মিলন প্রধান মামলায় রাজ্যের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

মিলন প্রধান মামলায় রাজ্যের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে
SC on Milan Pradhan Case: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে রাজ্য। জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি শুনতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : September 30, 2026 at 12:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের জামিন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা রাজ্যের। মিলনকে মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। তবে, জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি শুনতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্ট ৷
বৃহস্পতিবারই মামলাটি শুনানি হোক চেয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, ওইদিন জরুরি শুনানি সম্ভব হবে না ৷ প্রয়োজনে সোমবার মামলাটি তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে বলেও জানায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে রাজ্যের হয়ে মামলাটি উল্লেখ করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর বক্তব্য, এটি খুনের মামলায় দেওয়া অন্তর্বর্তী জামিনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের আবেদন। সোমবার নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন। তার আগে শুনানি না হলে মামলাটি কার্যত নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।
জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি জানান, বৃহস্পতিবার নয়, সোমবার মামলাটি শোনা যেতে পারে। তার আগে সম্ভব নয় বলেও জানান প্রধান বিচারপতি ৷
সলিসিটর জেনারেল ফের বৃহস্পতিবার শুনানির অনুরোধ করলে প্রধান বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, “আমরা আশ্বাস দিতে পারি, সোমবারই তা খারিজ করব।” এরপর বৃহস্পতিবার মামলাটি তালিকাভুক্ত করার আর্জি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ 21 অক্টোবর পর্যন্ত মিলন প্রধানকে অন্তর্বর্তী জামিন দেন। 2007 সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলন সংক্রান্ত পুরনো মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
হাইকোর্ট উল্লেখ করেছিল, মামলাগুলি প্রায় 19 বছরের পুরনো এবং মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি হেফাজতে ছিলেন না। সেইসঙ্গে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করে জামিন দেয় আদালত। এবার সেই জামিনের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। তবে, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে সেই আর্জির জরুরি শুনানি আপাতত হল না।