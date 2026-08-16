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গাড়ির মাইলেজ কমছে ? শুধু E20 পেট্রল দায়ী নয়; সাফ জবাব কেন্দ্রের

পেট্রলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, E20 জ্বালানি ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে তারা গাড়ির মাইলেজ নির্ধারণকারী বিভিন্ন বিষয়কেও তুলে ধরেছে।

E20 Not Responsible For Mileage
গাড়ির মাইলেজ পরিবর্তনের জন্য কেবল E20 দায়ী নয় (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 12:21 PM IST

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নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: গাড়ির মাইলেজ বা জ্বালানি সাশ্রয়ের হারে যে নেতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে, তার জন্য শুধুমাত্র E20 পেট্রলকে দায়ী করা যায় না। শনিবার এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্র জোর দিয়ে বলেছে, বাস্তবে গাড়ির জ্বালানি বা মাইলেজ নির্ভর করে বেশ কিছু বিষয়ের উপর ৷ তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গাড়ি চালানোর ধরন, ট্রাফিক পরিস্থিতি, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, টায়ারের হাওয়ার চাপ এবং এসি (AC)-র ব্যবহার।

'এক্স' হ্যান্ডেলে পোস্টে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, E20 জ্বালানি ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে তারা গাড়ির মাইলেজ নির্ধারণকারী বিভিন্ন বিষয়কেও তুলে ধরেছে। মন্ত্রক বলেছে, "মাইলেজ কেবল জ্বালানির উপর নির্ভর করে না। গাড়ি চালানোর ধরন, ট্রাফিক, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, টায়ারের চাপ এবং এসির ব্যবহার—এসবেরই বিশেষ ভূমিকা আছে ।"

অন্য একটি পোস্টে মন্ত্রক জানিয়েছে, "ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব, গাড়ি চালানোর স্বাচ্ছন্দ্য, ইঞ্জিন চালু হওয়ার ক্ষমতা (startability), যন্ত্রাংশের উপযোগিতা এবং মরিচা প্রতিরোধের মতো গাড়ির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে E20-কে ব্যাপক পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়েছে।" পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক আরও উল্লেখ করেছে, এই মূল্যায়নগুলি E20-এর উপযোগিতা ও গাড়ির কার্যক্ষমতার উপর আস্থা বাড়াতে সাহায্য করে ৷

20 শতাংশ ইথানল-মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহারের ফলে মাইলেজ, গাড়ির কার্যক্ষমতা এবং যন্ত্রাংশের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে—তা নিয়ে গাড়িচালকদের মধ্যে যে উদ্বেগ রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই সরকারের এই সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা বলে মনে করা হচ্ছে। সরকার আগেই জানিয়েছে, E20 ব্যবহারের ফলে কিছু গাড়ির মাইলেজ 3 থেকে 5 শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে ৷ তবে , বাস্তবে গাড়ি চালানো এবং গাড়ির অবস্থার মতো বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে মাইলেজ । জ্বালানিতে ব্যাপক মাত্রায় ভেজাল থাকার যে অভিযোগ বা উদ্বেগ ছড়িয়েছিল, সরকার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি তা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম জানিয়েছে, দেশজুড়ে চালানো পরীক্ষায় E20 পেট্রলে উচ্চ মাত্রার ক্লোরাইড বা আর্দ্রতা থাকার দাবির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।

রিফাইনারি বা শোধনাগার থেকে সংগ্রহ করা 100টির বেশি পেট্রলের নমুনায় ক্লোরাইডের মাত্রা প্রতি মিলিয়নে এক ভাগ (1 ppm) বা তার কম পাওয়া গিয়েছে । অন্যদিকে, 80টি ডিস্টিলারি থেকে নেওয়া ইথানলের নমুনা এবং ডিপো ও টার্মিনাল থেকে নেওয়া 80টিরও বেশি E20 ​​নমুনায় ক্লোরাইডের মাত্রা নির্ধারিত সীমা 3 পিপিএম-এর নীচে দেখা গিয়েছে ৷ তেল বিপণন সংস্থাগুলি আরও জানিয়েছে, প্রায় 90 হাজার ফুয়েল স্টেশনের ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বা জ্বালানি সংরক্ষণের ট্যাঙ্কগুলি পরীক্ষা করে সেগুলিতে জল প্রবেশের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি । পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, তেল বিপণনকারী কোম্পানিগুলি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে ৷ তাতে খুব কম ক্ষেত্রেই ভেজালের উপস্থিতি ধরা পড়েছে বলে তাঁর দাবি ।

TAGGED:

MILEAGE CHANGES E20
E20 TESTED
গাড়ির মাইলেজ
E20 NOT RESPONSIBLE FOR MILEAGE

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