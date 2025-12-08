ETV Bharat / bharat

29 বছরে একটাও অভিযোগ নেই থানায়, এই গ্রামে পণ দেওয়া-নেওয়া অপরাধ

মেয়েরা বোঝা নয়, পরিবার এবং সমাজের গর্ব হিসেবে বিবেচিত হয় । এখানে বিয়েতে কোনও লোক খাওয়ানোর বিষয় নেই ৷

Dowry Free Village
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 2:43 PM IST

4 Min Read
বাগাহা, 8 ডিসেম্বর: বিহারে প্রতি বছরই পণের দাবিতে নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসে কয়েকহাজার ৷ এর মধ্যে শ্বশুড়বাড়িতে পুত্রবধূদের পুড়িয়ে খুনের ঘটনা যেমন আছে, তেমনই বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের চরম নির্যাতন করে খুন করার মতো ঘটনাও সামনে আসে ৷ তবে, এই বিহারের মধ্যেই এমন একটি গ্রামও আছে যা যৌতুক বা পণের মতো কুপ্রথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । পশ্চিম চম্পারণ জেলার বাগাহা মহকুমায় অবস্থিত গোবরহিয়া থানা এলাকাটি গোটা রাজ্যের জন্য কার্যত এখন একটা উদাহরণ হয়ে উঠেছে ।

থারু সমাজের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য:

এই এলাকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এখানে থারু সম্প্রদায়ের মানুষেরাই বেশি । শতাব্দী ধরে থারু সমাজে পণ দেওয়া বা নেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । এখানে বিয়েকে দুটি পরিবার এবং দুটি হৃদয়কে সংযুক্ত করার একটি পবিত্র বন্ধন হিসাবে বিবেচনা করা হয় । যৌতুক বা পণ দাবি করা হয় না বা দেওয়াও হয় না তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ।

Dowry Free Village
বিহারের বাগাহা গ্রামে 29 বছর ধরে কোনও পণ সম্পর্কিত কেস নেই (ইটিভি ভারত)

29 বছরে একটিও অভিযোগ সামনে আসেনি !

আশ্চর্যজনক তথ্য হল, 1996 সালে গোবরহিয়া থানা তৈরি হওয়ার পর থেকে এখানে পণের দাবিতে নির্যাতনের একটিও মামলাও দায়ের করা হয়নি। বিহারের মতো রাজ্যে, যেখানে প্রতি বছর পণের দাবিতে কয়েকশো মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, সেখানে এই গ্রামের রেকর্ড সত্যিই উল্লেখযোগ্য ।

সামাজিকভাবে সমাজচ্যুত করা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি

থারু সমাজে, যে কেউ যৌতুক দেওয়ার বা নেওয়ার চেষ্টা করলে তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয় । এই সামাজিক শাস্তি এতটাই কঠোর যে, সাধারণত কেউ নিয়ম ভাঙার সাহস করে না । এই কঠোর শৃঙ্খলাই এই গ্রামকে পণমুক্ত রেখেছে বলে দাবি । গ্রামবাসী লক্ষ্মীনা দেবী জানান, তাঁর গ্রামে কেউ কোনও রকম যৌতুক নেয় না । বেশিরভাগ মানুষ শ্রমিক শ্রেণির ৷ তাদের পক্ষে যৌতুক দেওয়াও কার্যত অসম্ভব । তাই, এমন প্রথা সামনে এসেছে, যে কেউ যৌতুক নেবে না বা দেবে না ।

Dowry Free Village
যৌতুক গ্রহণকে সামাজিক বয়কট হিসেবে দেখে এই গ্রাম (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "গরীব মানুষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে । আমার চার মেয়ে আছে, আমরা কীভাবে যৌতুক দেব ? আমরা কারও থেকে যেমন পণ নিই না তেমনই দিই না । থানায় কোনও মামলাও দায়ের হয় না । যৌতুকের দাবির মামলা উঠলেও, সম্প্রদায়ের সদস্যরা একসঙ্গে তা সমাধান করে দেন । এখানে কোনও যৌতুক নেওয়া হয় না ।"

থারু সমাজে, মেয়েরা বোঝা নয় বরং পরিবার এবং সমাজের গর্ব হিসেবে বিবেচিত হয় । এখানে বিয়েতে কোনও লোক দেখানো বা আর্থিক বোঝাও নেই ৷ এখানে অর্থ বা জিনিসপত্রের কোনও বিনিময়ও হয় না ৷ গ্রামবাসী জোখন মাহাতো জানান, এখানে যৌতুক নেওয়া হয় না । আগে, যখন বিয়েতে বরযাত্রী যেত, তারা তাদের বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেত । তারা মেয়ের বাড়িতে রাতে খাবার খেত না । পরের দিন কনের বাড়িতে খেত ।

Dowry Free Village
থারু সমাজে কন্যারা বোঝা নয় (ইটিভি ভারত)

গ্রামবাসী ললিতা দেবী বলেন, "এখানে কেউ পণ নেয় না, কেউ পণ দেয় না । আজ পর্যন্ত, এখানে যৌতুক নিপীড়নের কোনও মামলা দায়ের হয়নি ।" প্রকৃতপক্ষে, গোবরহিয়া থানা এলাকা কেবল যৌতুকমুক্তই নয়, অপরাধমুক্তও বিবেচিত হয় । এখানে খুন, শ্লীলতাহানি এবং ডাকাতির মতো ঘটনাও বিরল । থারু সম্প্রদায়ের শক্তিশালী সামাজিক ব্যবস্থা পুলিশের চেয়ে বেশি কার্যকর বলেই দাবি ৷

এই বিষয়ে বাঘার পুলিশ সুপার সুশান্ত কুমার সরোজ বলেন, "থারু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য একটি অদৃশ্য কিন্তু অলঙ্ঘনীয় সামাজিক আইনের মতো কাজ করে । এখানে যৌতুকের প্রশ্নই ওঠে না । পরিবার এবং সমাজে নারীদের পূর্ণ সম্মান করা হয় । এই এলাকার স্টেশন ইনচার্জ খুব ভালো কাজ করেন, যার কারণে এ জাতীয় কোনও সমস্যা দেখা দেয় না । অপরাধ প্রতিরোধে, থারু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য একটি অদৃশ্য সামাজিক আইনের মতো কাজ করে, যা যেকোনও পুলিশের পদক্ষেপের চেয়েও বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে ।"

