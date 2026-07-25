'ন্যায়বিচার পেল ছেলে', ধর্মেন্দ্র'র ইস্তফায় ইটিভি ভারতকে জানালেন মৃত কাহান প্যাটেলের বাবা

'ন্যায়বিচার পেল ছেলে', ধর্মেন্দ্র'র ইস্তফায় ইটিভি ভারতকে জানালেন মৃত কাহান প্যাটেলের বাবা
নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর কাহান প্যাটেল ছাদ থেকে ঝাঁপ দেয় ৷ আজ শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগে চোখে জল নিয়ে বাবার উত্তর, 'ছেলে ন্যায়বিচার পেল' ৷
Published : July 25, 2026 at 5:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জুলাই: ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার বিতর্কিত আবহ আর ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল এক তরতাজা প্রাণ। "মাত্র সতেরো বছরই তো ছিল ওর," বারবার কেঁদে ডুকরে উঠেছিলেন বাবা ৷ ছেলে হারানোর যন্ত্রণা হয়তো তাঁর কোনও কিছুতেই পূরণ হবে না ৷ তবু আজ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন মৃত তরুণের বাবা প্রশান্ত ৷
NEET-UG রি-টেস্টের মাত্র তিন দিন আগে আমেদাবাদে ছ'তলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন পরীক্ষার্থী কাহান প্য়াটেল (17) ৷ প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে পরীক্ষা বাতিলের পর মানসিক চাপ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর তীব্র ক্ষোভ ছিল ছেলের বলে জানিয়েছিলেন কাহানের বাবা প্রশান্ত প্যাটেল ৷ আজ ইটিভি ভারতকে তিনি জানান, লড়াই সফল হয়েছে, অবশেষে ন্যায়বিচার পেল ছেলে ৷
গত 18 জুন ছেলের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন যে এইভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে তা হয়তো কখনও ভাবেননি পেশায় আইনজীবী প্রশান্ত ৷ আমেদাবাদে নিউ রানিপ এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টের 6তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন শেষ করে কাহান ৷ তবে মৃত ছাত্রের পাশ থেকে কোনও নোট পাওয়া জানি বলে জানিয়ে ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা।
কী কারণে এই চরম পদক্ষেপ করেছেন ওই পরীক্ষার্থী তা নিয়ে প্রশান্ত বলেছিলেন, "আমার ছেলে দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছিল তার উপর ক্ষুব্ধ ছিল ৷ তাদের ভুলের দায় ছেলেটা নিজের জীবন দিয়ে দিয়েছে ৷ রাগের বশে ছেলে চরম পদক্ষেপ নেয়। ওই ঘটনা কর্তৃপক্ষের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং মনে করবে যে ভবিষ্যতে কোনও মন্ত্রী বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি এমন কাজ করলে তা আর বরদাস্ত করা হবে না। আমার ছেলে এখন ন্যায়বিচার পেয়েছে।"
“Mera beta sab ke jaisa hi hai, isko dehshatgard bol rahe hai, how can he talk like that? Show them my son”— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 28, 2026
NEET aspirant Kahaan Patel who committed suicide on 18 June, his father came from Gujarat to ask a question to @dpradhanbjp pic.twitter.com/kPqi7DR8EI
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর এদিন কাহানের বাবার সঙ্গে ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে ৷ প্রশান্ত প্যাটেল ফোনে বলেন, "আমাদের লড়াই সফল হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কাহান ন্যায়বিচার পেয়েছে। সরকারের উচিত আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলোকে সাহায্য দেওয়া এবং ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা আর না-ঘটে, তা নিশ্চিত করা। যেসব অভিভাবক সন্তানদের পড়াশোনার জন্য ঋণ নিয়েছেন, তাঁদেরও সরকারের তরফে আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত। সরকারকে বুঝতে হবে যে, নতুন প্রজন্ম ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল আর সহ্য করবে না।"
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা কী বললেন ?
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর নিট আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে আত্মহারা ৷ জামনগরের এক ছাত্রী মৈত্রী আগ্রাভাত বলেন, "শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ সমাজ ও ব্যবস্থার কাছে একটি ভালো এবং স্পষ্ট বার্তা দেবে। এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো গুরুতর ঘটনা প্রতিরোধ করবে। আমরা ন্যায়বিচার পেয়েছি। কিন্তু, শুধু পদত্যাগ করেই থেমে গেলে চলবে না ৷ এই প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারিতে যারা উস্কানি দিয়েছে বা মূল চক্রী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে আসন্ন সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিরাপদ ও স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হয়।"
আরেক ছাত্রী উর্বশী ভারাদিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের এই সিদ্ধান্ত আরও অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল। আমাদের একই সেশনে দু'বার নিট (NEET) পরীক্ষা দিতে হয়েছে, যা যথেষ্ট মানসিক চাপের। পদত্যাগ এই সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান নয়, বরং একটি যথাযথ ও শক্তিশালী ব্যবস্থা তৈরি করাই সবচেয়ে জরুরি। যিনি নতুন শিক্ষামন্ত্রী হবেন, তাঁকে নিশ্চিত করতে হবে যেন ভবিষ্যতে কোনও ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন ছেলেখেলা না-হয়।"
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