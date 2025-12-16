ETV Bharat / bharat

আদালতের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি গান্ধি পরিবারে, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় নয়া চার্জশিট পেশ করতে পারে ইডি

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ করল না দিল্লির একটি আদালত ৷ কিন্তু নতুন চার্জশিট পেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইডি ৷

নয়াদিল্লি, 16 ডিসেম্বর: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় স্বস্তি পেলেন গান্ধিরা ৷ কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ৷ এই মামলায় মঙ্গলবার গান্ধি পরিবারের এই দুই সদস্য ও অন্যদের বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট গ্রহণ করতে অস্বীকার করে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্ট ৷

এরপরই কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সরব হয় কংগ্রেস ৷ সরকারের 'বেআইনি কাজকর্ম ফাঁস হয়ে গিয়েছে' বলে অভিযোগ দেশের প্রাচীনতম দলটির ৷ এদিকে নতুন করে চার্জশিট দাখিল করবে বলে জানিয়েছে ইডি ৷

ন্যাশনাল হেরাল্ড আর্থিক প্রতারণা মামলায় ইডির অভিযোগের ভিত্তিতে গত 3 অক্টোবর দিল্লি পুলিশ সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, নিজেদের উচ্চ-পদের প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধে পেতে চেয়েছেন কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতা ৷

এই মামলার এফআইআরের কপি গান্ধি পরিবারকে দিতে রাজি হয়নি দিল্লি পুলিশ ৷ এর বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে আবেদন করা হয় ৷ আদালত দিল্লি পুলিশকে এফআইআরের কপি সোনিয়া ও রাহুল গান্ধিকে দেওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের দ্বারস্থ হয় দিল্লি পুলিশ ৷

এদিন এই মামলায় বিশেষ বিচারক বিশাল গগনে নিম্ন আদালতের এফআইআরের কপি গান্ধি পরিবারের দুই সদস্যকে দেওয়ার নির্দেশ খারিজ করে দেন ৷ ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিটও গ্রহণ করেননি বিচারক ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই মামলায় এক ব্যক্তিবিশেষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে ইডি ৷ পূর্ববর্তী কোনও ঘটনার ভিত্তিতে করা এফআইআরের ভিত্তিতে এই তদন্ত হচ্ছে না ৷ আর্থিক প্রতারণা প্রতিরোধী আইন (পিএমএলএ)-র কোনও ধারার আওতায় এফআইআর দায়ের হয়নি ৷

তাই আইন অনুযায়ী এই চার্জশিট গ্রহণযোগ্য নয় ৷ দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্স উইং ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের করেছে ৷ কিন্তু এই অবস্থায় ইডির সওয়াল-জবাবের ভিত্তিতে রায় দেওয়া ঠিক হবে না বলে জানান বিচারক বিশাল গগনে ৷ এর সঙ্গে বিচারক আরও জানান, এফআইআর দায়ের হলে সেই বিষয়টি অভিযুক্তদের জানানো যেতে পারে ৷

গত 4 সেপ্টেম্বর ইডি একটি চিঠিতে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ)-কে জানায় ৷ সূত্রের খবর, চার্জশিটে ইডি যা জানিয়েছে, সেই এক বক্তব্য ইওডব্লিউ-কে চিঠিতে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ সরকারি সূত্রের খবর, এরপর গত 3 অক্টোবর দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ) গান্ধি পরিবারের দুই সদস্য এবং অন্য সাত জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় এবং তারপর দিল্লি পুলিশ এফআইআর দায়ের করে ৷

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি, প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেস নেতা সুমন দুবে এবং স্যাম পিত্রোদার নাম রয়েছে এফআইআরে ৷ এছাড়া ইয়ং ইন্ডিয়া, ডটেক্স মার্চেন্ডাইস লিমিটেড, ডটেক্সের প্রোমোটার সুনীল ভাণ্ডারি, অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল)-এর বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ তদন্তকারী সংস্থা পিএমএলএ (প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট)-এর 66(2) নম্বর ধারায় ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুলিশকে দিয়ে এফআইআর দায়ের করিয়েছে ৷

সূত্রের খবর, ন্যাশনাল হেরাল্ড আর্থিক প্রতারণা মামলায় সোনিয়া-রাহুল ও অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইডি নতুন করে চার্জশিট পেশ করতে পারে ৷ রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত-এর বিশেষ বিচারক বিশাল গগনের রায়ের বিরুদ্ধেও আবেদন করতে পারে ৷ এই বিষয়ে সলিসিটর জেনারেল অথবা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷

