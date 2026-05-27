ভাঙা দোলনা থেকে হেলে পড়া বৈদ্যুতিক খুঁটি, বিহারের বিপজ্জনক পার্কগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন শহরবাসী

ভাঙা দোলনা থেকে হেলে পড়া বৈদ্যুতিক খুঁটি, বিহারের বিপজ্জনক পার্কগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন শহরবাসী

ভেঙে যাওয়া দোলনা, বৈদ্যুতিক খুঁটি আর ছোট্ট খেলার জায়গা- বিহারের সমস্যাদীর্ণ পার্কের কথা জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সরতাজ আহমেদ, মেহমুদ আলম ও কৃষ্ণান নন্দন ৷

বিহারে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পার্কগুলি কি শিশুদের জন্য নিরাপদ ? (ইটিভি ভারত)
Published : May 27, 2026 at 9:02 AM IST

পার্কগুলো শিশুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷ অথচ বিহারে একটি পার্কে 11 হাজার কিলোভোল্টের বিদ্যুতের পোল বিপজ্জনকভাবে হেলে রয়েছে ৷ কাছেই অনেকগুলি তার জটলা পাকিয়ে রাখা, যাতে নীচে পড়ে না-যায় । বহু পুরনো গাছগুলি বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে রয়েছে ৷ একটু ঝড় হলেই শিকড় সমতে উপড়ে পড়ে যেতে পারে ৷ এ থেকে মনে মনে যে ছবিটি আঁকা হয়, তা বিহারের একদিকে ক্রমহ্রাসমান এবং অন্যদিকে ক্রমশ বাড়তে থাকা আমজনতার জন্য তৈরি ক্ষণভঙ্গুর বিনোদন ক্ষেত্রের খণ্ডচিত্র, যেখানে বিকেলে শিশুদের নিয়ে বাবা-মায়েরা বেড়াতে যান, শিশুরা খেলাধুলো করে ৷

'দ্য লাস্ট প্লে গ্রাউন্ড' প্রচারের অংশ হিসাবে ইটিভি ভারত সারা ভারতের পার্কগুলির পরিস্থিত এবং সেখানে সাধারণ মানুষ কতটা নিরাপদ, তা ঘুরে দেখেছে ৷ এর অংশ হিসাবে বিহারের গয়া থেকে বোধগয়া, নালন্দা এবং পটনায় ঘুরেছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ যে পার্কগুলি আনন্দ পেতে, অবসর কাটাতে, শরীর সুস্থ রাখতে এবং শিশুদের সময় কাটানোর জন্য তৈরি হয়েছিল, সেগুলি কি এখনও নিরাপদ ?

পার্কগুলি ঘুরে দেখা গেল, অন্যান্য জায়গায় যেখানে ভাঙা দোলনা, হেলে পড়া গাছ, অসম্পূর্ণ নির্মাণ, বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো, দখলদারিই স্বাভাবিক ছবি- তার সঙ্গে এখানকার অবস্থার কোনও পার্থক্য নেই। এটাই এখন নিউ নর্মাল ।

বিহারের পার্ক ব্যবস্থাপনা (ইটিভি ভারত)

গয়ায় পার্কগুলিকে পার্ক বলতে নারাজ স্থানীয়রা

‌পার্ক বললে সবুজ গাছপালা, ফুল আর চারদিকে শান্ত-সুন্দর একটা পরিবেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে ৷ কিন্তু গয়ায় পার্কগুলির সংজ্ঞা হয়ে উঠেছে বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়া গাছ, ভাঙাচোরা দোলনা আর মাথার উপর ঝুলে থাকা বৈদ্যুতিক পোল ৷

সাম্প্রতিক অতীতে, গান্ধি ময়দানকে ঘিরে চারটি পার্ক তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু স্থানীয়দের বক্তব্য়, যেখানে ভালো খেলাধুলোর জিনিস থাকে, সবকিছু পরিপাটি করে সাজানো, সেই সব শহুরে পারিবারিক পার্কের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই ৷ বরং, সর্বত্র বিপদের হাতছানি, কোথাও গাছগুলি ঝুঁকে পড়েছে, শিশুদের খেলার যন্ত্রগুলি ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত খারাপ ৷

গান্ধি ময়দানে শিশুদের জন্য গান্ধি ময়দান চিলড্রেন'স পার্কটি শহরের একেবারে কেন্দ্রে মধ্য গয়ায় অবস্থিত ৷ প্রতিদিন এক থেকে দেড় হাজার শিশু এখানে খেলতে আসে ৷ এখানে ওপেন জিমের ব্যবস্থা থাকায় প্রাতঃভ্রমণেও আসেন অনেকে ৷ মহিলারা তো সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা প্রায়শ এখানে হাঁটতে আসেন ৷ সঙ্গে আসে শিশুরাও ৷

স্থানীয়দের অভিযোগ, 11 হাজার কিলোভোল্টের একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি এমনভাবে ঝুলে রয়েছে, যে কোনও মুহূর্তে পার্কে যে কারও উপর পড়ে যেতে পারে ৷ হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তারগুলো একসঙ্গে জট পাকিয়ে রয়েছে যাতে মাটিতে না-পড়ে যায় । পার্কের জন্য এটা এমন একটি উদ্বেগ, যা উড়িয়ে দেওয়া যায় না ৷

গান্ধি ময়দান নিয়ে স্থানীয়দের বক্তব্য, সামান্য ঝড় উঠলে বা মাঝারি বৃষ্টি হলেই গাছগুলি উপড়ে পড়ে ৷ এই পার্কগুলি যেখানে গড়ে উঠেছে, সেখান শিরীষ গাছ আছে ৷ এদিকে গাছগুলির শিকড় শক্তিশালী ঝড়ে উপড়ে যায় ৷ অতীতে এমন বহু গাছ উপড়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে ৷ কোনও মানুষের মৃত্যু হয়নি ৷ এই ঝুঁকে পড়া বৈদ্যুতিক খুঁটি, ঝুলে থাকা তার এবং বিপজ্জনক গাছগুলি পার্কে যাঁরা যান তাঁদের কাছে অবশ্যই দুশ্চিন্তার কারণ ।

সরকারিভাবে গয়া পুরনিগমের 53টি ওয়ার্ডে 50টিরও বেশি পার্ক রয়েছে ৷ এলাকাবাসীরা জানালেন, একটি পার্কেও এক একর জায়গা নেই ৷ অধিকাংশই চার থেকে পাঁচ কাঠা জমিতে তৈরি, যা একটি পার্কের জন্য যথেষ্ট নয় ৷ তাঁদের ক্ষোভ, ‘সাধারণ সবুজায়নটুকুও হয়নি পার্কগুলিতে, আর সুন্দর ফুল বা খেলাধুলোর পরিকাঠামো তো দূরে থাক ৷’

এক স্থানীয় শামসের খান অকপটে বলেন, "এগুলোকে পার্ক বলবেন ? গয়ায় কোনও একটি পার্ককে পার্ক বলা যায় না ৷ বরং, আমরা এই জায়গাগুলিকে সবুজ ক্ষেত্র বলতে পারি ৷ এমনকী গান্ধি ময়দানেও যে তিন-চারটি পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, সেগুলিকেও বলা যায় না ৷"

ছোট শিশুদের জন্য দু'টি কি তিনটি দোলনা আছে ৷ কয়েকটি স্লিপ আছে ৷ বড়দের জন্য ওপেন জিমের ক'টা যন্ত্র রয়েছে ৷

বিহারে পার্কগুলির এসওপি (ইটিভি ভারত)

ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গজেন্দ্র সিং বলেন, চিরাচরিত শহুরে মডেলের পার্ক গয়ায় নেই ৷ তিনি বলেন, "ফোয়ারা, সুন্দর ফুলের গাছ, বাচ্চাদের জন্য দোলনা, খাবারের কিয়স্ক থাকবে, এমন ধরনের পার্ক থাকা উচিত ৷ তেমনটা গয়ার কোথাও নেই ।"

ব্রহ্মায়নী পাহাড়ে একটা পার্ক তৈরি নিয়ে গজেন্দ্র সিং পাল্টা সওয়াল করেন, ওই এলাকাটি এমনিতেই শহরের বিনোদনের স্থল হয়ে উঠেছে ৷ এলাকায় খুব বেশি হলে 3 কিমি দৈর্ঘ্য ও 1.5 কিমি প্রস্থের জায়গা রয়েছে ব্যবহারের জন্য ৷

বিহার সরকারের কাছে এই প্রস্তাব সমর্থনের আর্জি জানাবেন তিনি ৷ কাউন্সিলর গজেন্দ্র বলেন, "যদি সেখানে একটা পাহাড়ি পার্ক করা যায়, তাহলে মানুষ একটা সত্যিকারের পার্কের আনন্দ পাবে ৷ এটা গয়ার রাজস্বের অন্যতম বড় উৎস হতে পারে ৷ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে ৷"

শহরের অন্য এলাকার পার্কগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পার্কগুলির মান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে গজেন্দ্র সিং স্বীকার করে নেন, "গান্ধি ময়দানে শিশুদের জন্য যে পার্কগুলি রয়েছে, সেগুলি এসওপি মেনে হয়নি । অনেক ধরনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ৷ এই পার্কগুলি এখন বন দফতরের অধীনে ৷ তারাই এর দেখভাল করে ।"

সমাজকর্মী লালজি প্রসাদ কড়া ভাষায় বলেন, "গয়ার তথাকথিত পার্কগুলির বেশির ভাগ সবুজ বিনোদনের জায়গার বদলে রুখাসুখা মাঠ ৷" বৈকুণ্ঠ শুক্লা পার্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "পার্কের গেট তৈরির কাজ চলছে এবং মাটি দিয়ে জায়গাটি ভরানো হচ্ছে ৷ কিন্তু পার্কে যে প্রাথমিক সুযোগসুবিধা থাকা উচিত ছিল, সেটা কোথাও নেই ।

তিনি বলেন, "গয়ার বেশির ভাগ পার্কের অবস্থা একদমই ভালো নয় ৷ খারাপ ব্যবস্থাপনার ফলে অনেক পার্কই উদ্যানের তকমা হারিয়েছে ৷ 2019-20 সালে গয়া-পটনা রোডের উপর শিশুদের জন্য একটি পার্ক তৈরি হয়েছিল কোটি কোটি টাকা খরচ করে ৷ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে পার্কের উদ্বোধন করেছিলেন । সেই পার্কটিরও অবস্থা খারাপ ।"

শহরে অবস্থিত আজাদ পার্কের কড়া সমালোচনা করেছেন লালজি প্রসাদ ৷ তিনি বলেন, "এই পার্কের ইতিহাস ও ভৌগোলাকি অবস্থানের কারণে পার্কটি শহরের মডেল জায়গা হয়ে উঠতে পারত ৷ তার পরিবর্তে এটা জুয়াড়ি ও মাদক ব্যবহারকারীদের মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে ৷ যে কোনও সময় গেলেই লোকজনকে তাস খেলতে ও গাঁজা টানতে দেখা যায় ৷ নারীদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থাই নেই ।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, পার্কে ঢোকার মূল প্রবেশ পথের কাছেই একটি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে । ফলে পার্কে যাঁরা আসেন, তাঁদের শৌচালয় থেকে আসা বাজে গন্ধ নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় ।

শিশুদের পার্কের নিরাপত্তাকর্মী সুরেন্দ্র কুমার জানালেন, তরুণরা কেন এই জায়গাটি পছন্দ করেন না । তিনি বলেন, "সম্প্রতি পার্কে গাছপালা লাগানো হয়েছে এবং কয়েকটি ফুলের গাছও লাগানো হয়েছে । কিন্তু শিশুদের খেলার মতো যথেষ্ট জায়গা নেই । আমরা সরকারি আধিকারিকদের বিষয়টি জানিয়েছি ।"

আজাদ পার্কের ভিতরেই বসে ছিলেন এক স্থানীয় দিলীপ কুমার ৷ তিনি জানালেন, শৈশব থেকে তিনি এই পার্কটি দেখছেন । আজ যা অবস্থা, তাতে পার্কটির খুব সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে ৷ তাঁর উপদেশ, "আপনি যদি সত্যিই কোনও পার্কে ঘুরতে যেতে চান, তাহলে বোধগয়ায় যান, যেখানে অন্তত ভালো কিছু পাবেন, আজাদ পার্ক তো প্রস্রাবের জায়গায় পরিণক হয়ে গিয়েছে ।"

বিহারে পার্কের অবস্থা (ইটিভি ভারত)

গোয়াল বিঘায় স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা বারাচট্টির প্রাক্ত বিধায়ক জগেশ্বর প্রসাদ খালেশের নামে তৈরি পার্কটি আরেকটি অবহেলার নিদর্শন ৷ প্রায় পাঁচ কাঠা জমির উপর তৈরি একটি পার্কে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, শৌচালয় বা জনসাধারণের প্রয়োজনীয় অন্য কোনও কাঠামো নেই । স্থানীয়দের পরিস্থিতি শোচনীয় ৷ কারণ, এই পার্কটি এখন জুয়াড়িদের দখলে ৷ এমনকী পার্কটি যে স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামে, তাঁর মূর্তিও স্থাপন করা যায়নি ।

গয়ার মেয়র গণেশ পাসোয়ান এই দুর্দশার কথা মেনে নিয়েছেন ৷ তাঁর অভিযোগ প্রশাসনিক পরিবর্তনের দিকে ৷ তিনি জানালেন, আগের তুলনায় অনেক কাজ হয়েছে ৷ গয়া-পটনা রোডে কান্দির কাছে একটি শিশুদের পার্কের কথা জানালেন পাসোয়ান ৷ তিনি জানান, সরকার পরিবর্তনের সময় পুর কর্তৃপক্ষ এই পার্কটির দায়িত্বে ছিল ৷ পার্ক তৈরি ও তার সৌন্দর্যায়নের জন্য একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয় ৷ এই বিষয়গুলি বিন বিভাগের অধীনে ৷"

তিনি আশ্বস্ত করেন, সব পার্কগুলির অবস্থাই খতিয়ে দেখা হবে এবং যা কিছু করা প্রয়োজন, সেইসবই করা হবে ৷ বিপজ্জনকভাবে থাকা গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি বা তারের বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দফতরকে দায়ী করেছেন ৷ পাসোয়ানের কথায়, "হেলে পড়া গাছগুলির বিষয়ে বন দফতর দেখবে ৷ আর বৈদ্যুতিক খুঁটি নিয়ে বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে কথা বলা হবে ৷"

বোধগয়া: ভেঙে পড়ার অবস্থায় থাকা গাছের নীচে একটুর জন্য রক্ষা

গয়ার তুলনায় বোধগয়ায় বেশ কয়েকটি বড় পার্ক রয়েছে ৷ এখানেও জনসাধারণের জন্য তৈরি সুবজ ক্ষেত্রগুলিতে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গিয়েছে ৷ জয়প্রকাশ উদ্যান এলাকার অন্যতম বড় পার্ক ৷ সেখানে বহু পুরনো গাছগুলি এলাকার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷

গত 13 মে একটি বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় এলাকাবাসী ৷ মহাবোধি মন্দিরের দিকে যাওয়ার রাস্তার পাশে একটি বিশাল গাছের ডাল হঠাৎ ভেঙে পড়ে ৷ পার্ক এবং তৎসংলগ্ন জায়গাগুলিতে থাকা এইসব গাছগুলি নিয়ে স্থানীয়দের উদ্বেগকে জোরালো করেছে এই ঘটনা – যা আসলে অব্যবস্থার কারণে বিপদ । পার্কটির দেওয়াল এবং সীমানায় প্রায়শ বৈদ্যুতিক খুঁটি দেখতে পাওয়া যায় । বোধগয়া জুড়ে সর্বত্র একই ছবি । তাই যখনই গাছ ভেঙে পড়ে, তার সঙ্গে বৈদ্যুতিক তারগুলিও নীচে নামিয়ে আনে এবং বৈদ্যুতিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নালন্দা: কাগজের উপর তৈরি পার্ক, মাটিতে গড়ে ওঠা ভয়

নালন্দা গয়ারই প্রতিচ্ছবি এবং একইরকম উদ্বেগজনক ৷ 2010-11 সালে পুরসভা আটটি পার্ক তৈরির একটি উচ্চাকাঙখী প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল ৷ এর মধ্যে পাঁচটি বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । আপাতদৃষ্টিতে সেগুলির চেহারা ও কার্যকারিতা উন্নতমানের ৷ কিন্তু বাকি তিনটি স্মার্ট সিটি ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী তৈরি ৷ এদের কাহিনি ভিন্ন ৷

2010 সালের 19 অগস্ট টিকুলিপার এলাকায় এই পার্কটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মন্ত্রী নরেন্দ্র নারায়ণ মন্ত্রী । এর জন্য প্রায় 20 লক্ষ টাকা বাজেট ছিল ৷ কিন্তু পার্কটি তৈরির কাজ কখনও সম্পূর্ণ হয়নি ৷ পার্কের প্রাচীর ঘেরা দেওয়াল তৈরি হয়েছে ৷ পুকুরের চারধারে হাঁটার জন্য একটি রাস্তা হয়েছে এবং বাকি অংশের উন্নয়নে সামিল হয়েছে আগাছা, ঝোপঝাড় এবং পরিত্যক্ত জমি ৷ এখন সেখানে গবাদি পশু বাঁধা থাকে ৷

এক স্থানীয় অনিল যাদব জানালেন, এই জায়গাটি পার্কের জন্য ঠিক করা হয়েছিল ৷ কিন্তু মাঝপথে সব বন্ধ হয়ে যায় । তিনি বলেন, "এখন আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকে, জঙ্গল, ঝোপঝাড়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ৷ সমাজবিরোধীরা এখানে আসে, অসামাজিক কাজকর্ম হয় ৷ মদের খালি বোতল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে ।"

আরেক বাসিন্দা, সুরেশ গোপ জানালেন, এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করলে হুমকি আসতে পারে ৷ তিনি বলেন, "বাইরের কেউ এই জায়গা নিয়ে প্রশ্ন করলে তাকে হুমকি দেওয়া হয়, তুলে নিয়ে যেতে পারে ৷ কেন এই প্রজেক্টটি বন্ধ হল, তার কোনও উত্তর কারও কাছে নেই, না তো বিভাগীয় আধিকারিক আর না এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ৷"

তবে নালন্দার প্রতিটি পার্ক এমন পরিত্যক্ত নয় ৷ আম্বের এলাকায় প্রায় 20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি শিশুদের পার্কটির ছবি খানিক আশার আলো সঞ্চার করে ৷

এই পার্কটিতে সাধারণ মানুষ হাঁটাচলা করে এবং পার্কের জন্য রাজ্যের যে এসওপি কাঠামো রয়েছে, তা মেনেই তৈরি করা হয়েছে ৷ যাঁরা এখানে ঘুরতে আসেন, তাঁরা পরিস্রুত পানীয় জল পান, শৌচাগার আছে এবং সুরক্ষিত সুবজায়ন রয়েছে ৷ এখানে প্রবেশে শিশুদের জন্য 5 টাকা এবং বড়দের 10 টাকা প্রবেশ মূল্য দিতে হয় ৷ পার্কের ম্যানেজার অজিত কুমার জানালেন, এখানে প্রতিদিন 100-200 আসেন ৷ বিশেষত, সকালে ও সন্ধ্যার সময় ।

সুভাষ পার্ক: জনাকীর্ণ মাঠে অবিরাম ভয়

বিহার শরিফের সুভাষ পার্কে নিয়মিত 500-600 জন মানুষ আসে ৷ শুক্রবার এবং শনি-রবিতে এই ভিড় এক হাজার জনে পৌঁছায় ৷ এখানে প্রবেশ মূল্য বাড়িয়ে 10 টাকা এবং 20 টাকা করা হয়েছে ৷

20-22 জন কর্মচারী আছে এখানে ৷ কিন্তু পুরনো হয়ে যাওয়া পরিকাঠামোগুলি ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে । পার্কের কর্মচারী রাকেশ কুমার এবং হরি জমাদান পার্কের মধ্যে অবস্থিত একটি দুর্দশাগ্রস্ত ওভারহেড জলের ট্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করেন ৷ তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, "ঝড়ের সময় এবং প্রবল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইলে এই জলের ট্যাঙ্কটা দুলতে থাকে ৷ এছাড়া বহু পুরনো গাছ এবং তাদের ডালপালাগুলি আরও একটি বিপদ তৈরি করেছে ।"

হরি স্মৃতিচারণ করেন, একবার ঝড়ের সময় একটি গাছ দেওয়ালের উপর পড়ে দেওয়াল ভেঙে যায় ৷ তিনজন ওই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁদের পা ভেঙে গিয়েছিল । কয়েক মাস ধরে চিকিৎসার পর তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৷

এদিকে মামু-ভাগনা রোডে 'ফিটনেস পার্কে' এসওপি মেনে চলা হয়েছে কিন্তু এখানে পৌঁছনোটাই একটা চ্য়ালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । পার্কের ইন-চার্জ ব্রিজেশ কুমার জানালেন, এই পার্কটি শহর থেকে কিছুটা দূরে ৷ এখানে পৌঁছতে গেলে অটো-রিকশা, টোটো বেশি ভাড়া চায় ৷ আর রাতে, রাস্তায় আলো এত কম থাকে যে, লোকজন আসার উৎসাহই পায় না ।

কুমার বলেন, "ফিটনেট পার্ক কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এসওপি মেনে তৈরি হয়েছে ৷ প্রায় 100 লোক রোজ আসতে পারে ৷ প্রবেশ মূল্য জনপ্রতি 40 টাকা ৷"

গোল্ডেন পার্কটি হসপিটাল চৌকের কাছে লেবার ওয়েলফেয়ার গ্রাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত ৷ এই পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা অন্যরকম সংগ্রামের কথা জানালেন ৷ পার্কের মালি বীরেন্দ্র প্রসাদ জানালেন, তিনি 14 হাজার টাকা বেতন পান ৷ এই টাকায় সংসার চালানো দুষ্কর ৷ কিন্তু তিনি কাজ করে যাচ্ছেন ৷ পার্কের আসল সমস্যার কথা তিনি তুলে ধরলেন ৷

এখানে একটু বেশি বয়সি কিশোর-কিশোরী এবং তরুণরা শিশুদের জন্য তৈরি দোলনায় চড়ে বসে থাকেন ৷ প্রায়শই এটা হয়। এর ফলে যন্ত্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ সন্ধ্যা হলে আরেক সমস্যা তৈরি হয় ৷ তিনি বলেন, "সূর্যাস্তের পর সমাজবিরোধী যুবকরা এখানে এসে নেশা করে ৷ এমনকী তাদের বারণ করলেও শোনে না ৷"

এই সমস্যার কথা শুনে বিহার শরিফ পুরসভার কমিশনার কুমার নিশান্ত বিবেক জানালেন, তিনি এই সমস্যাগুলির কথা জানেন না ৷ তিনি বলেন, "এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না ৷ মলমাস মেলা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি ৷ খতিয়ে দেখব ৷"

বন দফতরের আধিকারিক রাজকুমার এস দাবি করলেন, সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে ৷ তিনি বলেন, "এলাকায় থাকা সব পার্কগুলিই এসওপি নির্দেশিকা মেনে চলা হয়েছে । কোথাও ভাঙাচোরা জলের ট্যাঙ্ক থাকলে বা গাছ হেলে পড়া অবস্থায় থাকলে, সেসব খতিয়ে দেখে যতদ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করে ফেলা হবে ।"

পটনার পার্কগুলির অবস্থা ভালো

গয়া, নালন্দার তুলনায় পটনার পার্কের ছবিটা অনেকটাই ভালো । বিহারের রাজধানীর পার্কগুলি তুলনায় পরিষ্কার, অনেক বেশি গোছানো এবং বেশির ভাগ জায়গায় ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ৷ বর্তমানে পটনায় 116টি পার্ক আছে, কিন্তু খুব বেশি খেলার মাঠ নেই ৷

এর মধ্যে 115টি পার্ক পটনা পার্ক ডিভিশনের আওতায় ৷ একটি পরিচালনা করে পুরনিগম ৷ নতুন পার্ক তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছে, বিশেষত সরকারের খালি জমিতে ৷

বিহার কীভাবে পার্ক ব্যবস্থপনায় বদল এনেছে

2021 সালে প্রশাসনে একটি বড়সড় বদল হয় ৷ রাজ্য সরকারের একটি প্রস্তাবের ফলে রাজ্যের 38টি জেলার পার্ক দেখাশোনার ভার স্থানান্তরিত করা হয় বিশেষ পার্ক ডিভিশনের উপর ৷ প্রতিটি জেলার একটি নিজস্ব পার্ক ডিভিশন রয়েছে । পুরনিগম এবং শহরের পুরকর্তৃপক্ষের উপর পার্কের উন্নয়নের দায়িত্ব বর্তায় ৷ আর দীর্ঘমেয়াদি কাজকর্ম এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে এই ডিভিশনের উপর ৷

এই ডিভিশনগুলি বন দফতরের অধীনে কাজ করে ৷ প্রশিক্ষিত বন আধিকারিকদের পার্কগুলিতে গাছের যত্ন নেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয় ৷ সঙ্গে বাগান রক্ষণাবেক্ষণ, গাছগুলি সময়মতো ছেঁটে দেওয়া এবং নিকাশি ব্যবস্থার দেখভালের দায়িত্বও ।

পরিবেশবিদ এবং প্রাক্তন বন্যপ্রাণী পরিষদের সদস্য মৃত্যুঞ্জয় মণি জানিয়েছেন, পটনার পার্কগুলির অবস্থা ভালো । কিন্তু ঘাটতিগুলিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না ৷

তিনি বলেন, "কিছু সমবায় পাড়ায় এখনও খালি জমি রয়েছে, যেখানে খেলার মাঠ তৈরি করা যায় ৷ কারণ, পটনা শহরে আউটডোর গেমস খেলার মতো মাঠের অভাব রয়েছে ।" তাঁর আরও সংযোজন, যদি মাঠে ঢোকার প্রবেশমূল্য চালু করা যায় এবং মাসিক পাসের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে অবাঞ্ছিত লোকজন অনেক পার্ক থেকেই দূরে থাকবে ৷

খেলার মাঠের অভাব

এমনকী রাজধানীতেও খেলাধুলোর জায়গার অভাব নিয়ে এলাকাবাসীরা সরব হয়েছেন ৷ বেশির ভাগ পার্কই হাঁটাচলা, বসা বা ছোটখাটো বিনোদনের কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু ফুটবল, ক্রিকেট এবং ভলিবল খেলার জন্য যেমন বড় জায়গা প্রয়োজন- সেই খোলা মাঠ এরকম ঘনবসতিপূর্ণ শহরে নেই ৷ তাই পাড়ার পার্কের চাহিদার থেকে খেলাধুলো করার বড়সড় খেলার মাঠের চাহিদা এখানে অনেক বেশি ৷

পটনা পুরনিগমের বক্তব্য

পটনা পুরনিগমের অতিরিক্ত পুরকমিশনার কৃষ্ণা স্বরূপ জানালেন, 2021 সালের নীতির পরিবর্তনের পর পার্কগুলির দেখভালের দায়িত্ব পটনা পার্ক ডিভিশনের ৷ তিনি বলেন, "এখন কর্পোরেশনের ভূমিকা পার্কগুলি তৈরি করে পার্ক ডিভিশনের হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত । সেখানে প্রশিক্ষিত আধিকারিক আরও ভালো যত্ন নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে থাকেন ৷ কর্পোরেশন সরাসরি শুধু 38 নম্বর ওয়ার্ডের পার্কটিই পরিচালনা করে ৷"

শহরের আয়তন বেড়েই চলেছে ৷ অন্য জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ৷ স্বরূপ জানালেন, কয়েকটি পার্ক এজেন্সির মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে, যারা সেতু ও রাস্তা নির্মাণের প্রজেক্ট করে ৷ বিশেষত জেপি গঙ্গা পথের কাছে ৷ বেশির ভাগ পার্কের আয়তন 5 হাজার থেকে 10 হাজার বর্গফুটের । প্রাতঃভ্রমণকারীরা কোনও প্রবেশমূল্য না দিয়েই ঢুকে পড়েন ৷ এমনকী ভালো পার্কগুলিতেও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷

পটনার পার্কগুলির পরিকাঠামো তুলনায় মজবুত ৷ কিন্তু সুরক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ রয়েই যাচ্ছে ৷ 2025 সালের জুলাইয়ে কঙ্করবাগ পার্কের মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যা সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিল এবং বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ পার্কে মধ্যে প্রকাশ্যে গুলি চালনার ঘটনা ঘটে ৷ রিপোর্ট অনুযায়ী, অপরাধীরা পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায় পার্কের মধ্যে ৷ এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয় এবং পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ পরে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে ।

এসওপি: বিহারের পার্কগুলি কেমন হওয়া উচিত

পরিবেশ, বন দফতর এবং জলবায়ু পরিবর্তন দফতরের তৈরি সরকারি এসওপি:

  • যে কোনও পার্কের 85 শতাংশ জায়গা সবুজায়নের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে
  • সবুজায়নে বড় ও ছোট গাছ লাগাতে হবে, ঔষধী চারাগাছ, সুন্দর ফুলের গাছ এবং নার্সারির জায়গা রাখতে হবে ৷
  • পার্কের মাত্র 15 শতাংশ জায়গায় অন্য ব্যবস্থাগুলি গড়ে তোলা যাবে ৷ যেমন এর মধ্যে হাঁটাচলার রাস্তা, খোলা জিম, বেঞ্চ, শিশুদের খেলার সামগ্রী থাকবে ৷

এই পার্কগুলির দায়িত্ব পটনার বন দফতরের উপর ৷ আর সবকিছু ঠিকঠাক কার্যকর হয়েছে কি না, তা দেখভাল করেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (DFO) ।

বিহারের পার্কগুলি থেকে কী জানা গেল ?

বিহারের সব শহরগুলিতে একটাই প্রশ্ন বারবার সামনে উঠে আসছে, শহরের শিশুরা যখন একটা পার্কে প্রবেশ করে, তখন তারা যে জায়গায় ঢুকছে, সেটা কি খেলাধুলোর জন্য তৈরি, সুরক্ষা ও নাগরিক জীবনের কথা মাথায় রেখে গড়ে তোলা হয়েছে ? নাকি আধুনিক শহরের একটি অংশে আপস করে বিচরণ করছে পার্ক । বিহারের বহু পরিবারই এই উত্তরটা পায়নি ৷

