আদালতের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি গান্ধি পরিবারে, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় নয়া চার্জশিট পেশ করতে পারে ইডি

আদালতের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি গান্ধি পরিবারে, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় নয়া চার্জশিট পেশ করতে পারে ইডি
ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ করল না দিল্লির একটি আদালত ৷ কিন্তু নতুন চার্জশিট পেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইডি ৷
Published : December 16, 2025 at 10:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 ডিসেম্বর: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় স্বস্তি পেলেন গান্ধিরা ৷ কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ৷ এই মামলায় মঙ্গলবার গান্ধি পরিবারের এই দুই সদস্য ও অন্যদের বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট গ্রহণ করতে অস্বীকার করে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্ট ৷
এরপরই কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সরব হয় কংগ্রেস ৷ সরকারের 'বেআইনি কাজকর্ম ফাঁস হয়ে গিয়েছে' বলে অভিযোগ দেশের প্রাচীনতম দলটির ৷ এদিকে নতুন করে চার্জশিট দাখিল করবে বলে জানিয়েছে ইডি ৷
आप सभी जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड के केस में कोई दम नहीं है। इसके लिए अलग-अलग जांच एजेंसिंयों का दुरुपयोग किया जा रहा था।— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
इस केस का मोंमेंटम खत्म हो गया है। इससे जुड़े जितने भी दस्तावेज और दलीलें पेश हुई हैं, कोर्ट ने उसका संज्ञान लेने से मना कर दिया है।
सोचने वाली बात है कि… pic.twitter.com/QuvW9bKp7F
ন্যাশনাল হেরাল্ড আর্থিক প্রতারণা মামলায় ইডির অভিযোগের ভিত্তিতে গত 3 অক্টোবর দিল্লি পুলিশ সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, নিজেদের উচ্চ-পদের প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধে পেতে চেয়েছেন কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতা ৷
এই মামলার এফআইআরের কপি গান্ধি পরিবারকে দিতে রাজি হয়নি দিল্লি পুলিশ ৷ এর বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে আবেদন করা হয় ৷ আদালত দিল্লি পুলিশকে এফআইআরের কপি সোনিয়া ও রাহুল গান্ধিকে দেওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের দ্বারস্থ হয় দিল্লি পুলিশ ৷
When I started arguing the case, after that, in the arguments, I had told the court that this is a very weird case where there is not a millimetre movement of money or of immovable property. All the properties remain with AJL—yet they say there is money laundering!— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
AJL is now… pic.twitter.com/DWrPoaPkUa
এদিন এই মামলায় বিশেষ বিচারক বিশাল গগনে নিম্ন আদালতের এফআইআরের কপি গান্ধি পরিবারের দুই সদস্যকে দেওয়ার নির্দেশ খারিজ করে দেন ৷ ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিটও গ্রহণ করেননি বিচারক ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই মামলায় এক ব্যক্তিবিশেষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে ইডি ৷ পূর্ববর্তী কোনও ঘটনার ভিত্তিতে করা এফআইআরের ভিত্তিতে এই তদন্ত হচ্ছে না ৷ আর্থিক প্রতারণা প্রতিরোধী আইন (পিএমএলএ)-র কোনও ধারার আওতায় এফআইআর দায়ের হয়নি ৷
তাই আইন অনুযায়ী এই চার্জশিট গ্রহণযোগ্য নয় ৷ দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্স উইং ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের করেছে ৷ কিন্তু এই অবস্থায় ইডির সওয়াল-জবাবের ভিত্তিতে রায় দেওয়া ঠিক হবে না বলে জানান বিচারক বিশাল গগনে ৷ এর সঙ্গে বিচারক আরও জানান, এফআইআর দায়ের হলে সেই বিষয়টি অভিযুক্তদের জানানো যেতে পারে ৷
গত 4 সেপ্টেম্বর ইডি একটি চিঠিতে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ)-কে জানায় ৷ সূত্রের খবর, চার্জশিটে ইডি যা জানিয়েছে, সেই এক বক্তব্য ইওডব্লিউ-কে চিঠিতে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ সরকারি সূত্রের খবর, এরপর গত 3 অক্টোবর দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ) গান্ধি পরিবারের দুই সদস্য এবং অন্য সাত জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় এবং তারপর দিল্লি পুলিশ এফআইআর দায়ের করে ৷
Satyamev Jayate 🇮🇳 pic.twitter.com/fLkPJfRBsI— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি, প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেস নেতা সুমন দুবে এবং স্যাম পিত্রোদার নাম রয়েছে এফআইআরে ৷ এছাড়া ইয়ং ইন্ডিয়া, ডটেক্স মার্চেন্ডাইস লিমিটেড, ডটেক্সের প্রোমোটার সুনীল ভাণ্ডারি, অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল)-এর বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ তদন্তকারী সংস্থা পিএমএলএ (প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট)-এর 66(2) নম্বর ধারায় ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুলিশকে দিয়ে এফআইআর দায়ের করিয়েছে ৷
সূত্রের খবর, ন্যাশনাল হেরাল্ড আর্থিক প্রতারণা মামলায় সোনিয়া-রাহুল ও অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইডি নতুন করে চার্জশিট পেশ করতে পারে ৷ রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত-এর বিশেষ বিচারক বিশাল গগনের রায়ের বিরুদ্ধেও আবেদন করতে পারে ৷ এই বিষয়ে সলিসিটর জেনারেল অথবা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷