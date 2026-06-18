বিজেপি নেতাকে গাড়ির মধ্যে পুড়িয়ে খুন, সোনহাটে চাঞ্চল্য

বিজেপি নেতাকে গাড়ির মধ্যে পুড়িয়ে খুন, সোনহাটে চাঞ্চল্য
নিহত বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন পঞ্চায়েত সহ-সভাপতিকে তাঁর টয়োটা ফরচুনার গাড়ির ভেতরেই পুড়িয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : June 18, 2026 at 4:46 PM IST
সুরজপুর (ছত্তিশগড়ের), 18 জুন: ছত্তিশগড়ের নওগাই গ্রামে মঙ্গলবার রাতে এক গোষ্ঠীসংঘর্ষে তিন জন নিহত হওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ৷ নিহতদের মধ্যে একজন বিজেপি নেতাও রয়েছেন। এলাকায় বালি তোলাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত ৷
নিহত বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত সহ-সভাপতি ভরত সিংকে তাঁর টয়োটা ফরচুনার গাড়ির ভেতরেই পুড়িয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় তাঁর ভাই-সহ আরও দু'জন নিহত হন।
গাড়িতে আগুন দেওয়ার সময় বিজেপি নেতা তাঁর ভাইয়ের সঙ্গেই গাড়িতে ছিলেন। ঘটনাটি সোনহাট থানা এলাকার অন্তর্গত। আগুন লাগার পর গাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুলিশ ও ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে ৷
কোরিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুরেশ চৌবে জানান, বালি তোলাকে কেন্দ্র করে ত্রিপাঠী গোষ্ঠী ও ঠাকুর গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। তিনি বলেন, "এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সাত জনের নাম উঠে এসেছে ৷ যার মধ্যে চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বাকি তিন অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।"
পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ত্রিপাঠী পরিবার নওগাই গ্রামে বসবাস করে, রাতে ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা সেখানে পৌঁছলে দুই পক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা ও বচসা বাধে ৷ পরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুরেশ চৌবে আরও বলেন, "ফরচুনার গাড়িটিতে ঠিক কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি 302 (হত্যা) ও 307 (হত্যার চেষ্টা) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ।"
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পরিবারগুলোর পরিচালিত বালি তোলার ব্যবসাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে ঠাকুর ও ত্রিপাঠী পরিবারের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার রাতে এই বিরোধ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয় এবং তিন জন প্রাণ হারান।
সরগুজা রেঞ্জের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) দীপক ঝা জানান, সোনহাট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। দীপক ঝা বলেন, "সংঘর্ষের মূল কারণ উদঘাটনের চেষ্টা চলছে, কারণ এর আগেও এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। আমরা জনগণের কাছে শান্তি বজায় রাখার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি ৷ আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷" কর্মকর্তাদের মতে, অভিযুক্তরা একটি ডাম্পার ট্রাক দিয়ে 'ফরচুনার' গাড়িটির পথ আটকে দেয় এবং এরপর গাড়িটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ওই বিজেপি নেতার মৃত্যু হয়।
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে যে, তারা অক্ষত ত্রিপাঠী, বিশাল ত্রিপাঠী, সত্যপ্রকাশ ত্রিপাঠী এবং মন্নু ত্রিপাঠীকে গ্রেফতার করেছে ৷ পাশাপাশি বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷
এর আগে, সুরগুজা রেঞ্জের আইজি-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ঘটনার ক্রমপর্যায় সম্পর্কে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং যেকোনও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরো এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপি ও কংগ্রেস—উভয় দলেরই বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা নওগাই গ্রামে পৌঁছন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান।
বৈকুণ্ঠপুরের বিধায়ক ভাইয়ালাল রাজওয়াড়ে এই ঘটনাকে মর্মান্তিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,"ঘটনার কথা জানার পরপরই গভীর রাতে আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছই। এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আমি আইজি'র সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রাথমিক তথ্যে জানা গিয়েছে যে, কোনও একটি বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ ছিল।"