্স উড়িয়ে দেব।" এছাড়া, ইমেইলে বেশ কয়েকজনের নামও উল্লেখ করা হয়েছে—যাদের মধ্যে রয়েছেন গুরু নানক সিং, কোকান শাহওয়ালা, ড. গুরনিরওয়ার সিং, খান রাজদা, প্রফেসর গুরুকাল সিং, খেম করণ এবং গুরঙ্গর সিং।