রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026: মৈত্রেয়ী শ্রীকান্ত জিচকার, এক অভাবনীয় পরিবর্তনের দূত
Changemaker: 'জিরো গ্র্যাভিটি' থেকে 'দ্য হ্যাপি স্কুল', 150-রও বেশি সরকারি স্কুলের চেহারা বদলেছেন মৈত্রেয়ী । তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য 2000 স্কুল !
Published : November 22, 2026 at 8:33 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 22 নভেম্বর: ভাঙা ছাদ দিয়ে ঝরছে বৃষ্টির জল । জল এড়াতে শ্রেণিকক্ষের এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ুয়ারা । সেই দৃশ্যের মধ্যেই এক ছাত্রীর খাতার লেখা মুছে ফেলার ছবি চোখে পড়েছিল তাঁর । কারণ জানতে চাইলে মেয়েটি জানিয়েছিল, পরের দিনের পড়া লেখার জন্য খাতায় জায়গা রাখতে হবে । সামান্য সেই উত্তরই ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছিল নাগপুরের মৈত্রেয়ী শ্রীকান্ত জিচকারকে । বুঝেছিলেন, শুধু বই-খাতা কিংবা শিক্ষক থাকলেই শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয় না । প্রয়োজন নিরাপদ স্কুলবাড়ি, পরিচ্ছন্ন শ্রেণিকক্ষ এবং শিশুদের উপযোগী পরিকাঠামোও । সেই উপলব্ধি থেকেই শুরু এক অন্য লড়াই ।
হাতে ছিল না সরকারি পদ, শিক্ষকতার ডিগ্রি কিংবা নির্দিষ্ট কোনও বাজেট । ছিল বাবার কাছ থেকে পাওয়া সমাজসেবার শিক্ষা আর কাজ করে যাওয়ার জেদ । তাঁর উদ্যোগে 'জিরো গ্র্যাভিটি' এবং 'দ্য হ্যাপি স্কুল' প্রকল্পের হাত ধরে ইতিমধ্যেই নতুন চেহারা পেয়েছে 150-রও বেশি সরকারি স্কুল । এবার লক্ষ্য 2000 ! শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসাবেই 2026 সালের রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হলেন মৈত্রেয়ী ।
সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ নতুন নয় । কোথাও ছাদ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা, কোথাও দেওয়ালে পলেস্তারা নেই, আবার কোথাও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের অভাবে অন্ধকার শ্রেণিকক্ষ । অনেক জায়গায় পড়ুয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় শৌচাগারও নেই। বছরের পর বছর ধরে এই ছবির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন বহু মানুষ । কিন্তু মৈত্রেয়ী শ্রীকান্ত জিচকারের কাছে এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার মতো ছিল না । তাঁর মনে হয়েছিল, সরকারি স্কুলে পড়ে বলে কোনও শিশুকে কেন বঞ্চিত হতে হবে ? বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়ারা যে পরিবেশে পড়াশোনা করে, সরকারি স্কুলের শিশুরাও তো সেই সুযোগ পাওয়ার অধিকারী । শিক্ষার মানের পাশাপাশি স্কুলের পরিবেশও যে শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, সেই বিশ্বাস থেকেই তাঁর কাজের শুরু ।
নাগপুরের সমাজকর্মী ও শিক্ষা-উদ্যোক্তা মৈত্রেয়ী 2008 সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'জিরো গ্র্যাভিটি' । স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে তৈরি হয় তাঁর দল । 2013 সাল থেকে সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে সংস্থাটি । সেই উদ্যোগেরই অন্যতম প্রকল্প 'দ্য হ্যাপি স্কুল' । লক্ষ্য, অবহেলা ও অনাদরে পড়ে থাকা সরকারি স্কুলগুলিকে শিশুদের জন্য আকর্ষণীয়, নিরাপদ এবং আনন্দদায়ক শিক্ষাঙ্গনে পরিণত করা ।
গত 16 নভেম্বর বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026-এর অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন মৈত্রেয়ী । উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, রাজ্যপাল এস আবদুল নাজির, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভূপতীরাজু শ্রীনিবাস বর্মা এবং রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেরুকুরি কিরণ । এই সম্মানকে নিজের একার সাফল্য বলে মনে করেন না মৈত্রেয়ী । তাঁর কথায়, রামোজি গ্রুপের কাছ থেকে পুরস্কারের খবর পাওয়ার মুহূর্তটি তাঁর এবং তাঁর গোটা দলের কাছে ছিল এক সংজ্ঞায়িত অভিজ্ঞতা । দীর্ঘ পথচলায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক । তবে কাজের পথ এখনও অনেক বাকি । তাঁর লক্ষ্য, সরকারি স্কুলের পড়ুয়ারাও যেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো মানসম্পন্ন শিক্ষা পায় এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলতে পারে ।
বাবার দেখানো পথেই সমাজসেবার শুরু
মৈত্রেয়ীর জীবনে সমাজের জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা এসেছিল পরিবার থেকেই । তাঁর বাবা প্রয়াত শ্রীকান্ত জিচকর ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আমলা এবং মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী । শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার জন্য দেশজুড়ে পরিচিত ছিলেন তিনি । ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল মৈত্রেয়ীর । স্থানীয় প্রশাসন কী ভাবে কাজ করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন, সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি কোথায়- এসব কিছু কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি । সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা ও জনসেবার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় ।
কিন্তু মাত্র 14 বছর বয়সে এক পথ দুর্ঘটনায় বাবাকে হারান মৈত্রেয়ী । অল্প বয়সে এই আঘাত তাঁর জীবনকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয় । বাবার আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ থেকেই সমাজসেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি । 2008 সালে নাগপুরে 'জিরো গ্র্যাভিটি' প্রতিষ্ঠার পর স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেন । প্রথম দিকে অনাথ শিশুদের নিয়ে কাজ করতেন মৈত্রেয়ী । সেই সূত্রেই বিভিন্ন সরকারি স্কুলে যাতায়াত শুরু । আর সেই যাতায়াতের মধ্যেই এক দিন চোখে পড়ে এমন একটি দৃশ্য, যা তাঁর পরবর্তী জীবনের কাজের দিশা ঠিক করে দেয় ।
একটি ছাত্রীর উত্তরই বদলে দিল জীবনের লক্ষ্য
একটি সরকারি স্কুলে গিয়ে মৈত্রেয়ী দেখেছিলেন, শ্রেণিকক্ষের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে । বৃষ্টির জল থেকে বাঁচতে পড়ুয়ারা ঘরের এক কোণে জড়ো হয়ে বসে রয়েছে । সেই সময় এক ছাত্রীকে খাতায় লেখা মুছে ফেলতে দেখেন তিনি । বিষয়টি দেখে কৌতূহলী হয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন সে নিজের লেখা মুছে ফেলছে ?
ছাত্রীর উত্তর ছিল, লেখা না মুছলে পরের দিন নতুন পড়া লেখার জন্য খাতায় জায়গা থাকবে না । ছোট্ট মেয়েটির এই কথায় গভীর ভাবে নাড়া খেয়েছিলেন মৈত্রেয়ী । যে বয়সে পড়ুয়াদের নতুন কিছু শেখার কথা, সেই বয়সে তাদের ভাবতে হচ্ছে খাতার পাতায় জায়গা বাঁচানোর কথা! স্কুলের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, অথচ পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার তাগিদে সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বসে থাকতে হচ্ছে শিশুদের । এই অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সরকারি স্কুলের উন্নয়ন বলতে শুধু পড়াশোনার ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয় । স্কুলের পরিবেশও বদলাতে হবে ।
মৈত্রেয়ীর মতে, সরকারি স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করাই এই কাজের প্রথম শর্ত । স্কুলের ভবন, পরিকাঠামো এবং সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি না হলে অভিভাবকদের সন্তানদের সেখানে পাঠাতে উৎসাহিত করা কঠিন । তাঁর দল তাই প্রথম থেকেই স্কুলের সামগ্রিক চেহারা বদলানোর দিকে নজর দিয়েছে । কাজের স্বীকৃতি ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকারা নিজেরাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন । ফলে প্রকল্পের পরিধিও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ।
শুধু রং নয়, স্কুলের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোই প্রথম শর্ত
কোনও স্কুল সংস্কারের দায়িত্ব নেওয়ার পর মৈত্রেয়ীর দলের প্রথম কাজ ভবনটির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা । কোথাও ছাদ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকলে আগে সেটি মেরামত করা হয় । ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামো, ভাঙা দেওয়াল কিংবা বিপজ্জনক অংশগুলি ঠিক করার পর শুরু হয় শ্রেণিকক্ষের সংস্কার । বিদ্যুতের ব্যবস্থা উন্নত করা, অন্ধকার ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় শৌচাগার তৈরি এবং অন্যান্য জরুরি পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজও করা হয় ।
কোথাও পুরনো পরিকাঠামো মেরামত করেই সমস্যার সমাধান সম্ভব, আবার কোথাও নতুন করে নির্মাণের প্রয়োজন হয় । এই ধরনের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করেন মৈত্রেয়ী । তাঁর কথায়, স্কুলের অন্দরসজ্জার ক্ষেত্রেও বাড়ির মতো যত্ন নেওয়া প্রয়োজন । কারণ, শিশুরা দিনের একটা বড় সময় স্কুলে কাটায় । সেই জায়গাটি যদি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন এবং আকর্ষণীয় হয়, তা হলে পড়ুয়াদের স্কুলে আসার আগ্রহও বাড়বে ।
স্কুলের সামগ্রিক চেহারা বদলে যাওয়ার মধ্যে আলাদা তৃপ্তি খুঁজে পান মৈত্রেয়ী । তাঁর মতে, একটি বাড়ির অন্দরসজ্জা বদলে গেলে যেমন তার সম্পূর্ণ চেহারা পাল্টে যায়, সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । তাই শুধু দেওয়ালে রং লাগিয়ে সংস্কারের কাজ শেষ করে দিতে চান না তাঁরা । প্রতিটি ঘর, বারান্দা এবং স্কুলের অন্যান্য জায়গাকে পড়ুয়াদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করেন ।
দেওয়ালই যখন হয়ে ওঠে শিক্ষার উপকরণ
'দ্য হ্যাপি স্কুল' প্রকল্পের অন্যতম আকর্ষণ 'বিল্ডিং অ্যাজ আ লার্নিং এইড' বা 'বালা' পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে স্কুলের দেওয়ালকেই পড়াশোনার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় । পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়কে দেওয়ালের নকশা, ছবি এবং শিক্ষামূলক উপাদানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় । ফলে শ্রেণিকক্ষের দেওয়াল আর শুধু ঘরের সীমানা হয়ে থাকে না, তা হয়ে ওঠে শেখার একটি মাধ্যম ।
এই কাজের জন্য স্থপতি ও ডিজাইনাররা প্রথমে প্রতিটি দেওয়ালের উপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করেন । তার পর শিল্পীরা স্কুলে গিয়ে সেই নকশা বাস্তবায়িত করেন । কোন দেওয়ালে কী ধরনের বিষয় ফুটিয়ে তোলা হবে, কী ভাবে পড়ুয়ারা সেই ছবি বা নকশা দেখে পাঠ্যক্রমের বিষয় বুঝতে পারবে, সব কিছুই পরিকল্পনার মধ্যে থাকে । ফলে বইয়ের পাতায় পড়া বিষয়কে চোখের সামনে দেখার সুযোগ পায় শিশুরা । স্কুলের পরিবেশও হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ।
সিএসআর তহবিল এবং প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়
সরকারি স্কুল সংস্কারের কাজে মৈত্রেয়ীর দল মূলত দু'টি পদ্ধতিতে এগোয় । প্রথম ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সিএসআর তহবিলের সাহায্য নেওয়া হয় । স্কুলের একটি দীর্ঘ অপেক্ষমাণ তালিকা থাকে । সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী স্কুল বেছে নিয়ে সংস্থার নিজস্ব দল সংস্কারের কাজ করে । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সমন্বয় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় । তবে সরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ ভাবে করা অধিকাংশ প্রকল্পের অর্থের জোগানও আসে সিএসআর তহবিল থেকে ।
কাজের ক্ষেত্রে সমস্যাও কম নয় । বহু সরকারি স্কুলের ভবন কয়েক দশকের পুরনো । ফলে নতুন করে সংস্কারের পরিকল্পনা করলেও পুরনো পরিকাঠামো অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় । মৈত্রেয়ীর অভিযোগ, প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকলেও পরিকল্পনার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে কাজের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় । সরকারি অর্থ বরাদ্দ হলেও ঠিকাদারেরা অনেক সময় স্কুলের দেওয়ালে গতানুগতিক বাদামি ও ক্রিম রং করেই সংস্কারের কাজ শেষ করেন । অথচ প্রতিটি স্কুলের প্রয়োজন আলাদা । সেই প্রয়োজন বুঝে পরিকল্পনা করা জরুরি ।
এই প্রসঙ্গে একটি স্কুলের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন মৈত্রেয়ী । ওই স্কুলে আগে থেকেই দু'টি ব্যবহারযোগ্য শৌচাগার ছিল । তা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য তৃতীয় একটি শৌচাগার তৈরি করা হয় । তাঁর মতে, এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় নির্মাণের বদলে স্কুলের প্রকৃত প্রয়োজন চিহ্নিত করা উচিত । নতুন নকশা ও নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করা হলে এ ধরনের সমস্যা এড়ানো সম্ভব । পরিকল্পনার অভাবের কারণে যে অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট হয়, তা দিয়ে অন্য কোনও জরুরি কাজ করা যেতে পারে ।
2000 স্কুলের স্বপ্ন, একসঙ্গে সংস্কার হতে পারে 600
এখনও পর্যন্ত 150-রও বেশি সরকারি স্কুলের চেহারা বদলে দিয়েছেন মৈত্রেয়ী । কিন্তু এই সংখ্যাতেই থেমে থাকতে চান না তিনি । তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য 2000 স্কুল । বিভিন্ন জেলার আইএএস আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে স্কুলগুলির পরিকাঠামো এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির কাজ চলছে । মৈত্রেয়ীর বিশ্বাস, প্রশাসনের সঙ্গে এই সমন্বয় আরও বাড়লে 2000 স্কুলকে নতুন করে গড়ে তোলার লক্ষ্য খুব কঠিন হবে না ।
ইতিমধ্যেই একাধিক জেলায় একযোগে 500 থেকে 600 স্কুল সংস্কারের পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে । বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থাও এই মডেলকে নিজেদের কাজের পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিচ্ছে । ফলে এত দিন যে কাজ মূলত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এগোচ্ছিল, তা আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ।
স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাম ও সমাজের উন্নয়ন
শুধু সরকারি স্কুল নয়, সমাজের আরও নানা ক্ষেত্রে কাজের পরিধি বাড়াচ্ছে 'জিরো গ্র্যাভিটি' । শিশুদের হোম, হস্টেল, মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্র এবং বৃদ্ধাশ্রমের পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থার । এই সমস্ত জায়গায় বসবাসকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।
একটি গ্রামও দত্তক নিয়েছেন মৈত্রেয়ী । সেখানে কমিউনিটি হল সংস্কার এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যৌথ পরিসর উন্নত করার কাজ চলছে । আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির ছোট মাটির বাড়িগুলিকে আরও সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রেও সাহায্য করছে তাঁর দল । পাশাপাশি মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
এই কাজের পিছনে রয়েছে তুলনায় ছোট একটি পূর্ণ সময়ের দল । স্থপতি, ডিজাইনার এবং অপারেশন ও প্রকল্প পরিচালনার কাজে দক্ষ কর্মীদের নিয়ে তৈরি হয়েছে সেই দল । তাঁদের অনেকেই গত 15 বছর ধরে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে যুক্ত । দীর্ঘদিনের এই সম্পর্ক এবং দলের সদস্যদের একাগ্রতাকেই নিজের কাজের অন্যতম বড় শক্তি বলে মনে করেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, এই মানুষগুলি নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে কাজের সঙ্গে যুক্ত না করলে এত দূর এগোনো সম্ভব হত না ।
মৈত্রেয়ীর কাজের স্বীকৃতি অবশ্য এই প্রথম নয় । এর আগেও একাধিক সম্মান পেয়েছেন তিনি । তবে তাঁর কাছে পুরস্কারের চেয়েও বড় প্রাপ্তি হল, যে স্কুলে এক দিন ছাদ দিয়ে জল পড়ত, সেখানে আজ শিশুরা নিশ্চিন্তে বসে পড়াশোনা করতে পারছে । যে ছাত্রীকে পরের দিনের পড়া লেখার জন্য খাতার পুরনো লেখা মুছে ফেলতে হয়েছিল, তার মতো আর কোনও পড়ুয়াকে যেন এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছেন তিনি ।
বাবা শ্রীকান্ত জিচকরের কাছ থেকে পাওয়া সমাজসেবার শিক্ষা আজ মৈত্রেয়ীর জীবনের ব্রত । এক দিন যে স্কুলগুলিতে অনাথ শিশুদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, সেই স্কুলগুলিরই বদলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি । 150 থেকে 2000, লক্ষ্যপূরণের পথ দীর্ঘ । কিন্তু একটি ছাত্রীর ছোট্ট উত্তর থেকে যে পরিবর্তনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ বহু স্কুলের দেওয়ালে, শ্রেণিকক্ষে এবং পড়ুয়াদের নতুন স্বপ্নে ছাপ রেখে চলেছে । বাবার আদর্শকে সঙ্গী করে মেয়ের এই পথচলা তাই সত্যিই এক ব্যতিক্রমী কাহিনি ।