দেশের নজর রাজধানীতে: আজ সুপ্রিম কোর্ট অভিযানে বিরোধীরা, পুলিশের কাছে সময় চাইতে যাবে সিজেপি

দেশের নজর রাজধানীতে: আজ সুপ্রিম কোর্ট অভিযানে বিরোধীরা, পুলিশের কাছে সময় চাইতে যাবে সিজেপি
congress and cjp: বিরোধী দলগুলি ও সিজেপির জোড়া কর্মসূচি ঘিরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অনেকটাই ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ৷
By PTI
Published : October 12, 2026 at 7:21 AM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: দিল্লির বুকে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের জেরে শনি ও রবিবার অচলাবস্থা চলেছে রাজধানীতে ৷ সোমবার সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসেও কতটা সচল থাকবে তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন ৷ কারণ, বিরোধী দলগুলি ও সিজেপির জোড়া কর্মসূচি ঘিরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অনেকটাই ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ৷
এদিন, বিরোধী দলগুলির সুপ্রিম কোর্ট অভিযানের (Supreme Court March) ডাককে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করেছে পুলিশ ৷ নিরাপত্তার স্বার্থে সকাল 6টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত দিল্লির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 6টি মেট্রো স্টেশনে সাধারণ যাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থান সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (DMRC)। বিশাল পুলিশ বাহিনী ও ব্যারিকেড দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট চত্বর।
ডিএমআরসি-র তরফে সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ‘এক্স’-এ জানানো হয়েছে— প্যাটেল চক, জনপথ, রাজীব চক, মান্ডি হাউস, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট এবং বারখাম্বা রোড— এই 6টি মেট্রো স্টেশনে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এন্ট্রি ও এগজিট বন্ধ থাকবে। তবে, নিত্যযাত্রীদের জন্য স্বস্তির খবর একটাই, এই স্টেশনগুলিতে ট্রেন পরিবর্তনের সুবিধা চালু থাকছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে পর্যালোচনার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
কেন এই বিক্ষোভ এবং সুপ্রিম কোর্ট অভিযান ?
ভোটে কারচুপি বা ভোট চুরির গুরুতর অভিযোগ তুলে বিচারের দাবিতে সোমবার বিরোধী দলগুলি যৌথ মিছিল করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দিকে যাবে। এই অভিযানের নেতৃত্বে থাকার কথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের। ইভিএম জালিয়াতি ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে দেশের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্তের সঙ্গে দেখা করার সময়ও চেয়েছিলেন তাঁরা।
তবে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছেন প্রধান বিচারপতি। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই ধরনের নির্বাচনী বিষয়গুলি ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন, তাই এই মুহূর্তে প্রধান বিচারপতি কোনও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাদা করে বৈঠকে বসতে পারেন না।
বিকল্প আন্দোলনের পথে সিজেপি
প্রধান বিচারপতির এই সিদ্ধান্তের পর সিজেপির (CJP) রণকৌশলে কিছুটা বদল এসেছে। সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ‘এক্স’-এ লিখেছেন, তাঁদের প্রতিনিধি দল পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যাচ্ছে। তাঁরা যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের জন্য দিল্লি পুলিশের কাছে অনুমতি ও দিনক্ষণ জানতে চাইবেন। একই সঙ্গে পুলিশের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি লিখেছেন, "দিল্লি পুলিশ আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের দিন ঠিক করে দিক, অন্যথায় পরবর্তী আন্দোলনের ডাক দিতে বাধ্য হব।"
সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই দিল্লির লাইফলাইন স্তব্ধ হয়ে গেলে চরম ভোগান্তির মুখে পড়বেন সাধারণ চাকুরিজীবী ও যাত্রীরা।
দেখা করার সময় চেয়ে চিঠি রাহুল-খাড়গের, ফিরিয়ে দিলেন প্রধান বিচারপতি