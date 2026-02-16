ETV Bharat / bharat

'কনিষ্ঠতম' অঙ্গদাতা 10 মাসের কন্যা ! 5 জনের প্রাণ বাঁচিয়ে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায়

ফুলে ঢাকা কফিনের সামনে নীরব প্রার্থনা - কেউ চোখ মুছছেন, কেউ ফিসফিস করে বলছেন, 'স্বর্গে ভালো থেকো!'

10 মাসের ছোট্ট আলিন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 16, 2026 at 2:45 PM IST

পাঠানামথিট্টা (কোচি), 16 ফেব্রুয়ারি: দশ মাস—একটি শিশুর জীবনে এ তো কেবলই মায়ের কোলে ঘুম, বাবার আঙুল আঁকড়ে ধরা আর খিলখিল করে হাসার সময় ! কিন্তু একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক লহমায় বদলে গেল ছোট্ট শিশুর জীবনের চিত্রনাট্য ! সড়ক দুর্ঘটনায় চিকিৎসকরা তার ব্রেন ডেথ ঘোষণা করার পর মেয়ের অঙ্গদানে সম্মতি দিলেন বাবা অরুণ আব্রাহাম ও মা শেরিন জন । সেই সূত্রে পাঁচটি প্রাণে জ্বলে উঠল জীবনের নতুন আলো ৷ সন্তান হারানোর শোকের অন্ধকারে দাঁড়িয়েও তাঁদের এই মানবিক সিদ্ধান্তেই কেরলের কনিষ্ঠতম অঙ্গদাতা হল ছোট্ট আলিন ।

5 ফেব্রুয়ারি এমসি রোডে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ছোট্ট আলিন ৷ টানা কয়েক দিন ধরে লড়াই চলেছিল কোচির অমৃতা ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে । 13 ফেব্রুয়ারি চিকিৎসকেরা জানান, আলিন আর ফিরবে না । তবু সেই 'না'-এর মধ্যেই জন্ম নিল পাঁচটি 'হ্যাঁ'!

গত শুক্রবার সন্ধ্যা 7টা 13 মিনিটে গ্রিন করিডর তৈরি করে কোচি থেকে তিরুবনন্তপুরমের পথে ছুটল অঙ্গবাহী অ্যাম্বুল্যান্স । সাড়ে তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ে পৌঁছল KIMS Health Hospital-এ । রাত সাড়ে 10টায় শুরু হওয়া অস্ত্রোপচারে ছ'মাসের ধ্রিয়ার শরীরে প্রতিস্থাপিত হল আলিনের লিভার ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের পর ধ্রিয়ারের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, ধীরে ধীরে সাড়া দিচ্ছে সে ।

একইভাবে আলিনের কিডনি নতুন জীবন দিল তিরুবনন্তপুরম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি 10 বছরের এক কন্যাকে । সফল অস্ত্রোপচারের পর সে কথা বলেছে নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে । আরও দু’টি জীবনে আলো জ্বালাতে হার্ট ভাল্‌ভ গিয়েছে শ্রী চিত্রা ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ৷ আর কর্নিয়া সংরক্ষিত রয়েছে কোচির অমৃতা ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের আই ব্যাঙ্কে ৷

অঙ্গদানের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কেরল সরকার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় 10 মাসের ছোট্ট আলিনের শেষকৃত্যের সিদ্ধান্ত নেয় । মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এক্সে গভীর শোক প্রকাশ করে লেখেন, অকল্পনীয় বেদনার মধ্যেও এই অঙ্গদান মানবতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত । রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভিনা গর্গ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ গোপীও ছোট্ট আলিনকে শেষ শ্রদ্ধা জানান । রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকরের তরফেও আলিনের পরিবারে শোকবার্তা পাঠানো হয় । অভিনেতা কামাল হোসেন এক্সে আবেগঘন বার্তায় লেখেন, "দশ মাসের জীবন, অথচ পাঁচটি শিশুর ভবিষ্যৎ জুড়ে থাকবে আলিন ।"

রবিবার মল্লাপ্পাল্লির নেদুঙ্গাদাপাল্লি সেন্ট থমাস সিএসআই চার্চের প্রাঙ্গণে জনসমুদ্রের উপস্থিতিতে বিদায় জানানো হয় ছোট্ট আলিনকে । ফুলে ঢাকা কফিনের সামনে নীরব প্রার্থনা—কেউ চোখ মুছছেন, কেউ ফিসফিস করে বলছেন, 'স্বর্গে ভালো থেকো !'

দশ মাসের জীবন শেষ হলেও আলিনের দান বেঁচে থাকবে বহু বছর । অশ্রুর ভিতর দিয়েই যেন কেরল দেখল, মানবতার সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো।

