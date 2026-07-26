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মন্দিরে প্রবেশের আগে মুক্তি দেন জগন্নাথ, প্রভুর 'অধর পানা'য় তৃপ্ত হয় অশরীরী'রা

উল্টোরথের পর অধর পানা নীতি দেখার জন্য পুরীতে লক্ষাধিক ভক্ত সমবেত হন । ভগবান জগন্নাথের এই অনন্য অনুষ্ঠান দেখে ভক্তরা নিজেদের ধন্য মনে করেন ।

Adhara Pana Rituals of Jagannath in puri
প্রভু জগন্নাথদেবের অধরা পানা অনুষ্ঠানের কয়েকটি মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 2:46 PM IST

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পুরী, 26 জুলাই: রথযাত্রা সম্পন্ন হলেও উপাচার এখনও শেষ হয়নি ৷ উল্টো রথের পরদিন জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার সোনা বেশ দর্শন সম্পন্ন ৷ স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত প্রভুকে দেখার পরদিন অর্থাৎ আজ রবিবার ভক্তরা রথের উপর অধিষ্ঠিত ত্রিমূর্তির পবিত্র 'অধর পানা' (Adhara Pana) অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন ।

সন্ধ্যায় রথের উপর এই অধরা পানা স্থাপন করা হয় । প্রতিটি রথে মোট 9টি পাত্রে এই পানীয় নিবেদন করা হয় ৷ প্রতি ধাপে 3টি করে পাত্র ব্যবহৃত হয় । রথ-সারথি পর্যায়ক্রমে মন্ত্রপাঠ করেন । ভগবান জগন্নাথের এই অনন্য অনুষ্ঠান দেখে ভক্তরা নিজেদের ধন্য মনে করেন ।

Adhara Pana Rituals of Jagannath after rath yatra in puri
প্রভুর সামনে অধর পানা ছড়িয়ে দেওয়ার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

অধর পানা অনুষ্ঠান :

আষাঢ় শুক্লপক্ষের দ্বাদশ তিথিতে অর্থাৎ ভগবান জগন্নাথের 'সোনা বেশ' বা স্বর্ণসজ্জার পরদিন—রথের উপর চতুর্ধা মূর্তির (জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শন) সামনে এই অধর পানা নিবেদন করা হয় । মধ্যাহ্নকালীন ধূপ-আরতি বা পুজোর পর এবং সান্ধ্যকালীন পুজোর আগে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় । পানীয়টি তৈরি করে তিনটি বিশাল নলাকার মাটির পাত্রে (যেমন 'লাউতুম্বা') রথে দেবতাদের ঠোঁটের সামনে রাখা হয় ৷ যার উচ্চতা দেবতার মুখের সমান বা তার চেয়েও বেশি হয় । প্রতিটি রথে মোট 9টি পাত্রে এই পানীয় নিবেদন করা হয় (3টি করে পাত্রের তিনটি ধাপে)। ভক্তরা 'পঞ্চ উপচার' পদ্ধতিতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই 9টি পাত্র নিবেদন করেন । পাত্রগুলোর রং হয় লাল । এই বিশেষ প্রসাদ ভক্তদের জন্য নয় । পূজার পর পাত্রগুলো ভেঙে ফেলা হয় এবং পানীয়টি মাটিতে ও রথের কাঠামোর ওপর গড়িয়ে পড়ে, যা রথের সঙ্গে থাকা অদৃশ্য আত্মারা গ্রহণ করেন বলে বিশ্বাস করা হয় ।

Adhara Pana Rituals of Jagannath after rath yatra in puri
ভগবানের ঠোঁটের সামনে রাখা হয় বলে এই পানীয় অধর পানা হিসেবে পরিচিত (ইটিভি ভারত)

কেন একে অধর পানা অনুষ্ঠান বলা হয় ?

রথযাত্রার সময় মূল দেবতাদের সঙ্গে যেসব পার্শ্ব-দেবতা (সহায়ক বা রক্ষক দেবতা), প্রেতাত্মা এবং অন্য অদৃশ্য সত্তা ভ্রমণ করেন বলে বিশ্বাস করা হয়, তাঁদের সন্তুষ্ট করতে এবং বিদায় জানাতে এই বিশেষ অধর পানা নিবেদন করা হয় । 'অধর' শব্দের অর্থ ঠোঁট এবং 'পানা' অর্থ মিষ্টি পানীয় । জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবতাদের ফিরে যাওয়ার আগে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতীকীভাবে সেই দিব্য সত্তা ও আত্মাদের তৃপ্তি বা পুষ্টি প্রদান করা হয় ।

Adhara Pana Rituals of Jagannath in puri
রথে ছড়িয়ে পড়া এই পানীয় পানে আশপাশের প্রেতাত্মারা মুক্তি পায় বলে বিশ্বাস (ইটিভি ভারত)

কীভাবে অধর পানা প্রস্তুত করা হয় ?

মহাপ্রভুর জন্য অধর পানা প্রস্তুত করার পদ্ধতিটিও বিশেষ । মন্দিরের সামনের কুয়ো থেকে জল এনে একটি বিশেষ পাত্রে রাখা হয়। এরপর তাতে দুধ, চিনি, কলা, গুড়, হলুদ, কর্পূর ও বিভিন্ন ফলের মতো সুগন্ধি ও পুষ্টিকর উপাদান মিশিয়ে এই বিশেষ পানীয় তৈরি করা হয় । অধর পানার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ দু'টি মঠ এবং মন্দির প্রশাসন সরবরাহ করে থাকে । অতীতে অধর পানা অনুষ্ঠানটি তিন দিন ধরে পালিত হত । পরবর্তী সময়ে, মন্দির কর্তৃপক্ষ এই অনুষ্ঠানটি প্রভুর সোনা বেশের ঠিক পরের দিন পালন করার ব্যবস্থা করেছে ।

Adhara Pana Rituals of Jagannath after rath yatra in puri
বিশাল নলাকার মাটির পাত্রে এভাবেই ভগবানের সামনে রাখা হয় পানীয় (ইটিভি ভারত)

অধর পানা ও মুক্তিলাভের পথ :

প্রভু জগন্নাথ সকলের জন্যই মুক্তি ও পরিত্রাণের পথ । মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে ফিরে যাওয়ার আগে, বিভিন্ন আত্মা ও অন্যান্য দেব-দেবীদের তুষ্ট ও মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই অধর পানা নীতি পালন করা হয় । বিশ্বাস করা হয়, রথের চারপাশে থাকা আত্মা এবং অন্যান্য অতিপ্রাকৃত সত্তারা এই পানীয় পান করে থাকে ৷ ভোগ হিসেবে নিবেদিত এই কাজটি প্রতীকীভাবে ভূত, প্রেত, রাক্ষস এবং আবদ্ধ আত্মাদের আহার করায় । বিশ্বাস করা হয় যে, এই পবিত্র পানীয় তাদের মুক্তি প্রদান করে ৷

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