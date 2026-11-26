মুম্বই হামলার 18তম বার্ষিকীতে নিহতদের স্মরণ, সেনা-নিরাপত্তাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রেসিডেন্ট থেকে বিরোধী দলনেতার
26 November Mumbai Terror Attacks: 2008 সালের এই দিনে মুম্বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালিয়েছিল লস্কর জঙ্গিরা ৷ সেই ক্ষত আজও ভারতের ইতিহাসে রয়ে গিয়েছে ৷
By PTI
Published : November 26, 2026 at 1:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: প্রায় দু'দশক কেটে গিয়েছে মুম্বইয়ে হামলার ঘটনার ৷ এখনও দগদগে স্মৃতি ৷ 2008 সালের এই জঙ্গি হামলার মোকাবিলায় অকুতোভয়, সাহসী নিরাপত্তারক্ষীদের স্যালুট জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ 26/11 মুম্বই হামলা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এছাড়া দেশের অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীরাও মুম্বই হামলা নিয়ে আবেগঘন পোস্ট করেছেন ৷
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লিখেছেন, "26/11 মুম্বই হামলার বার্ষিকীতে যে নিরপরাধ মানুষগুলি প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতিতে মাথানত করছি ৷ আমাদের সাহসী সৈনিক, নিরাপত্তারক্ষী এবং আরও যাঁরা অকুতোভয় হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের স্যালুট করছি ৷ তাঁদের আত্মবলিদান এবং আত্মোৎসর্গ চিরকাল দেশের আত্মায় খচিত থাকবে ৷ সন্ত্রাসবাদ হয়তো জীবন তছনছ করে দিতে পারে, কিন্তু কখনও সাহসিকতা, সহানুভূতি এবং সহনশীলতার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ একটি দেশের উৎসাহকে কখনও ভাঙতে পারবে না ৷ আজ আমরা ওই হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, সন্ত্রাসবাদের সকল রূপ নির্মূল করার এবং আরও শান্তিপূর্ণ ও মানবিক বিশ্বের দিকে কাজ করার আমাদের সম্মিলিত সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করছি ৷"
On this solemn anniversary of the 26/11 Mumbai terror attacks, I bow my head in remembrance of the innocent lives lost and salute the courage of our brave soldiers, police personnel, and all those who stood fearlessly against terror. Their sacrifice and selfless service will forever remain etched in our nation’s soul. Terrorism may shatter lives, but it can never break the spirit of a nation united in courage, compassion, and resilience. Today, we stand with the survivors and their families, reaffirming our collective resolve to eliminate terrorism in all its forms and work towards a more peaceful and humane world.— President of India (@rashtrapatibhvn) November 26, 2026
2008 সালের 26 নভেম্বর লস্কর-ই-তইবার 10 জন জঙ্গি আরব সাগর দিয়ে মুম্বইয়ে প্রবেশ করে শিবাজী টার্মিনাস রেল স্টেশন থেকে শুরু করে তাজ বেঙ্গল হোটেল-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ প্রায় 60 ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মুম্বই ৷ মৃত্য হয় 18 জন নিরাপত্তারক্ষী-সহ 166 জনের ৷
On the solemn anniversary of the cowardly terror attacks of 26/11 in Mumbai, I pay my heartfelt tributes to the innocent lives lost and salute the unparalleled courage and supreme sacrifice of our brave security personnel who fought valiantly to defend our nation. India remains unwavering in its commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations, and to bringing those responsible to justice. The nation stands united in its resolve to defeat terrorism and uphold peace and security.— Vice-President of India (@VPIndia) November 26, 2026
এই দিনটি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি সিভি রাধাকৃষ্ণণ ৷ তিনি লিখেছেন, "মুম্বইয়ে 26/11-এর কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলার এই বার্ষিকীতে, প্রাণ হারানো নিরপরাধ মানুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ৷ একই সঙ্গে, আমাদের দেশের সুরক্ষায় বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করা নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের অসামান্য সাহস ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন ৷"
वर्ष 2008 में आज ही के दिन मुंबई पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आतंकियों को मुँहतोड़ जवाब देते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूँ और इस हमले में जान गंवाने वाले सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आतंकवाद मानवता के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध है। मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति की सराहना दुनियाभर में हो रही है। आज भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते हुए आतंक के हर रूप और हर साजिश के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई कर रहा है।— Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2026
তিনি আরও লেখেন, "সন্ত্রাসবাদের যেকোনও রূপ ও প্রকাশের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ বা শূন্য সহনশীলতার নীতিতে ভারত অবিচল ৷ যারা এই হামলার জন্য দায়ী, তাদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসার বিষয়েও ভারত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ৷ সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সংকল্পে পুরো জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ ৷"