জোড়া ফলায় পেট্রলের দাম কমার এখনই কোনও আশা নেই, সাফ জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

জোড়া ফলায় পেট্রলের দাম কমার এখনই কোনও আশা নেই, সাফ জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
petrol price : তেল সংস্থাগুলির 42 হাজার কোটি টাকার লোকসান এবং পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা সংঘাতের জেরে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহে বাধাবিপত্তিতে বাড়ছে বোঝা ৷
By ANI
Published : November 16, 2026 at 7:10 AM IST
নয়াদিল্লি, 16 নভেম্বর : তেল সংস্থাগুলির 42 হাজার কোটি টাকার লোকসান এবং পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা সংঘাতের জেরে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহে বাধাবিপত্তি-জোড়া ফলায় আপাতত পেট্রলের দাম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ ফলে দামের বোঝা এবছর হয়তো আর নামছে না আমজনতার কাঁধ থেকে ৷ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী জানিয়েছেন, বিশেষ কিছু অনিবার্য কারণে পেট্রল ও ডিজেলের দাম কোনওভাবেই কমানো যাচ্ছে না ৷
চেন্নাইয়ের মীনামবক্কম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় গোপী বলেন, "জ্বালানির দাম অবিলম্বে কমানোর আগে তেল সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করাও প্রয়োজন। রাজ্যগুলির হাতে পেট্রলের উপর কর কমানোর বিকল্প রয়েছে।"
Chennai, Tamil Nadu: Union Minister Suresh Gopi said, "Every state can reduce the tax on petrol. The tax on petrol has been reduced to the extent that it reduces the tax for the nation. The war is not over. It is time for the taxes on petrol and diesel to be reduced... We may wish for prices to come down the next day. But technically it is not possible right away. Oil companies have already incurred losses of Rs 42,000 crore. All this needs to be compensated. Prices have also increased in Kerala. I do not know how prices have increased in Tamil Nadu. They have also increased in Karnataka... there is chaos in the supply of petroleum products. We are doing whatever needs to be done to fix it..." (15.11)— ANI (@ANI) November 15, 2026
পশ্চিম এশিয়া চলতে থাকা সংঘাতের প্রসঙ্গ টেনে গোপী সাংবাদিকদের বলেছেন, "আমরা হয়তো চাইতে পারি আগামিকালই দাম কমে যাক, কিন্তু এখনই সেটা সম্ভব নয়। তেল সংস্থাগুলির ইতিমধ্যে 42 হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। এই পুরো ক্ষতিপূরণ আগে মেটাতে হবে।"
জ্বালানির দাম কমানোর ক্ষেত্রে থাকা প্রতিবন্ধকতাগুলির ব্যাখ্যা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, অবিলম্বে দাম কমার আশা করা হলেও তেল সংস্থাগুলিকে আগে তাদের লোকসানের হিসাব মেলাতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে গোপী জানান, কেরালা ও কর্ণাটকেও দাম বেড়েছে। তিনি বলেন, "কেরালাতেও দাম বেড়েছে। তামিলনাড়ুতে কীভাবে দাম বেড়েছে, তা আমার জানা নেই। কর্ণাটকেও পেট্রলের দাম ঊর্ধ্বমুখী।"
পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার বিষয়টি স্বীকার করে নেন মন্ত্রী এবং জানান, পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং সরবরাহ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধান করতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে ।
গোপী আরও বলেন, "পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহে সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই জটিলতা ঠিক করার জন্য যা যা করা দরকার, আমরা সব পদক্ষেপই করছি।"
গত 8 নভেম্বর, কর্ণাটকের শিল্পমন্ত্রী এম বি পাটিল ইথানল সংকটের জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা না করেই বেশি উৎপাদনে উৎসাহ দিয়েছে ৷ পেট্রলে ইথানল মিশ্রণে অনিয়মের অভিযোগের তদন্তের দাবিও জানান তিনি।
বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের পাটিল বলেন, "বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ছাড়াই E10, E20 এবং E30-এর মতো ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছিল এবং এখন উৎপাদিত ইথানলের 20-30 শতাংশও সংগ্রহ করতে অস্বীকার করছে।
পাটিলের অভিযোগ, "বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার আগে বেশি পরিমাণে ইথানল উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছিল ৷ তারা এখন উৎপাদিত পণ্যের 20-30 শতাংশও সংগ্রহ করতে অস্বীকার করছে। এই প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হয়েছে বলে রাহুল গান্ধী এবং মন্ত্রী রিজওয়ান আরশাদ যে অভিযোগ তুলেছেন, তার সারবত্তা রয়েছে। ইথানল সেক্টরে বর্তমান সংকট কেন্দ্রের গাফিলতিরই ফল।"
কর্ণাটক সরকার অভিযোগ করেছিল, তেল বিপণন সংস্থাগুলি নির্ধারিত 20 শতাংশ সীমার চেয়ে বেশি ইথানল যুক্ত পেট্রল সরবরাহ করছে। এমনকি পরীক্ষায় ইথানলের মাত্রা 31.2 শতাংশ পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে বলে দাবি করে সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় রাজ্য। এমনকী, গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হবে বলে দাবি করেছিল সরকার ৷
এর আগে কর্ণাটক সরকার দাবি করেছিল, অতিরিক্ত ইথানল মেশানোর ফলে গ্রাহকদের গাড়ির মাইলেজ কমছে এবং মেরামতের খরচ মিলিয়ে প্রায় 1.01 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। তাই তেল সংস্থা এবং কেন্দ্রকে গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৷
খাদ্য, সিভিল সাপ্লাই, উপভোক্তা বিষয়ক এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি মন্ত্রী রিজওয়ান আরশাদ জানিয়েছিলেন, বেঙ্গালুরু, কোলার, চিক্কাবল্লাপুরা, বেঙ্গালুরু গ্রামীণ, রামনগর, ম্যাঙ্গালুরু এবং তুমাকুরু থেকে সংগৃহীত পেট্রল নমুনার পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে এই অভিযোগগুলি করা হয়েছিল।
এর ঠিক পরেই যৌথ বিবৃতিতে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (IOCL), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL) জানায়, রাজ্যের খাদ্য, সিভিল সাপ্লাই, উপভোক্তা বিষয়ক এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তি নজরে এসেছে ৷ যেখানে দাবি করা হয়, নির্দিষ্ট কিছু আউটলেটের পেট্রলে 26 থেকে 31 শতাংশ ইথানল রয়েছে।
তেল সংস্থাগুলি জানিয়েছে, কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া দেশজুড়ে 10 শতাংশ মাইলেজ কমার এই অনুমানের ভিত্তি নেই ৷ পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, E20 জ্বালানির কারণে গাড়ির মডেল ভেদে মাত্র 1 থেকে 6 শতাংশ পর্যন্ত মাইলেজ কমতে পারে।
পেট্রলে মাত্রার অতিরিক্ত ইথানল ! কর্ণাটক সরকারের দাবি ঘিরে তুমুল বিতর্ক, পাল্টা তেল সংস্থাগুলির
ন্যূনতম বাসভাড়া 18 টাকা করার দাবি ! যাত্রী না বাসমালিক, কার স্বার্থ দেখবে সরকার ?