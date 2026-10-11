সিজেপি-র আন্দোলনে এবার রাষ্ট্রসংঘের 'এন্ট্রি' ! অযাচিত হস্তক্ষেপ বলে পাল্টা পরামর্শ ভারতেরও
The UN now enters in CJP's campaign : অবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার রক্ষা করতে ভারতকে আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখা (OHCHR)।
By PTI
Published : October 11, 2026 at 8:25 AM IST
জেনেভা ও নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর : ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ ও দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শনিবার ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) দিল্লি চলো আন্দোলন এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছল। দিল্লিতে হওয়া এই গণ-বিক্ষোভে ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড় এবং আন্দোলনকারীদের গণ-আটকের ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করল রাষ্ট্রসংঘ (UN)।
অবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার রক্ষা করতে ভারতকে আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখা (OHCHR)। তবে, বিশ্বমঞ্চের এই উদ্বেগ ও বার্তাকে সরাসরি খারিজ করে একে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ‘অযাচিত হস্তক্ষেপ’ বলে সাফ জানিয়েছে ভারত সরকার।
#India: We are concerned by reports of mass detentions of demonstrators, protest leaders, members of civil society organisations, lawyers and journalists, before and during today’s large-scale demonstrations in Delhi. We call on the authorities to ensure that the right to peaceful assembly is fully respected and fulfilled. https://t.co/tqrQyZoXBJ— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 10, 2026
শনিবার রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখার মুখপাত্র থামিন আল-খিতান সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে একটি বিবৃতি জারি করেন। সেখানে বলা হয়, “দিল্লিতে বিক্ষোভের আগে এবং চলাকালীন গণহারে আন্দোলনকারী, ছাত্রনেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের যেভাবে আটক করা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা ভারতীয় প্রশাসনকে শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকারকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানাচ্ছি।” একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য মেনে পুলিশকে চরম সংযম দেখানোর পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, যাঁদের বেআইনিভাবে আটকে রাখা হয়েছে; নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া উচিত।
রাষ্ট্রসংঘের এই বিবৃতির পরেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় জেনেভায় অবস্থিত ভারতের স্থায়ী মিশন। সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে সাফ জানানো হয়, “ভারতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সংবিধানে সুরক্ষিত এবং আমাদের স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ও মুক্ত গণমাধ্যম এর অতন্দ্র প্রহরী। তবে, যে কোনও গণতন্ত্রের মতোই জনস্বার্থ ও আইন-শৃঙ্খলার স্বার্থে এই অধিকারে কিছু যুক্তিযুক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।” ভারতের দাবি, পুলিশ আইন মেনেই পদক্ষেপ করেছে। তাই রাষ্ট্রসংঘের এই উদ্বেগ সম্পূর্ণ ‘ভ্রান্ত’ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ‘অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ’। অন্য দেশের বিক্ষোভ নিয়েও রাষ্ট্রসংঘকে সমান নিরপেক্ষতা দেখানোর পরামর্শ দিয়েছে ভারত।
We have seen the OHCHR’s remarks about today’s events in New Delhi. India is the world’s largest democracy, where the right to peaceful assembly is guaranteed by our Constitution and safeguarded by robust institutions, an independent judiciary and a free media. As in every democracy, Indian citizens exercise this right subject to reasonable restrictions in the interest of public order. The authorities, for their part, act in accordance with the law, and our courts remain available to all for redressal of any grievances. The OHCHR’s concerns are therefore misplaced and constitute an unwarranted interference in the internal affairs of India. In this context, OHCHR would also do well to devote comparable attention to large-scale protests elsewhere, consistent with its mandate of impartiality and non-selectivity. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @abagchimea— India at UN, Geneva (@IndiaUNGeneva) October 10, 2026
যুবসমাজ ও জেন-জে (Gen Z) পরিচালিত সংগঠন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে শনিবার যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল। কিন্তু দিল্লি পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় এবং রাজধানী জুড়ে দুর্গের মতো ব্যারিকেড তৈরি করায় আন্দোলনকারীরা যন্তর মন্তরে পৌঁছতে পারেননি। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সহ শীর্ষ নেতাদের বিমান থেকেই আটক করে অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ দেশের বিরোধী দলগুলির নেতানেত্রীদেরও ছাড় দেয়নি পুলিশ ৷
অন্যদিকে, এই আন্দোলন ভারতের গণতন্ত্রকে অস্থিতিশীল করার ‘বিদেশি চক্রান্ত’ বলে তোপ দেগেছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন অভিযোগ করেছেন, বিরোধী দলগুলি সাধারণ মানুষের রায় মেনে নিতে না পেরে বিদেশি শক্তির মদতে দেশে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও সিজেপি এবং বিরোধী দলগুলির দাবি, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে প্রায় 13 কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে, রাষ্ট্রসংঘের বিবৃতি এবং রবিবার যন্তর মন্তরে সিজেপির নতুন করে বিক্ষোভের ডাকের ফলে এই মুহূর্তে দিল্লির রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে।