ধোঁয়াশাচ্ছন্ন দিল্লির AQI ছুল 500, দৃশ্যমানতা শূন্য; বাতিল 100 বেশি বিমান

ধোঁয়াশাচ্ছন্ন দিল্লির AQI ছুল 500, দৃশ্যমানতা শূন্য; বাতিল 100 বেশি বিমান
সোমাবার সকাল 6টায় সমগ্র দিল্লিতে বাতাসের গুণমানের গড় ছিল 457 ৷ ঘন ধোঁয়াশায় ঢেকে গিয়েছে সমগ্র রাজধানী ৷ শূন্য দৃশ্যমানতায় বাতিল হয়েছে একাধিক বিমান ৷
Published : December 15, 2025 at 2:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 ডিসেম্বর: দিল্লির দূষণ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরের নিয়ন্ত্রণবিধিও ৷ কিন্তু, কোনও লাভ হয়নি ৷ ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে রাজধানীর বাতাস ৷ ধোঁয়াশার পুরু চাদরে ঢেকে গিয়েছে পুরো শহর ৷ একহাত দূরত্বেও দেখা যাচ্ছে না কিছু ৷ শূন্য দৃশ্যমানতায় বিঘ্ন বিমান পরিষেবা ৷ দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাতিল করা হয়েছে একাধিক বিমান ৷
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইন্ডিগোর অন্তত 90টি এবং এয়ার ইন্ডিয়ার অন্তত 29টি বিমান বিলম্বিত বা বাতিল করা হয়েছে ৷ যাত্রীদের এই বিষয়ে সতর্ক করার জন্য সকাল 8টা নাগাদ বিমানবন্দরের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করা হয় ৷ লেখা হয়েছে, "ঘন কুয়াশার কারণে এই মুহূর্তে বিমান চলাচল সিএটি থ্রি (CAT III) পরিস্থিতিতে পরিচালিত হচ্ছে ৷ এর ফলে বিমান বিলম্বিত ও ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । যাত্রীদের সমস্যা দূর করতে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি । বিমানের সর্বশেষ অবস্থার জন্য জানতে অনুগ্রহ করে আপনার নিজ নিজ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । সৃষ্ট যেকোনও সমস্যার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ।"
এরপর সকাল 11টা নাগাদ আরও একটি পোস্ট করা হয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে ৷ জানানো হয়, দৃশ্যমানতায় খানিক উন্নতি ঘটলেও বেশ কিছু বিমানের উড়ানের ক্ষেত্রে সময় পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগোর ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেখে নেওয়ার আবেদন জানানো হয় যাত্রীদের ৷
500 কোঠায় দিল্লির AQI
দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি আরলি ওয়ার্নিং সিস্টেমের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল 6টা সমগ্র দিল্লির বাতাসের গুণমানের গড় (একিউআই) ছিল 457 ৷ কোথাও কোথাও তা বেড়ে 500-তে পৌঁছেছে ৷ দূষণের কারণে এমনিতেই ধোঁয়াশায় ঢেকেছে রাজধানী ৷ শীতের মরশুমে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে ৷ বাতাসের এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় দিল্লিবাসীর স্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বিগ্ন চিকিৎসকমহল ৷
দিল্লির মৌসম ভবনের তরফে এদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, সোমবার দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হল 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷
বিমান পরিষেবায় ধোঁয়াশার প্রভাব
সম্প্রতি দেশজুড়ে বিমান পরিচালনায় চরম বিভ্রাটের সম্মুখীন হয় ইন্ডিগো ৷ এদিন ঘন কুয়াশার কারণে দিল্লিতে ফের বিঘ্নিত হয় বিমান পরিষেবা ৷ ইন্ডিগোর তরফে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে লেখা হয়, "যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ঘন কুয়াশায় বেশ কয়েকটি বিমান বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷" শুধু দিল্লি নয়, ঘন কুয়াশার কারণে সমগ্র উত্তর ভারতের একাধিক বিমানবন্দরেই সংস্থার বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্ডিগো ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার তরফেও এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় ৷
Due to dense fog in Delhi this morning, visibility has reduced drastically, impacting flight operations. As a precaution, some flights may be proactively cancelled through the day to prioritise safety and help minimise extended waiting at the airport.
ক্রমেই বাড়ছে দূষণের মাত্রা
শীতের মরশুম শুরু হতেই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে দিল্লির দূষণ ৷ একাধিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকালে অক্ষরধাম এলাকায় AQI-এর মান 493, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (CPCB) মতে যা মারাত্মক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ৷ দ্বারকা সেক্টর 14-এর AQI-এর মান 469 ৷ ওয়াজিরপুর, রোহিনী এবং অশোক বিহারে গত 24 ঘণ্টায় গড় AQI 500-এর ঘরে পৌঁছে গিয়েছে ৷
#WATCH | Delhi: A local says, " ... there is a lot of pollution in delhi today, the visibility is also low, we can't even see the vehicles... we were not able to see any of the potholes, also along the way..." https://t.co/bzXrTSMxWn pic.twitter.com/cYim5GT5iw— ANI (@ANI) December 15, 2025
দূষণ নির্ণায়ক বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, AQI-এর মাত্রা 101 থেকে 200-এর মধ্যে হলে বায়ুর গুণমানকে 'মাঝারি', 201 থেকে 300-এর মধ্যে থাকলে 'খারাপ' এবং 301 থেকে 400-এর মধ্যে হলে 'খুব খারাপ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয় । AQI-এর মাত্রা 400 ছাড়িয়ে গেলে বায়ুর গুণমানকে 'মারাত্মক' হিসাবে বিচার করা হয় ।
দিল্লির বায়ুর গুণমান সংকটজনক সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই বায়ু রাজধানীজুড়ে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যানের (GRAP) চতুর্থ পর্যায় সক্রিয় করা হয়েছে । জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরের বিধিনিষেধ ৷ যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরও কঠোর করা হয়েছে ৷