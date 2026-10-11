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সিজেপি-র আন্দোলনে এবার রাষ্ট্রসংঘের 'এন্ট্রি' ! অযাচিত হস্তক্ষেপ বলে পাল্টা পরামর্শ ভারতেরও

The UN now enters in CJP's campaign : অবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার রক্ষা করতে ভারতকে আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখা (OHCHR)।

CJP PROTEST
দিল্লিতে বাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আন্দোলনকারীদের (পিটিআই)
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By PTI

Published : October 11, 2026 at 8:25 AM IST

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জেনেভা ও নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর : ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ ও দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শনিবার ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) দিল্লি চলো আন্দোলন এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছল। দিল্লিতে হওয়া এই গণ-বিক্ষোভে ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড় এবং আন্দোলনকারীদের গণ-আটকের ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করল রাষ্ট্রসংঘ (UN)।

অবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার রক্ষা করতে ভারতকে আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখা (OHCHR)। তবে, বিশ্বমঞ্চের এই উদ্বেগ ও বার্তাকে সরাসরি খারিজ করে একে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ‘অযাচিত হস্তক্ষেপ’ বলে সাফ জানিয়েছে ভারত সরকার।

শনিবার রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখার মুখপাত্র থামিন আল-খিতান সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে একটি বিবৃতি জারি করেন। সেখানে বলা হয়, “দিল্লিতে বিক্ষোভের আগে এবং চলাকালীন গণহারে আন্দোলনকারী, ছাত্রনেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের যেভাবে আটক করা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা ভারতীয় প্রশাসনকে শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকারকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানাচ্ছি।” একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য মেনে পুলিশকে চরম সংযম দেখানোর পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, যাঁদের বেআইনিভাবে আটকে রাখা হয়েছে; নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া উচিত।

রাষ্ট্রসংঘের এই বিবৃতির পরেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় জেনেভায় অবস্থিত ভারতের স্থায়ী মিশন। সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে সাফ জানানো হয়, “ভারতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সংবিধানে সুরক্ষিত এবং আমাদের স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ও মুক্ত গণমাধ্যম এর অতন্দ্র প্রহরী। তবে, যে কোনও গণতন্ত্রের মতোই জনস্বার্থ ও আইন-শৃঙ্খলার স্বার্থে এই অধিকারে কিছু যুক্তিযুক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।” ভারতের দাবি, পুলিশ আইন মেনেই পদক্ষেপ করেছে। তাই রাষ্ট্রসংঘের এই উদ্বেগ সম্পূর্ণ ‘ভ্রান্ত’ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ‘অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ’। অন্য দেশের বিক্ষোভ নিয়েও রাষ্ট্রসংঘকে সমান নিরপেক্ষতা দেখানোর পরামর্শ দিয়েছে ভারত।

যুবসমাজ ও জেন-জে (Gen Z) পরিচালিত সংগঠন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে শনিবার যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল। কিন্তু দিল্লি পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় এবং রাজধানী জুড়ে দুর্গের মতো ব্যারিকেড তৈরি করায় আন্দোলনকারীরা যন্তর মন্তরে পৌঁছতে পারেননি। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সহ শীর্ষ নেতাদের বিমান থেকেই আটক করে অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ দেশের বিরোধী দলগুলির নেতানেত্রীদেরও ছাড় দেয়নি পুলিশ ৷

অন্যদিকে, এই আন্দোলন ভারতের গণতন্ত্রকে অস্থিতিশীল করার ‘বিদেশি চক্রান্ত’ বলে তোপ দেগেছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন অভিযোগ করেছেন, বিরোধী দলগুলি সাধারণ মানুষের রায় মেনে নিতে না পেরে বিদেশি শক্তির মদতে দেশে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও সিজেপি এবং বিরোধী দলগুলির দাবি, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে প্রায় 13 কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে, রাষ্ট্রসংঘের বিবৃতি এবং রবিবার যন্তর মন্তরে সিজেপির নতুন করে বিক্ষোভের ডাকের ফলে এই মুহূর্তে দিল্লির রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে।

TAGGED:

UN INDIA
CJP PROTEST IN DELHI
তীব্র উদ্বেগ রাষ্ট্রসংঘের
রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখা
UN NOW ENTERS THE CJP CAMPAIGN

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