রাতারাতি ভিড় বাড়ছে সিজেপি'র বিক্ষোভে, 16টি মেট্রো স্টেশন বন্ধে দিল্লিতে চূড়ান্ত ভোগান্তি
যতদিন গড়াচ্ছে ভিড় বাড়ছে ককরোচদের বিক্ষোভে ৷ রাতারাতি সমর্থক বাড়ায় বুধবার নিরাপত্তার কথা ভেবে 16টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ ঘোষণা করল কর্তৃপক্ষ ৷
By PTI
Published : July 22, 2026 at 1:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 জুলাই: চলমান বিক্ষোভ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণে বুধবার সকালে বন্ধ করে দেওয়া হল দিল্লির 16টি মেট্রো স্টেশন ৷ দিল্লি মেট্রোরেল কর্পোরেশন তথা ডিএমআরসি জানিয়েছে রাজীব চক, কেন্দ্রীয় সচিবালয়, মান্ডি হাউস, আইটিও এবং খান মার্কেট-সহ মোট 16টি দিল্লি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভের মধ্যে মেট্রো স্টেশন বন্ধের খবর উদ্বেগ বাড়িয়েছে ৷
অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে দিল্লি মেট্রো জানিয়েছে, "নিরাপত্তার কারণে, লোককল্যাণ মার্গ, রাজীব চক, প্যাটেল চক, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, বারাখাম্বা রোড, সুপ্রিম কোর্ট, সেবা তীর্থ, জনপথ, মান্ডি হাউস, কেন্দ্রীয় সচিবালয়, আইটিও, দিল্লি গেট, ইন্দ্রপ্রস্থ, খান মার্কেট, জোরবাগ এবং শিবাজি স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশনগুলি (পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত) দিল্লির মেট্রো কর্পোরেশনের নির্দেশনা পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে । ইন্টারচেঞ্জ সুবিধা উপলব্ধ রয়েছে কেবল রাজীব চক, মান্ডি হাউস এবং কেন্দ্রীয় সচিবালয় স্টেশনে ৷"
এর ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন শত শত অফিস যাত্রী, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য যাত্রী চরম ভোগান্তির শিকার হন । সকালের ব্যস্ত সময়ে অনেককেই মাঝে ঘুরপথে যেতে হয় ৷ কাউকে অপরিচিত স্টেশনে নেমে বিকল্প পরিবহণের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় ।
অনেকের কাছেই এক সপ্তাহের মধ্যে এটি ছিল দ্বিতীয়বারের মতো এমন বিঘ্নিত যাত্রার অভিজ্ঞতা ৷ কারণ ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) চলো সংসদ অভিযানের জন্য সোমবারও সোমবার বেশ কয়েকটি মেট্রো স্টেশন বন্ধ ছিল ।
যাত্রীরা জানান, বুধবার ট্রেন চলাচল অব্যাহত থাকলেও বন্ধ স্টেশনগুলোতে ট্রেন থামেনি । ফলে যাত্রীদের সামনে গন্তব্যের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সেখান থেকে সড়কপথে ফিরে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না ৷ সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট হয়ে যাতায়াতকারী যাত্রী বৃন্দা জানান, স্টেশনের চত্বরে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে ।
তিনি বলেন, "সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট মেট্রো স্টেশনটি বিক্ষোভকারীরা কার্যত নিজেদের দখলে নিয়েছিল । তাদের অনেকেই বের হওয়ার পথের কাছে জড়ো হয়ে 'বন্দে মাতরম' স্লোগান দিচ্ছিল । পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং মানুষ বুঝতে পারছিল না যে তারা আদৌ স্টেশন থেকে বের হতে পারবে কি না ।"
ইয়েলো লাইনে ভ্রমণকারী আরেক যাত্রী জানান, ট্রেনের ভেতর ঘোষণা দিয়ে যাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে দিল্লি গেট থেকে খান মার্কেটের মধ্যবর্তী স্টেশনগুলোতে তাদের নামতে দেওয়া হবে না ।
তিনি বলেন, "দিল্লি গেট মেট্রো থেকে খান মার্কেট মেট্রোর মধ্যবর্তী কোনও স্টেশনেই আমাদের নামতে দেওয়া হয়নি । কোনও পূর্বঘোষণা ছাড়াই মানুষ এখানে আটকে পড়েছে । পরিস্থিতি পুরোপুরি বিশৃঙ্খল ।"
অনেক যাত্রী জানান, গন্তব্যের স্টেশন বন্ধ থাকায় বিকল্প পথের সন্ধানে হিমশিম খেতে গিয়ে তাদের কর্মস্থল, কলেজ বা অন্যান্য জরুরি কাজে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায় ।
অনেককেই চালু থাকা স্টেশনগুলোর বাইরে দাঁড়িয়ে নেভিগেশন অ্যাপ দেখতে, পরিবারের সদস্যদের ফোন করতে এবং ক্যাব বুক করতে দেখা যায়; পাশাপাশি বাস স্টপ ও অটো-রিকশা স্ট্যান্ডগুলোতে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় ।
চালু থাকা একটি মেট্রো স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান এক শিক্ষার্থী বলেন, "আজ সকালে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ছিল, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর অনেক আগেই আমাকে নেমে পড়তে হয়েছে । এখন কলেজে পৌঁছানোর জন্য অন্য কোনও উপায় খুঁজছি ।" বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে 16টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখার ফলে অফিসের ব্যস্ত সময়ে মধ্য দিল্লিতে যাতায়াত ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে ।
যন্তর মন্তরে সিজেপি'র বিক্ষোভ অব্যাহত, রাতারাতি জড়ো হচ্ছেন বহু সমর্থক
ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভকারীরা বুধবার যন্তর মন্তরে তাদের অবস্থান অব্যাহত রেখেছে ৷ রাতারাতি আরও সমর্থক এসে হাজির হয়েছেন প্রতিবাদস্থলে ৷ দ্বিতীয় মাসে প্রবেশ করেছে আন্দোলন ৷ স্বেচ্ছাসেবকরা সহানুভূতিশীল মানুষদের দেওয়া খাবার ও অন্যান্য জিনিস গ্রহণ করছেন ৷ যন্তর মন্তরে আরও সমর্থক জড়ো হওয়ায় মঙ্গলবার রাতে বিক্ষোভের জায়গায় বেশ কিছু লোক খাবার পাঠিয়েছিল ৷
বুধবার সকালে এক্স পোস্টে সিজেপি দাবি করেছে যে, "আজ সকালে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী যন্তর মন্তরে রয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ফের সোচ্চার হয়েছেন । সিজেপি লিখেছে, "প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদি) কেন মন্ত্রী প্রধানকে (শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান) ভারতের যুবকদের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন ?"
সিজেপি'র মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা জানিয়েছেন, প্রধান পদত্যাগ না-করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে । তাঁর কথায়, "ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না-করা পর্যন্ত আমরা এই জায়গা ছাড়ব না । 20 জুলাই ছিল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে, বিশেষ করে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে একটি মাইলফলক মুহূর্ত । যুবকরা আর চুপ করে থাকবে না ৷"
মঙ্গলবার গভীর রাতে, সিজেপি'র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে একটি স্পষ্ট জানান, আন্দোলনটি যন্তর মন্তর ছাড়া অন্য কোথাও কোনও সমাবেশের ডাক দেয়নি । বিবৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "ককরোচ জনতা পার্টি কোথাও জড়ো হওয়ার ডাক দেয়নি কিন্তু যন্তর মন্তরে, যেখানে আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ চলছে ৷" তিনি অভিযোগ করেছেন যে, তাদের গ্রুপটি রিপোর্ট পেয়েছে যে 'কিছু গুন্ডা' বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দিল্লির অন্যান্য অংশে পাঠানো হতে পারে । তারা সিজেপির সঙ্গে নেই ।
প্রসঙ্গত, নিট পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে 20 জুন আন্দোলন শুরু হয়েছিল । সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক 28 জুন বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে অনির্দিষ্টকালের অনশনে রয়েছেন ৷ দিল্লি হাইকোর্টের আদেশের পরে সফদরজং হাসপাতাল থেকে মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেখান থেকে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন । ওয়াংচুক জানিয়েছেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত বা রাজনৈতিক নেতারা তাকে সংসদে বিষয়টি তোলার আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন ।