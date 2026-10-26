'মোদিকে বলুন জ্ঞানেশকে বরখাস্ত করতে, প্রতিবাদও থেমে যাবে', ব্যবসায়ীদের বার্তা রাহুলের

'মোদিকে বলুন জ্ঞানেশকে বরখাস্ত করতে, প্রতিবাদও থেমে যাবে', ব্যবসায়ীদের বার্তা রাহুলের
Rahul Gandhi on business community: রামলীলা ময়দানে ‘ইন্ডিয়া’ শিবিরের সমাবেশ স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়ে ‘চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’ বিরোধী নেতাদের আবেদন করে।
By ANI
Published : October 26, 2026 at 2:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অক্টোবর: দিল্লি জুড়ে প্রশাসনিক লকডাউনের জন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে দিল্লির ব্যবসায়ীদের মন পেতে চাইল কংগ্রেস ৷ লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সোমবার রাজধানীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে সরাসরি বার্তা দিয়ে জানান, দিল্লি জুড়ে প্রশাসনিক লকডাউন এবং ট্র্যাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার জন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করেন ৷ একই সঙ্গে, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের জন্য বিরোধীদের দাবিকে ফের একবার তুলে ধরেছেন রাহুল ৷
আগামী 1 নভেম্বর রামলীলা ময়দানে রাজনৈতিক বিক্ষোভের সময় স্থানীয় বাজারগুলিকে প্রভাবিত করে নিরাপত্তা ব্যারিকেডিং এবং পাবলিক ট্রানজিট বিধিনিষেধ নিয়ে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া জানান রাহুল ৷ দিল্লির খুচরো এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা ছিল, রাজধানীতে নিষেধাজ্ঞাগুলি সরকারী পদক্ষেপের প্রত্যক্ষ ফলাফল ৷
দিল্লির প্রতিটি ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্যে রাহুল বলেন, "আমরা আপনাদের ভালবাসি এবং আপনাদের কথা শুনি। সরকার মেট্রো, আমাদের রাস্তা এবং রাজধানী লকডাউন করে দিয়েছে। চুরি করা ভোটে কিছুই নিরাপদ নয় ৷ আপনার দোকান, আপনার সঞ্চয়, আপনার সন্তানদের ভবিষ্যৎ কিছুই নিরাপদ নয়। মোদিকে বলুন অভিযুক্ত নং 4, জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত করতে। প্রতিবাদও 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা থামিয়ে দেবে।"
1 নভেম্বর রামলীলা ময়দানে ‘ইন্ডিয়া’ শিবিরের ঘোষিত সমাবেশ স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়ে ‘চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’ (সিটিআই) শীর্ষ বিরোধী নেতাদের কাছে আবেদনপত্র পাঠায়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই রাহুল গান্ধির এই মন্তব্য সামনে এসেছে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি জানিয়েছে, ধনতেরাস, দীপাবলি ও ভাইফোঁটার মতো উৎসবের কেনাকাটার ভরা মরসুমে মধ্য দিল্লিতে রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়া, ব্যারিকেড বসানো এবং মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখার ফলে চাঁদনি চক, সদর বাজার ও করোল বাগের মতো বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আগেই জানিয়েছিলে, ব্যবসায়ীদের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনও গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার বিষয়ে দলের নেতৃত্ব আলোচনা করছে। অন্যদিকে, রাহুল গান্ধির বার্তা অনুযায়ী—নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে চলমান এই আন্দোলন আসলে একটি অপরিহার্য সাংবিধানিক লড়াই, যা দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি।