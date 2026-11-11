কুলগামে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জঙ্গি হামলা, শহিদ 1 জওয়ান; আহত 2

কুলগামে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জঙ্গি হামলা, শহিদ 1 জওয়ান; আহত 2
Jammu Kashmir Terrorist Attack: দুপুরে হঠাৎ কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের নিশানা করে গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরা ৷ জঙ্গিদের ধরতে পাল্টা তল্লাশি অভিযানে নেমেছে নিরাপত্তাবাহিনী ৷
Published : November 11, 2026 at 3:44 PM IST
কুলগাম, 11 নভেম্বর: ফের জঙ্গি হামলা উপত্যকায় ! বুধবার দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সিআরপিএফ আউটপোস্টে খোলাখুলি গুলি চালিয়ে হামলা করে জঙ্গিরা ৷ এই ঘটনায় দু'জন জওয়ান আহত হয়েছেন এবং একজন জওয়ান শহিদ হয়েছেন বলে খবর ৷
এদিকে, এদিনই জেলা সফরে কুলগামে গিয়েছেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা ৷ এদিন দুপুর 2টো 15 মিনিট নাগাদ কুলগামের মির বাজার এলাকার কাছে অবস্থিত 46তম সিআরপিএফ ব্যাটেলিয়নের চৌকিতে নাকা চেকিংয়ের বাইকে চড়ে আসে দুই জঙ্গি ৷ তারা সিআরপিএফ ক্যাম্পে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জওয়ানদের নিশানা করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ৷ গুলি চালিয়ে মুহূর্তে পালিয়ে যায় জঙ্গিরা ৷
এই গুলিযুদ্ধে একজন জওয়ান শহিদ হয়েছেন ৷ 2 জন জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের অনন্তনাগ জেলার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলেছে বিশাল নিরাপত্তাবাহিনী ৷ ওই জঙ্গিদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷
সিআরপিএফ-এর এক মুখপাত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "দুপুর 2টো 15 মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ৷ অজ্ঞাতপরিচয় দু'জন দুষ্কৃতী জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামের নাকায় কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে ৷ আহত জওয়ানদের অনন্তনাগে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফ নাকায় গুলি চলে ৷ তিনজন আহত হয়েছেন ৷ জঙ্গিদের ধরতে পাল্টা অভিযান শুরু হয়েছে ৷ আহতদের সবচেয়ে উন্নত মানের চিকিৎসা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷" এর আগে জুলাই মাসেল কুলগাম জেলাতেই দু'জন পরিযায়ী কর্মী জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৷