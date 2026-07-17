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TG20 লিগে ব্যাপক সাড়া দর্শকদের, 'হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়নস'-কে সংবর্ধনা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর রেবন্ত রেড্ডি জানান, TG20 লিগ দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। তিনি আরও জানান, ক্রীড়া খাতের বিষয়ে তাঁর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট ৷

TG20 League Winners Hyderabad
হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়নসকে সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 5:14 PM IST

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হায়দরাবাদ, 17 জুলাই: হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (HCA) আয়োজিত TG20 লিগের প্রথম বছরের বিজয়ী দল 'হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স'-এর সদস্যরা বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধিরাও—যাদের মধ্যে ছিলেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিরণ রাও, ইটিভি ভারত-এর ডিরেক্টর বৃহতি ও দিভিজা, উষোদয়া এন্টারপ্রাইজেসের ডিরেক্টর সাম্বাসিভা রাও এবং ইটিভি-র এমডি বাপিনেডু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন ৷

এদিন রামোজি গ্রুপের সিএমডি কিরণ রাওকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। এছাড়াও, কোচ অনিরুদ্ধ এবং অধিনায়ক অভিরথ রেড্ডিকে সংবর্ধনা জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ সম্প্রতি সমাপ্ত TG20 লিগ 2026-এ, রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে 'অনভিতা খাম্মাম এসেস'-কে 6 উইকেটে পরাজিত করে 'হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স' জয়ী হয় ৷ জয়ের পর, দলের তরফে ঘোষণা করা হয়, তারা অধিনায়ককে 5 লক্ষ টাকা, সহ-অধিনায়ককে 4 লক্ষ টাকা এবং দলের বাকি খেলোয়াড়দের 3 লক্ষ টাকা করে উৎসাহ ভাতা দেবে ৷ এদিন রেবন্ত রেড্ডি খেলোয়াড়দের হাতে এই পুরস্কারের অর্থের চেক তুলে দেন ৷

রেবন্ত রেড্ডি জানান, TG20 লিগ দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই টুর্নামেন্টটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সমপর্যায়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। রাজ্যের যুবসমাজের বিকাশে এই TG20 লিগ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।" তিনি খেলোয়াড়দের মনে করিয়ে দেন যে, ক্রিকেটের কিংবদন্তি সচিন টেন্ডুলকার খেলার প্রতি তাঁর অটল নিষ্ঠার কারণেই আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "অতীতে উঠে আসা ক্রিকেটাররা এমন প্রতিষ্ঠানের সমর্থন পেতেন না, কিন্তু এখন 'ইনাডু' (Eenadu) এবং 'ইটিভি' (ETV)-র মতো প্রতিষ্ঠান আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। 'ইনাডু' ও 'ইটিভি' বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অসীম শক্তি ও সাহস জোগাচ্ছে। খেলোয়াড়দের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সব সুবিধাই এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রদান করছে। এদের মাধ্যমেই এমন সব খেলোয়াড় উঠে আসুক যারা দেশের সম্মান বৃদ্ধি করবে।"

রেবন্ত রেড্ডি জানান যে ক্রীড়া খাতের বিষয়ে তাঁর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট ৷ সরকার খেলাধুলার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও জানান তিনি। তিনি জানান যে, তেলেঙ্গানার জন্য একটি ক্রীড়া নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনকারী খেলোয়াড়দের নগদ অর্থ ও সরকারি চাকরি প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, "সরকার ক্রীড়া-সংক্রান্ত পরিকাঠামোর উন্নয়নের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং একটি ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ও তৈরি করেছে।"

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TG20 LEAGUE HYDERABAD
CM REVANTH REDDY
মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি
হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন
TG20 LEAGUE WINNERS HYDERABAD

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