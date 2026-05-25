ETV Bharat / bharat

খেলার মাঠে মৃত্যু: কংক্রিটের জঙ্গল, বেহাল পরিকাঠামোর পার্কে অসহায় শৈশব ; কোথায় খুদেদের নিরাপত্তা ?

দেশে কংক্রিটের দাপটে শহর থেকে হারিয়ে গিয়েছে খেলার মাঠ ৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পার্কগুলি এখন বিপদের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ৷

park special copy
দেশে কংক্রিটের দাপটে শহর থেকে হারিয়ে গিয়েছে খেলার মাঠ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 25, 2026 at 8:58 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

দেশের কংক্রিটে ঢেকে যাওয়া শহরগুলিতে শিশুদের নিরাপদে খেলার জায়গা দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে । একসময় শহরের ‘ফুসফুস’ বলে পরিচিত ছিল এদিক সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পার্ক ৷ এখন সেগুলি পরিণত হয়েছে অবহেলা, বিপদ এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার প্রতীকে ৷ এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে সন্তানদের পার্কে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা ৷

হাসপাতালে হারিয়ে যাওয়া শৈশব

দিনটা 2026 সালের 29 মার্চ । স্থান জয়পুরের একটি আবাসন ৷ আবাসনের পার্কে খেলতে এল 12 বছরের এক কিশোরী ৷ প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা ছুটে এলো পার্কের সবুজ ঘাসে ৷ চোখের সামনে প্রিয় দোলনার হাতছানি । নিখাদ ভালোবাসায় কাটল কিছুক্ষণ ৷ আচমকাই তাল কাটল ৷ একটা হাসিখুশি বিকেল মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হল ঘোরতর দুঃস্বপ্নে। কয়েকবার দোল খেতে খেতেই মেয়েটি হঠাৎই প্রায় শূন্যে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কিছু বুঝে ওঠার আগে মরচে ধরা দোলনাটি ভেঙে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল মেয়েটির উপর। তারপর থেকে তার ঠিকানা হাসপাতালের করিডর ৷ একের পর এক অস্ত্রোপচার ৷ ওষুধ আর তীব্র অনিশ্চয়তার সঙ্গেই কাটছে তার দিন।

park special copy
শহর থেকে হারিয়ে গিয়েছে খেলার মাঠ (ইটিভি ভারত)

জয়পুরের এই ঘটনাটি কোনও বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয় ৷ বরং এটা একটা সতর্কবার্তা ৷ যা বারংবার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে- ভারতের দ্রুত বেড়ে চলা শহরগুলির কংক্রিটের জালে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে শৈশব। উঁচু উঁচু আবাসন, ব্যস্ত আর চওড়া রাস্তা, দ্রুত ছুটে চলা অজস্র গাড়ি আর ক্রমেই উধাও হয়ে যাওয়া খোলা জায়গা- এসবই এখন 'চলতি হাওয়ার পন্থী'। শিশুদের কাছে পার্ক একসময় ছিল পাড়ার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ৷ তাদের এখানে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকত পরিবারও ৷ আজ সেগুলিই পরিণত হয়েছে বিপজ্জনক অঞ্চলে। ভাঙা দোলনা, উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক তার, জীর্ণ লোহার কাঠামো, আবর্জনার স্তূপ, অপর্যাপ্ত আলো, অসামাজিক কার্যকলাপ, সবমিলিয়ে শিশুদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে আমাদের চিরপরিচিত পাড়ার পার্কগুলো।

এই প্রেক্ষাপটে ইটিভি ভারত শুরু করেছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ৷ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পার্কে পরিস্থিতি কেমন ? সেই বাস্তব চিত্র তুলে ধরারই আমাদের অভিযান লক্ষ্য ৷ খেলার মাঠের মৃত্যু ঠেকানো আমাদের অভিপ্রায়। রাজস্থান থেকে শুরু হওয়া এই অনুসন্ধান পৌঁছেছে মহারাষ্ট্রের পুনে, দিল্লির ঐতিহাসিক চিলড্রেনস পার্ক, ওড়িশা, বিহার এবং কর্ণাটকের শিবামোগ্গা পর্যন্ত । কোথাও ভাঙা দোলনা, কোথাও বিপজ্জনক গাছ, কোথাও আবার পার্কের ভিতরে ভেঙে পড়া ভাস্কর্যের নীচে শিশুমৃত্যু, প্রতিটি ঘটনাই তুলে ধরছে প্রশাসনিক অবহেলা ও নগর পরিকল্পনার গভীর ব্যর্থতা।

park special copy
পার্ক থেকেই সুস্থ সামাজের শুরু (ইটিভি ভারত)

কিন্তু এই অভিযান শুধু পার্কের দুরবস্থা নিয়ে নয়, এটি হারিয়ে যেতে থাকা শৈশবের গল্প নিয়েও ৷ এমন এক প্রজন্মের গল্প, যারা নিরাপদে দৌড়নো, পড়ে যাওয়া, হাসতে পারা বা মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হারাচ্ছে। শহর যত উঁচু হচ্ছে, শিশুদের জন্য তত ছোট হয়ে আসছে তার পরিসর ৷

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যদি পার্কের ভিতরেই শিশুরা নিরাপদ না হয়, তাহলে আমরা কেমন শহর গড়ে তুলছি ?

ডেটলাইন রাজস্থান : একটি দোলনা ভেঙে পড়ার কাহিনি

29 মার্চ, 2026। জয়পুরের সিকার রোডের কাছে একটি বেসরকারি আবাসনের পার্কে খেলতে গিয়ে গুরুতর জখম হয় 12 বছরের এক কিশোরী ৷ দোলনাটি আচমকা ভেঙে পড়ে তার উপর ৷ এরপর তার চারটি বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে। এখনও বাড়িতে শয্যাশায়ী অবস্থায় তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে সে।

ঘটনার পর কিশোরীর বাবা স্থানীয় হরমাড়া থানায় এফআইআর দায়ের করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ পার্কের দায়িত্বে থাকা স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীদের গাফিলতির কথা উল্লেখ করে চার্জশিট জমা দেয়। তবে মে মাসের 8 তারিখ জয়পুর মেট্রোপলিটন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (কোর্ট নম্বর17) তদন্তে একাধিক ত্রুটির কথা তুলে ধরে চার্জশিট ফেরত পাঠান। তদন্তকারী অফিসার হরি মীনাকে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য দু’মাস সময় দেওয়া হয়েছে। তদন্ত ফের শুরু হয়েছে।

পুলিশের খোঁজখবরে উঠে এসেছে বেশ কিছু হাড়হিম করা তথ্য। জানা গিয়েছে, যে দোলনায় প্রতিদিন শিশুরা খেলত, তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য কোনও কর্মী ছিলেন না ৷ পার্কের পরিকাঠামো ঠিক আছে কিনা সেটা যাচাই করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এখানে হয়নি কিছুই ৷ জবাবদিহিরও অভাব ছিল স্পষ্ট। এমনই নানা অবহেলা- অব্যবস্থার মাশুল দিতে হয়েছে একটি নিষ্পাপ শিশুকে।

park special copy
পার্কের রক্ষণাবেক্ষণ খুবই দরকারি বিষয় (ইটিভি ভারত)

মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তালিকা নেহাত ছোট নয়

2021 সালের 15 জুলাই জয়পুরের মানস সরোবর এলাকায় একটি পার্কে খোলা বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় 10 বছরের এক শিশুর। অভিযোগ, বহুদিন ধরেই তারগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল, অথচ বাসিন্দাদের অভিযোগ সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

চলতি বছরের ৪ মে দিনটাও এক কালো অধ্য়ায়ের অংশ হতে পারত ৷ রাজস্থানের বারান জেলার আনতা শহরে বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ করে একটি পার্ক নির্মাণ করা হয়েছিল ৷ এলাকার শিশুরা খেলার নতুন জায়গা পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়েছিল ৷ তাদের আনন্দে সন্তোষ খুঁজে নিয়েছিলেন বাবা-মায়েরাও ৷ তবে এ আনন্দের মেয়াদ ছিল খুব কম ৷ মাত্র তিন দিনের মাথায় একটি দোলনা ভেঙে পড়ে যায়। পার্কে থাকা বাচ্চারা অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পায়। সেদিন কোনও বড় বিপদ ঘটা মোটেই অসম্ভব ছিল না ৷

বাস্তব চিত্র: জয়পুরের পন্ড্রিক উদ্যানের হালহকিকত

প্রায় 1.6 একর জুড়ে বিস্তৃত এবং প্রায় এক লক্ষ মানুষের ব্যবহারযোগ্য এই উদ্যান এলাকাটির অন্যতম বড় খোলা জায়গা। কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে অবহেলার নির্মম চিত্র। অধিকাংশ দোলনা ভাঙা। কোথাও বেরিয়ে রয়েছে ধারালো লোহার অংশ, কোথাও দোলনা একদিকে কাত হয়ে ঝুলছে। অনেক কাঠামো এতটাই নড়বড়ে যে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

park special copy
পার্কের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাগুলি তুলে ধরলাম আমরা (ইটিভি ভারত)

তাল কাটোরা এলাকার বাসিন্দা কমলেশ সোনি বলেন, “প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শত শত মানুষ এখানে আসেন। কিন্তু শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিকাঠামো প্রায় নেই বললেই চলে।” হাঁটার পথও বিপজ্জনক। ভাঙা টালি, গর্ত আর উঁচু হয়ে থাকা অংশে প্রবীণদের পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। বহু বেঞ্চ ভাঙা, পাথরের তৈরি বসার জায়গাও ক্ষতিগ্রস্ত। সাফাই ব্যবস্থা খবুই শোচনীয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পার্কে বেড়েছে পথকুকুরের উপদ্রব এবং সেই সাথে কুকুরে কামড়ানোর ঘটনাও।

মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী নেই। অভিযোগ, নিয়মিত অসামাজিক কার্যকলাপ চলে পার্কে। মোবাইল ছিনতাই, চেন ছিনতাইয়ের আতঙ্কে ভোগেন পার্কে আসা মানুষজন। পার্কের গার্ড রাজু বলেন, “পরিস্থিতি খুব খারাপ। এখানে প্রকাশ্যে মাদক সেবন করা হয়। বাধা দিতে গেলে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়। বহুবার অভিযোগ জানানো হয়েছে, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।”

আজমেরেও একই ছবি

আজমেড় স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে বহু উন্নয়নমূলক কাজ হলেও, পার্কগুলির অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী পার্কে বড় স্লাইডটি সামান্য ধাক্কাতেই কেঁপে ওঠে। শিশুরা খেললেও তাদের চোখেমুখে ছিল ভয়ের ছাপ।

স্থানীয় সমাজকর্মী ডঃ এস ডি মিশ্র বলেন, “প্রায় 25 বছর আগে এই পার্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পুরসভার চরম অবহেলায় এটি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন বহু মানুষ এখানে হাঁটতে আসেন ৷ খেলতে আসে শিশুরা। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই ৷ নেই কেনও নজরদারি।”

ওপেন জিমের যন্ত্রপাতি বিকল। ট্রেডমিলে পা দিলেই বেরোচ্ছে বিকট শব্দ। ঘাস প্রায় উধাও। অভিযোগ, দিনের বেলায়ও অসামাজিক কাজকর্ম চলে পার্কের একাংশ দখল করে ৷ দেদার তাস ও জুয়া খেলা আর তার সঙ্গে শিশুদের ভয় দেখানো-সবই চলে।

park special copy
সন্তানদের পার্কে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা (ইটিভি ভারত)

অজমের পুরসভার উদ্যান বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক মনোহর সোনগারা বলেন, “আমাদের অধীনে 51টি পার্ক রয়েছে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোথাও দোলনা বা জিমের যন্ত্র নষ্ট হলে তা দ্রুত মেরামত করা হয়। শাস্ত্রী নগরের পার্কের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে।”

কোটা’র নেহরু পার্ক: দুর্গন্ধ, ভাঙন আর আতঙ্ক

নয়াপুরা ও কোটা রেলস্টেশনের মাঝখানে অবস্থিত নেহরু পার্ক শহরের অন্যতম বড় পার্ক। যোগব্যায়াম, হাঁটা এবং বিনোদনের জন্য বহু মানুষ এখানে আসেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র হতাশাজনক। ভাঙা দোলনা, বিকল জিমের সরঞ্জাম, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সবমিলিয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। যাঁরা এখানে দৈনন্দিন আসেন তাঁদের অভিযোগ, পার্কের বিভিন্ন কোণে আবর্জনায় ভর্তি ট্রলি পড়ে থাকে, যার থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়ায়। মহিলাদের শৌচাগারের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর, পোকামাকড়ে ভরা। পার্কে পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাটুকু নেই।

park special copy
পার্ক এখন ভয়ের সমার্থক (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দা চন্দ্রপ্রকাশ মিত্তল বলেন, “এখানে মাত্র একজন মালি রয়েছেন। নিয়মিত পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ কিছুই হয় না। হাঁটার ট্র্যাক হাঁটু ও জয়েন্টের জন্য ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।” মহেশ যোগী নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, “পার্কের অবস্থা ভয়াবহ। দোলনাগুলি ভাঙা। শিশুরা যে কোনও সময় পড়ে গিয়ে আহত হতে পারে। সর্বত্র মরচেধরা লোহা বেরিয়ে রয়েছে, অথচ কারও নজর নেই।” কোটা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সচিব মুকেশ চৌধুরী জানান, “শহরের 587টি পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে। দোলনা, আলো, জল, শৌচাগার এবং হাঁটার পথ সংস্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

সুস্থ সমাজ গড়ার আঁতুড়ঘর আজ নিজেই অসুস্থ !

পার্ক শুধু সবুজ জমি নয়। শিশুদের মানসিক বিকাশ, শারীরিক সুস্থতা এবং সামাজিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এখানে এসে সময় কাটিয়ে, খেলাধুলো করে, বিভিন্ন বয়সি মানুষদের সঙ্গে মিশে পার্কের মতোই সবুজ হয়ে উঠবে শিশুদের মন ৷ ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এক সুস্থ সমাজ ৷ কিন্তু পার্ক আজ নিজেই অসুস্থ ৷ সামাজিক মিলনের নয় ব্যাধির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠছে ৷

রাজস্থানের স্থানীয় স্বশাসন দফতরের সচিব রবি জৈন বলেন, “রাজ্যের সমস্ত পুরসভার অধীনে থাকা পার্কগুলিতে ভাঙা দোলনা যেন না থাকে, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। প্রয়োজনে তা মেরামত বা বদল করার কথাও বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত আলো, উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক তারমুক্ত পরিবেশ, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।” তিনি আরও জানান, রাজ্যের সমস্ত পার্ক ও উদ্যানের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে শীঘ্রই একটি সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করা হবে।

park special copy
পার্ক এখন অবহেলা, বিপদ এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার প্রতীক (ইটিভি ভারত)

আসল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে

এত বাজেট, স্মার্ট সিটি প্রকল্প এবং প্রতিশ্রুতির পরেও কেন শিশুদের জন্য নিরাপদ নয় পার্ক ? ভারতের শহরগুলো দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু যদি একটি পার্কের দোলনায় শিশুরা নিরাপদে খেলতে না পারে, তবে সেই শহরকে আদৌ উন্নত বলা যায় কি ?

একটি পার্কই হল সেই প্রথম জনপরিসর, যেখানে একটি শিশু স্বাধীনতা, বন্ধুত্ব এবং আত্মবিশ্বাস শেখে, মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে শেখে । সেই জায়গাটিই যদি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তবে তা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, সমাজেরও ব্যর্থতা ।

TAGGED:

PARK SAFETY
PARKS IN INDIA
CHILDHOOD IN PARKS
SAFETY IN INDIAN PARKS
THE LAST PLAYGROUND

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.