ভিটেমাটি ছেড়ে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা জানতেন ধর্ম নিয়ে ভয় নেই: মোহন ভাগবত

ভিটেমাটি ছেড়ে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা জানতেন ধর্ম নিয়ে ভয় নেই: মোহন ভাগবত
আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন, ঘরবাড়ি ছেড়ে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা উদ্বাস্তু নন, সংগ্রামী যোদ্ধা ৷
By PTI
Published : July 2, 2026 at 8:18 PM IST
নাগপুর, 2 জুলাই: ছিন্নমূল ঘরছাড়া মানুষ উদ্বাস্তু নয় ৷ তাঁদের এই শব্দে সম্বোধন করা উচিত নয় এবং তা ভুল ৷ বরং তাঁরা সংগ্রামী যোদ্ধা, উল্লেখ করলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ৷ সেইসব মানুষরা জানতেন, ভারতে এলে নিজেদের ধর্ম নিয়েই তাঁরা থাকতে পারবেন ৷
দেশ ভাগের পর বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে যাঁরা ভারতে চলে এসেছিলেন, তাঁদের 'উদ্বাস্তু' বলে উল্লেখ করা ভুল ৷ তাঁদের 'সংগ্রামী যোদ্ধা' বলে সম্বোধন করলেন আরএসএস প্রধান ৷ সেই সব ছিন্নমূল মানুষেরা নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি অদম্য টানে এবং ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রবল সংগ্রাম ও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন ৷
মোহন ভাগবত উল্লেখ করেন, 1947 সালে দেশভাগের পর সদ্য তৈরি হওয়া পাকিস্তান থেকে জমিজমা, টাকা-পয়সা সব ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে তাঁদের ৷ কয়েক প্রজন্ম ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা ব্যবসার মায়া ছিন্ন করে আসতে হয়েছে ৷ এই ধরনের মানুষেরা বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করেছেন ৷
বুধবার তিনি 75তম সিন্ধু এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন ৷ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সিন্ধি কমিটি ৷ সেখানে বক্তৃতা করার সময় এই মন্তব্য করেন মোহন ভাগবত ৷
দেশভাগের পর পড়শি দেশগুলি ছেড়ে মানুষ সচেতনভাবেই ভারতে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৷ কারণ তাঁরা ভারতের ভূমিতে বাস করতে চেয়েছিল, যেখানে তাঁদের ধর্ম নিয়ে কোনও আতঙ্কে ভুগতে হবে না ৷ ভাগবতের কথায়, "তাঁরা ঘরছাড়া হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা উদ্বাস্তু নন ৷ তাঁদের সম্বোধনে এই শব্দের ব্যবহার ভুল ৷ তাঁরা সংগ্রামী যোদ্ধা ৷ যাঁরা মাতৃভূমিকে ভালোবেসে লড়াই করেছেন, যাঁরা নিজেদের বিশ্বাস অটুট রাখতে যুদ্ধ করেছেন ৷ তাঁরা যুদ্ধে হেরেছেন ৷ কিন্তু এটা শুধু তাঁদের ভুল নয় ৷"
আরএসএস প্রধানের কথায়, "ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার যুদ্ধে আমরা সবাই হেরে গিয়েছি ৷ কিন্তু তাঁদের কাছে আর কীই বা করার ছিল ? তাঁরা নিজেদের ক্যারিয়ার বেছে নেয়নি, সম্পত্তি আঁকড়ে ধরে থাকেনি ৷ তাঁরা দেশকে বেছে নিয়েছিল, তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল ৷" এই প্রসঙ্গে তিনি সিন্ধু এডুকেশন সোসাইটির 75 বছরের যাত্রাপথের কথা তুলে ধরেন ৷
জীবন সংগ্রামে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও হাল ছেড়ে দিলে হবে না, জোর দেন ভাগবত ৷ বরং, ফের উঠে আসার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে ৷ উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের ভাগবত বলেন, "পরিস্থিতি বা ভাগ্যের কাছে হার মানলে চলবে না ৷ একজন যিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি ঠিক কঠিন সময় থেকে বেরিয়ে আসবেন ৷ তিনিই শেষ পর্যন্ত সফল হন ৷ অন্যদিকে যে ব্যক্তি সমস্যাগুলি থেকে পালিয়ে গিয়েছেন, তিনি আসলে হার স্বীকার করে নিয়েছেন ৷"
এদিন জীবনে লেখাপড়ার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে ভাগবত জানান, পড়াশোনা শুরু চাকরি পাওয়ার জন্য নয় ৷ এখানেই তা সীমাবদ্ধ নয় ৷ কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক, তা স্থির করতে মূল্যবোধ-কেন্দ্রিক পড়াশোনা জরুরি ৷ আর এই ধরনের লেখাপড়া শুধু পাঠ্যবই পড়লেই হয় না ৷ এর জন্য শিক্ষকদের কীভাবে পরিচালনা করছেন তা গুরুত্বপূর্ণ ৷ পাশাপাশি কোন কোন মূল্যবোধ পড়ুয়াদের মনের একেবারে গভীরে যাচ্ছে, সেটাও উল্লেখযোগ্য ৷ পড়াশোনার প্রকৃত উদ্দেশ্য একজন ভালো মানুষ গড়ে তোলা এবং সঙ্গে একটি প্রজন্মও, যে সমাজের মঙ্গল নিয়ে সচেতন থাকবে ৷