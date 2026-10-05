10 অক্টোবর ডেডলাইন ! জাতীয় নিরাপত্তা আইনে তিন শীর্ষনেতার গ্রেফতারি আশঙ্কা সিজেপির

10 অক্টোবর ডেডলাইন ! জাতীয় নিরাপত্তা আইনে তিন শীর্ষনেতার গ্রেফতারি আশঙ্কা সিজেপির
CJP activist alleges arrest: জাতীয় নিরাপত্তা আইনে অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা সিজেপির ।
By ANI
Published : October 5, 2026 at 2:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর: 10 অক্টোবরের আগেই জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ) বা সমতুল কোনও আইনি ধারায় তাঁকে এবং দলের অন্য দুই নেতা—অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাসকে গ্রেফতার করা হতে পারে। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)-র নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ৷ সোমবার তিনি জানান, 6 জুন থেকেই তাঁরা তিনজন জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং সম্ভাব্য যে কোনও পদক্ষেপ নিয়ে তাঁদের মনে কোনও ভয় নেই।
আশুতোষ বলেন, "একাধিক সূত্র থেকে খবর পেয়েছি, এনএসএ বা সমতুল্য কোনও ধারায় 10 তারিখের আগে যে কোনও মুহূর্তে আমাকে এবং অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাসকে গ্রেফতার করা হতে পারে। 6 জুন থেকেই আমরা তিনজন জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এ নিয়ে আমাদের কোনও ভয় নেই।" তিনি আরও দাবি করেন , বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার তাঁদের আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছে ৷ সেই কারণেই সরকার হিংসার পথ বেছে নিচ্ছে। রাঙ্কা আরও যোগ করেন, "যারা এই দেশকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, তাদেরই ভীত হওয়া উচিত। আর তারা ভয় পেয়েছেও। গান্ধি যেমন বলেছিলেন, 'হিংসা ও ঘৃণার জন্ম হয় ভয় থেকে'। সরকার ভীত, আর তাই তারা হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে।"
রাঙ্কা আরও জানান, হারানোর মতো তাঁদের কিছুই নেই, কারণ তাঁরা উন্নত ভারতের জন্য লড়াই করছেন। রাঙ্কা দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "আমরা 30 বছরের তরুণ, যারা উন্নত ভারতের জন্য লড়াই করছি। আমাদের হারানোর কিছু নেই। আপনারা আমাদের গ্রেফতার , মারধর এমনকী খুনও করতে পারেন; কিন্তু আমাদের থামাতে পারবেন না।"
দীপকে জানান, সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, "সরকার যদি মনে করে ইউএপিএ, এনএসএ বা দীর্ঘ কারাবাসের ভয় দেখিয়ে আমাদের চুপ করিয়ে দেওয়া যাবে, তবে তারা ভুল ভাবছে। যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত ৷ প্রয়োজনে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর জেলে কাটাতেও রাজি, কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই থেকে পিছু হটব না। আমরা মহাত্মা গান্ধির দেখানো পথে চলি এবং রাষ্ট্র আমাদের যতই ভয় দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন, শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যাব।"
SIR প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবিতে চলা আন্দোলনের সময় পুলিশি পদক্ষেপ ও কয়েকশো মানুষকে আটকের ঘটনার প্রেক্ষিতে পাল্টা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ককরোচ পার্টি ৷ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সিজেপি-র সৌরভ দাস 'এক্স'-এর পোস্টে জানিয়েছেন, তরুণরা এখন সচেতন এবং কোনও ধরনের স্বৈরাচারী পদক্ষেপ আর মেনে নেওয়া হবে না। সৌরভ দাস লিখেছেন, "সরকার আমাকে, অভিজিৎ, আশুতোষ, রত্না এবং 'ককরোচ জনতা পার্টি'র অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করছে। সরকার যদি মনে করে যে এ ধরনের স্বৈরাচারী পদক্ষেপ কাজে আসবে, তবে তারা ভুল করছে! তরুণ প্রজন্ম জেগে উঠেছে।"
তিনি আরও লেখেন, "আমরা সবার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি—আমরা পাশে থাকি বা না থাকি, আপনারা নিজেদের অধিকার ও ভবিষ্যতের জন্য লড়াই চালিয়ে যান। জেল বা তার চেয়েও খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত। তবে, সেটি হবে এক বড় ভুল। তরুণরা তা সহ্য করবে না।" আসন্ন বিক্ষোভকে এক বিশাল গণ-সমাবেশ হিসেবে অভিহিত করে দাস বলেন, "বিক্ষোভ অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। 10 অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাওয়া এই বিশাল গণ-সমাবেশ সফল করতে ভারতের জনগণের এগিয়ে আসা উচিত।" এসআইআর সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে নাগরিকদের 10 অক্টোবর সিজেপি এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করার আহ্বান জানিয়েছে।