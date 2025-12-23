আদিবাসী বিক্ষোভে উত্তপ্ত অসম, জনরোষে পুড়ল নেতার বাড়ি
কার্বি আদিবাসীদের একাংশের দাবি, তাঁদের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে ৷ দখলদারিদের দ্রুত উচ্ছেদ করা হোক ৷ সেই নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে কার্বির একাংশ ৷
Published : December 23, 2025 at 3:03 PM IST
কার্বি আংলং (অসম), 23 ডিসেম্বর: জমি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত অসম ৷ কার্বি আংলং স্বায়ত্ত্বশাসিত পরিষদের (KAAC) মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তথা বিজেপি নেতা তুলিরাম রংহাং-এর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলেন বিক্ষোভকারীরা । পাল্টা পুলিশের গুলিতে আহত হন 4 জন ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা 163 জারি করল প্রশাসন ৷
কার্বি আংলং এবং পশ্চিম কার্বি আংলং জেলায় পেশাদার চারণভূমি সংরক্ষণ এলাকা (পিজিআর) এবং গ্রাম চারণভূমি সংরক্ষণ এলাকা (ভিজিআর)-র জমিতে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের দাবিতে গত 12 দিন ধরে অনশন ধর্মঘট চলছে ৷ অভিযোগ, খেরোনি এলাকা থেকে বিক্ষোভকারীদের জোর করে সরিয়ে দেয় পুলিশ ৷ সেই সঙ্গে, অনশনকারী 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ৷ আর তাতেই অশান্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, "কার্বি আংলং জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন, এমন ব্যক্তিদের উচ্ছেদের দাবি দীর্ঘদিনের ৷ যদিও উচ্ছেদে স্থগিতাদেশ জারি করেছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট ৷ উচ্চ আদালতের রায় অবমাননা করে এই মুহূর্তে আমরা তাদের উচ্ছেদ করতে পারব না । এরপরও কার্বির একাংশ উচ্ছেদের দাবিতে অনশন শুরু করেন ।" মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, খেরোনিতে উচ্ছেদের দাবিতে অনশনকারীদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি । কয়েকজনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তাঁদের চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটিতে আনা হয়েছে । পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হবে বলে আশ্বাস দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ৷
আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, অনশন-বিক্ষোভ চললেও সমস্যার সমাধানে তাঁদের সঙ্গে কার্বি আংলং স্বায়ত্ত্বশাসিত পরিষদের (KAAC) তরফে কোনও আলোচনা করা হয়নি ৷ বিষয়টি নিয়ে কোনও সমাধান সূত্রও বের করা হয়নি ৷ এরপর ডোঙ্কামুকামে পরিষদের প্রধান তুলিরাম রংহাং-এর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলিও চালানো হয় পুলিশের তরফে ৷
এদিকে, তুলিরাম রংহাংয়ের দাবি আলোচনার জন্য বিক্ষোভকারীদের ডাকা হয়েছিল ৷ কিন্তু, তার আগেই পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে ৷ তিনি জানান, দুই জেলার পিজিআর এবং ভিজিআর এলাকায় বসবাসকারী বিহার থেকে আসা দখলদারিদের উচ্ছেদের বিষয়ে গত বছর একটি আলোচনা করা হয় ৷ কিন্তু, চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই গুয়াহাটি হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করা হয় ৷ তিনি বলেন, "বিষয়টি এখন বিচারাধীন ৷ সুতরাং, আদালত কোনও নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা সম্ভব নয় ৷"
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সোমবার বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন অসম পুলিশের ডিজিপি হরমিত সিং ৷ কার্বি আংলং জেলা শাসক নিরোলা পাংচোপি জানান, জেলার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধারা 163 জারি করা হয়েছে ৷ জেলাজুড়ে রাতে কারফিউ জারি করা হয়েছে ৷ সন্ধ্যা 5টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিগত যানবাহনের চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, সোশাল মিডিয়ার উপরও নজর রাখা হচ্ছে ৷