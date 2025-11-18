দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড: আল-ফালাহ গ্রুপের চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করল ইডি
দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযান চালিয়ে ইডি আল ফালাহ গ্রুপের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করেছে।
Published : November 18, 2025 at 10:53 PM IST
নয়াদিল্লি/ফরিদাবাদ, 18 নভেম্বর: ফরিদাবাদ-সহ দিল্লিজুড়ে সারাদিনব্যাপী অভিযানের পর আজ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) আল ফালাহ গ্রুপের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকীকে গ্রফতার করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে তারা ফরিদাবাদ-ভিত্তিক আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি এবং প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে দিল্লি-এনসিআরজুড়ে একযোগে অভিযান চালিয়েছে, যা লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বোমা বিস্ফোরণের তদন্তের সঙ্গে যুক্ত।
আল ফালাহ গ্রুপের চেয়ারম্যান গ্রেফতার: জানা গিয়েছে, আল ফালাহ গ্রুপের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকীকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) ফৌজদারি ধারায় আটক করা হয়েছে এবং রিমান্ডের জন্য আদালতে হাজির করা হয়েছে। পিটিআই সূত্রের খবর, আজ ভোর 5টা 15 মিনিট নাগাদ শুরু হওয়া তল্লাশির সময় ইডি 48 লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে।
25টি প্রতিষ্ঠানে একযোগে অভিযান: ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির বেশ কয়েকটি দল আজ আল ফালাহ ট্রাস্ট এবং ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশনের অন্তত 25টি প্রতিষ্ঠানে একযোগে অভিযান চালায়। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর কর্তারা আজ দিল্লির ওখলা এলাকায় একটি অফিসেও অভিযান চালান।
লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণ: 10 নভেম্বর দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণে 15 জন নিহত হন এবং ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন কাশ্মীরি ডাক্তারের ভূমিকা সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থাগুলি তদন্ত করে দেখছে। ইডির একজন কর্মকর্তা বলেন, "এই পদক্ষেপ আর্থিক অনিয়ম, শেল কোম্পানি, আবাসন প্রতিষ্ঠান এবং অর্থ পাচারের চলমান তদন্তের অংশ। আল-ফালাহ ট্রাস্ট এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ভূমিকাও তদন্ত করা হচ্ছে।" সংস্থাটি এই মামলায় এনআইএ এবং দিল্লি পুলিশের দায়ের করা এফআইআরগুলিও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। এনআইএ ইতিমধ্যেই "আত্মঘাতী বোমারু" ডক্টর উমর নবীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডক্টর মুজাম্মিল শাকিল এবং ডক্টর শাহীনকে গ্রফতার করেছে।
নয়টি ভুয়ো কোম্পানি: তদন্তকারীদের মতে, গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত কমপক্ষে নয়টি ভুয়ো কোম্পানি, যাদের সবগুলিই একই ঠিকানায় নিবন্ধিত, ইডির তদন্তের আওতায় রয়েছে। আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় হরিয়ানার ফরিদাবাদ জেলার ধৌজ এলাকায় অবস্থিত এবং এখানে একটি মেডিকেল কলেজ এবং একটি হাসপাতাল রয়েছে।