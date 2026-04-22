51 কুইন্টাল ফুলে সেজেছে মন্দির, 6 মাস পর ভক্তদের সামনে কেদারনাথ
হর হর মহাদেব ধ্বনিতে মুখরিত চারিদিক ৷ খুলে গেল কেদারনাথের দরজা ৷ আগামিকাল বৃহস্পতিবার বদ্রীনাথের দরজা খোলার সঙ্গে চারধাম যাত্রার পূর্ণাঙ্গ সূচনা হবে ৷
Published : April 22, 2026 at 10:49 AM IST
কেদারনাথ, 22 এপ্রিল: যথাযথ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে খুলল কেদারনাথ মন্দিরের দরজা ৷ আজ শুভ মুহূর্তে ভক্তদের উদ্দেশ্যে খোলার আগে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত কেদারনাথ মন্দির 51 কুইন্টাল গাঁদা ফুলে সাজানো হয় ৷ কেদারনাথ যাত্রা, বিশ্বাসের এক স্বর্গীয় উদযাপন; লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि-विधान के साथ हम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं।— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026
केदारनाथ धाम और चारधाम की यह यात्रा हमारी आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है। इन यात्राओं से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन भी… pic.twitter.com/BYQItBsZi4
মন্দির খোলার দিন সকালে বাবা কেদারের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স পোস্টে লেখেন, "আজ, দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের পবিত্র ভূমিতে, পূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের সকল ভক্তদের জন্য শ্রী কেদারনাথ ধামের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে । কেদারনাথ ধাম এবং চারধামের এই যাত্রা আমাদের বিশ্বাস, ঐক্য এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের এক দিব্য উদযাপন । এই যাত্রার মাধ্যমে আমরা ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতিরও ঝলক পাই । এই বছর চারধাম যাত্রা শুরুর উপলক্ষে, আমি উত্তরাখণ্ডে আগত সকল ভক্তদের উদ্দেশে একটি চিঠির মাধ্যমে আমার অনুভূতি প্রকাশ করেছি । আমার প্রার্থনা এই যে, বাবা কেদার সকলের উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে থাকুন এবং আপনাদের যাত্রাকে মঙ্গলময় করে তুলুন । হর-হর মহাদেব !"
এদিন কেদারনাথ মন্দিরের কপাট খোলার সময় উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ৷ তিনিই প্রথম পুজো সম্পন্ন করে বলেন, "আমরা সারি ব্যবস্থাকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেছি যাতে লাইনের শেষ ব্যক্তিও নির্বিঘ্নে দর্শন লাভ করতে পারেন ৷ ভক্তদের প্রথম দিকের দলগুলো পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাদের প্রার্থনা সম্পন্ন করেছে ।" তীর্থস্থান এলাকাকে প্লাস্টিকমুক্ত রেখে একটি সবুজ যাত্রা-কে সমর্থন করার জন্যও তীর্থযাত্রীদের অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
सज गया है बाबा केदार का धाम...हर हर महादेव..! pic.twitter.com/Na99RbAhJd— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 21, 2026
দেশ-বিদেশ থেকে আসা ভক্তরা এই উদ্বোধন নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন । আজ অবশেষে সেই দিন উপস্থিত ৷ 'বাবা কেদার' ধ্বনিতে পুরো মন্দির মুখরিত হয়ে ওঠে । ভক্তিভাবে ভরে ওঠে চতুর্দিক ৷
23 এপ্রিল বৃহস্পতিবার খুলবে বদ্রীনাথের দরজা: উত্তরাখণ্ডে চারধাম যাত্রা শুরু হয়েছে 19 এপ্রিল । সেদিন গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছিল । কেদারনাথের দরজা খোলার ঠিক পরেই আজ কেদারনাথ যাত্রাও শুরু হল । আগামিকাল, বৃহস্পতিবার, বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা খুলবে, যার মাধ্যমে চারধাম যাত্রার পূর্ণাঙ্গ সূচনা হবে ।
একাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ হিসেবে খ্যাত কেদারনাথ: ভগবান শিবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে কেদারনাথ ধামকে একাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ হিসেবে পুজো করা হয় । গ্রীষ্মকালে ছয় মাস ভগবান কেদারনাথের দর্শন পাওয়া যায় ৷ আর শীতকালে ছয় মাস এই ধামের দরজা বন্ধ থাকে ৷ ওই সময়টা বাবা কেদারনাথের পুজো হয় উখিমঠের ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে ৷ কেদারনাথ ধাম উত্তরাখণ্ডের চারটি ধামের মধ্যে অন্যতম এবং পঞ্চ কেদারের মধ্যে প্রথম কেদার হিসেবে পূজিত হয় ।
পাণ্ডবরা জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন: ভগবান কেদারনাথের এই চমৎকার মন্দিরটি মেরু-সুমেরু পর্বতমালার পাদদেশে, কেদার সিং পর্বতের উপর, মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত । বিশ্বাস করা হয় যে দ্বাপর যুগে, পাণ্ডবরা তাদের গোত্রকে হত্যা করার পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কেদারনাথে এসেছিলেন । ভগবান শিব মহিষের রূপ ধরে তাদের সামনে আবির্ভূত হন । এরপর পাণ্ডবরা কেদারনাথ রূপে ভগবান শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করেন । মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি ত্রিকোণাকার শিবলিঙ্গ রয়েছে ।
এমনও বিশ্বাস করা হয় যে এই জ্যোতির্লিঙ্গটি সত্যযুগের, যেখানে নর ও নারায়ণ ভগবান কেদারনাথের তপস্যা করেছিলেন । কেদারনাথ ধাম মন্দাকিনী নদীর উৎসও বটে । প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত ছয় মাস ভগবান কেদারনাথের দ্বার ভক্তদের জন্য খোলা থাকে । তবে শীতকালে, দীপাবলির পর ভাইফোঁটা উৎসবে কেদারনাথের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয় ।
কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খোলার সময় বেশ কিছু বিশেষ ও ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, যা শতাব্দী ধরে চলে আসছে । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত গম্ভীর এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় ।
পঞ্চমুখী ডোলির পূজা: বাবা কেদারের পঞ্চমুখী চল উৎসব বিগ্রহ ডোলি যখন শীতকালীন প্রবাস (ওমকারেশ্বর মন্দির, উখিমঠ) থেকে কেদারনাথ ধামে পৌঁছায় তখন বিশেষ পূজা ও আরতি করা হয় ।
হবন ও অভিষেক: মন্দিরের প্রধান পুরোহিত (রাওয়াল) এবং অন্যান্য পুরোহিতগণ দ্বার উন্মোচনের শুভ মুহূর্তে হবন, যজ্ঞ ও অভিষেক নামক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন ।
বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ: রাওয়াল এবং স্বত্বাধিকারীদের উপস্থিতিতে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে মন্দিরের দ্বার খোলা হয় ।
বিশেষ আরতি: দরজা খোলার পর বাবা কেদারের প্রথম আরতি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শত শত ভক্ত অংশগ্রহণ করেন ।
ভোগ ও প্রসাদ: দরজা খোলার পর বাবা কেদারকে প্রথম প্রসাদ নিবেদন করা হয় এবং ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় ।
কেদারনাথ ভগবান শিবের প্রতি উৎসর্গীকৃত । এটি ভগবান শিবের 12 জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম । এখানে শিব কেদারেশ্বর রূপে পূজিত হন এবং মূল মন্দিরে একটি ত্রিকোণাকার শিবলিঙ্গ (ষাঁড়ের পিঠের কুঁজ) পূজিত হয় ।