89 বছর ধরে বন্ধ বিজ্ঞানী স্যর জগদীশ বসুর সিন্দুক, অবহেলায় 'শান্তি ভবন' নিয়ে পদক্ষেপ আদালতের
Sir Jagadish Chandra Bose Iron Chest in Giridih: গাছেরও প্রাণ আছে, জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানী স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ৷ তাঁর সিন্দুক খোলার স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ হাইকোর্ট ৷
Published : November 21, 2026 at 3:17 PM IST
রাঁচি, 21 নভেম্বর: প্রায় ন'দশক ধরে বন্ধ রয়েছে স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর বাসস্থানে রক্ষিত সিন্দুক ৷ সেই সিন্দুকে তাঁর গবেষণার সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকতে পারে ৷ সামগ্রিক মানবিক কল্যাণ এবং বিশেষত বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই এই সিন্দুক খোলা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ ওই সিন্দুকটি যথাযথ নজরদারিতে খোলা হবে এবং ভিতরে থাকা জিনিসপত্রের পরীক্ষাও করা হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
1937 সালের 23 নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে তাঁর বাসস্থান 'শান্তি ভবন'-এ প্রয়াত হন বাংলার বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু ৷ তারপর গিরিডির ওই বাড়িটি মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে ৷ কিন্তু, বাড়িতে থাকা সিন্দুকটি আর খোলা হয়নি ৷ এর আগেও সিন্দুক খোলার উদ্য়োগ নেওয়া হয়েছিল ৷ তখন দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন আব্দুল কালাম আজাদ ৷ কিন্তু, নানা কারণে শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি ৷ যদিও সিন্দুকের রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ রং করে তা ঠিকঠাক রাখায় খামতি রাখেনি সরকার ৷
উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তারও কান্না-হাসি আছে ৷ এই কথা মানব জাতিকে জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানী স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ৷ রেডিয়ো আবিষ্কারেও তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে ৷ এদিকে, তাঁর সিন্দুকটি 1937 সালের পর 89 বছর ধরে বন্ধ রয়েছে ৷ এর ফলে সিন্দুকের ভিতরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে ৷
এই বিষয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় রাঁচির একটি সংবাদপত্রে ৷ এই খবরের উপর ভিত্তি করেই ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে ৷ গত 18 নভেম্বর বিচারপতি রঙ্গন মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি রাম শর্মার ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "বিজ্ঞানী স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু রেডিয়ো সায়েন্স এবং প্ল্যান্ট ফিজিওলজির পথিকৃৎ ৷ তিনি ক্রেসকোগ্রাফ, মিলিমিটার ওয়েভ এবং মাইক্রোওয়েভ অপটিক্স-এর সরঞ্জাম, সলিড স্টেট সেমিকন্ডাক্টর ডিটেক্টরস, ফোটোসিন্থেটিক বাবলার এবং সোশনুগ্রাফের মতো যন্ত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন ৷"
রেডিয়ো সায়েন্স এবং প্ল্যান্ট ফিজিওলজির পথিকৃৎ ৷ তিনি ক্রেসকোগ্রাফ, মিলিমিটার ওয়েভ এবং মাইক্রোওয়েভ অপটিক্স-এর সরঞ্জাম, সলিড স্টেট সেমিকন্ডাক্টর ডিটেক্টরস, ফোটোসিন্থেটিক বাবলার এবং সোশনুগ্রাফের মতো যন্ত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন ৷
1937 সালের 23 নভেম্বর তিনি তাঁর বাসভবন শান্তি ভবন-এ প্রয়াত হন ৷ তারপর 89 বছর ধরে সিন্দুকটি বন্ধ হয়ে রয়েছে ৷ ওই সিন্দুকে স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণা সংক্রান্ত মূল্যবান নথি থাকতে পারে এবং ওই সিন্দুকটি খোলার এটাই সেরা সময় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে এবং বিশেষত বিজ্ঞানের জন্য ৷ ওনার মিউজিয়ামটিও রাজ্যের অনেক ঐতিহাসিক স্থানের মতোই জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷
রাজ্যের পর্যটন, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরে বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি-সহ ঝাড়খণ্ডের অন্যান্য ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করে তার সংস্কার সাধনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে ৷ এর সঙ্গে জগদীশ বসুর মিউজিয়ামের বর্তমান অবস্থা কী, তা হলফনামা দিয়ে আদালতে জমা দিতে হবে দফতরকে ৷