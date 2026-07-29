'হয় দোষী, নয়তো অযোগ্য', সংসদের বাইরেও শাহের চাপ বাড়ালেন রাহুল

'হয় দোষী, নয়তো অযোগ্য', সংসদের বাইরেও শাহের চাপ বাড়ালেন রাহুল
দিল্লির রাস্তায় পড়ুয়াদের উপর অত্যাচারের জন্য সরাসরি অমিত শাহকেই দায়ী করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ 'হয় শাহ অযোগ্য, নয়তো দোষী', আক্রমণ রাহুল গান্ধির ৷
By PTI
Published : July 29, 2026 at 9:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জুলাই: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে পড়়ুয়াদের আন্দোলনে গুলি চালিয়েছে পুলিশ এবং এই নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বুধবার লোকসভায় এই মন্তব্য করে হইচই ফেলে দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর এই মন্তব্যের প্রবল বিরোধিতা করেন বিজেপি সাংসদরা ৷ পরে তাঁরা ওয়াক-আউট করেন এবং রাহুলের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷
এরপর সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে সেই একই প্রসঙ্গ ফের তুলে ধরলেন রায়বরেলির কংগ্রেস সাংসদ রাহুল ৷ সাংবাদিকদের কাছে তিনি 20 জুলাই সংসদ চলো অভিযানে পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচারের ছবি তুলে ধরেন ৷ শুরুতেই সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "হাউজে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে বলতে দেওয়া হয়নি ৷ একাধিকবার আমি অধ্যক্ষকে বলেছি, আপনি হাউজকে নিয়ন্ত্রণ করুন ৷ রিজিজুজি, রাজনাথজিকে বলতে দেওয়া হয়েছে ৷ আমায় দেওয়া হয়নি ৷ কারণ, আমি বলেছিলাম, পড়ুয়াদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার হয়েছে, তার জন্য অমিত শাহ দায়ী ৷"
রাহুল উল্লেখ করেন, নিরাপত্তা বাহিনীর ছোড়া ছররা গানের গুলিতে একজন ছাত্রের চোখ নষ্ট হতে বসেছে ৷ তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে ৷ 20 জুলাই সংসদ চলো অভিযানে অংশ নেওয়া পড়ুয়াদের উপর শুধু লাঠি চালানো হয়নি ৷ পেরেক পোঁতা লাঠি দিয়ে তাঁদের মারধর করেছিল পুলিশ, জানান রাহুল ৷
অমিত শাহের ছবি দেখিয়ে তিনি বলেন, "এই ব্যক্তি দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ৷ পুলিশ বাহিনী বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কোনও দফতর যে কোনও পদক্ষেপ করতে হলে তাঁর নির্দেশ প্রয়োজন ৷ আমরা তখন সংসদে ৷ আমি নিজের চোখে দেখেছি, অমিত শাহ পুলিশ আধিকারিককে ফোন করছেন ৷ জিতেন্দ্র সিংজির কাছেও অমিত শাহের একের পর এক ফোন আসছিল ৷ এটা পরিষ্কার যে, কী হচ্ছে, তা তিনি জানতেন ৷"
দু'টি সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, "প্রথম সম্ভাবনা, তিনিই ছররা বন্দুক চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷ মানুষকে পেরেক লাগানো লাঠি দিয়ে মারধরের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ বৈদ্য়ুতিক লাঠি ব্যবহার করা হয়েছে ৷ অথবা তিনি কিছুই জানতেন না যে কী চলছে ৷ যদি তিনি না-জানেন কী হচ্ছে, তাহলে তিনি অযোগ্য ৷ আর যদি তিনি নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি দোষী ৷ যে প্রত্যেকটি বাচ্চাকে মারধর করা হয়েছে, তারা এটা জানুক ৷"
কে কার কাছে রিপোর্ট করে
কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "দিল্লি পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট জমা দেয় ৷ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক চালান অমিত শাহ ৷ সেদিন পড়ুয়াদের মারধর করছিল দিল্লি পুলিশ ৷ অন্যদিকে ব়্যাফ, যারা সিআরপিএফ-এর কাছে রিপোর্ট করে ৷ তারাও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট জানায় ৷ যারা মারধর করছিল, পেলেট গান চালাচ্ছিল, তারা সবাই অমিত শাহের কাছেই রিপোর্ট করে ৷"
তিনি আরও বলেন, "25 জুলাই আমি অমিত শাহকে একটি চিঠি লিখেছিলাম ৷ কে এই পেলেট গান চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন ? সাদা পোশাকের যারা পড়ুয়াদের মারধর করছিল, তারা কারা ? আমার চিঠির উত্তর পাইনি ৷ এমনকী চিঠিটি যে তিনি পেয়েছেন, তাও জানানো হয়নি ৷"
বিরোধীর গ্যারান্টি
রাহুল আশ্বস্ত করেন, "আমরা আশ্বস্ত করছি, হয়তো আজ নয়, কিন্তু আগামী দিনে আমরা যে পড়ুয়াদের উপর অত্যাচার হয়েছে, তার বিচার করব ৷ যারা এই অত্যাচারে জড়িত, তাদের প্রত্যেকের ছবি আমাদের কাছে আছে ৷"
এদিন লোকসভায় তিনি বিজেপির চালিকাশক্তি আরএসএস-এর কড়া সমালোচনা করেছেন ৷ রাহুল বলেন, "আমাদের (শিক্ষা) ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর ৷ সবকিছুর বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে ৷ এটা তোলাবাজি সিস্টেম ৷ এই ব্যবস্থার আত্মাটাকে দখল করে নিয়েছে আরএসএস ৷ রাজনাথ সিং বলছিলেন, আমরা ইউপিএ নই, আমাদের মন্ত্রীরা কখনও ইস্তফা দেন না ৷ তিনি ঠিক বলেছেন ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা লোক দেখানো ৷ তিনি তো কখনও শিক্ষা মন্ত্রক পরিচালনা করেননি ৷ যে সংগঠন এই মন্ত্রক পরিচালনা করে, তার নাম আরএসএস ৷ মন্ত্রীর দফতরে ওএসডি মন্ত্রকের দেখাশোনা করেন ৷"
রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, "পড়ুয়ারা বিরক্ত হয়ে গিয়েছেন ৷ তাঁদের প্রশ্ন করতে দেওয়া হয় না ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রতীক মাত্র, আসল শত্রু তো আরএসএস ৷ তারা চায় মানুষ 'অন্ধভক্ত' হয়ে যাক ৷"
লোকসভায় অমিত শাহের মন্তব্যের পর বিজেপির সাংসদরা রাহুলের ক্ষমা দাবি করেন ৷ সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা বলেন, "আমি কখনও বিজেপি, আরএসএস-এর কাছে ক্ষমা চাইব না ৷ আমি বিরোধী দলনেতা ৷ মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরাই আমার কর্তব্য ৷" অমিত শাহের লোকসভায় অনুপস্থিতি নিয়ে তিনি ফের বলেন, "অমিত শাহ লোকসভায় আসেননি ৷ কারণ তিনি দোষী ৷ না-হলে তিনি প্রতিক্রিয়া দিতেন ৷"
প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে যে বিল লোকসভায় পাস হয়েছে সেই বিষয়ে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "এই বিল নিয়ে আলোচনার কিছু নেই ৷ প্রশ্নপত্র ফাঁসে কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়নি ৷ এই বিলটাই তো বলছে যে আমরা প্রশ্নপত্র ফাঁস মেনে নিয়েছি ৷ বিলটা পেশ করা হয়েছে, যাতে আরএসএস পালিয়ে যেতে পারে ৷ এটা প্রশ্নপত্র ফাঁস শাস্তি বিল ৷ এই বিলে কোথাও এমন কিছু বলা নেই যাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ হয় ৷"
প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন, একটা ফোনের সামনে নিজের মুখটা তুলে ধরলেই হঠাৎ জেন Z এর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে ৷ কিন্তু সমস্যাটা আপনার ইমেজে ৷ সমস্যাটা আপনি পড়ুয়াদের সঙ্গে যা করেছেন ৷ আপনি যেভাবে ওদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছেন ৷ সমস্যাটা আপনি অর্থনীতির সঙ্গে যা করেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদিকে 'ভগবান' প্রতিপন্ন করতে এবং অমিত শাহকে 'হিরো' হিসাবে তুলে ধরতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে ৷" তিনি জানান, পড়ুয়াদের জন্য তিনি গর্বিত ৷