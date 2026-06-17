NEET প্রশ্নপত্রের ফাঁস রুখতে নিষিদ্ধ টেলিগ্রাম, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে সংস্থা

NEET প্রশ্নপত্রের ফাঁস রুখতে নিষিদ্ধ টেলিগ্রাম, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে সংস্থা
NEET-UG পরীক্ষার আগে টেলিগ্রামের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্ট অবিলম্বে বিষয়টি শুনবে।
By PTI
Published : June 17, 2026 at 11:56 AM IST
নয়াদিল্লি, 17 জুন: আগামী 21 জুন নির্ধারিত NEET-UG পুনঃপরীক্ষার আগে টেলিগ্রামের প্ল্যাটফর্মটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে টেলিগ্রাম । দিল্লি হাইকোর্ট বুধবার এই বিষয়ে একটি জরুরি শুনানি করবে।
টেলিগ্রামের পক্ষ থেকে বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র ডিরেক্টর অভিষেক সিং বলেন, নিট (NEET) পরীক্ষা সংক্রান্ত জালিয়াতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ভুল তথ্য প্রতিরোধ করতে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রককে সাময়িকভাবে টেলিগ্রাম নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল।
অভিষেক সিং বলেন, "আমাদের এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল কারণ প্রতারক ও জালিয়াতরা ক্রমাগত টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার করছিল। তারা আসন্ন NEET পরীক্ষার আসল প্রশ্নপত্র বলে দাবি করে ভুয়া প্রশ্নপত্র ছড়াচ্ছিল এবং শিক্ষার্থীদের উদ্বেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছিল।" এই পরিস্থিতি মোকাবেলায়, এনটিএ টেলিগ্রাম কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক করে এবং যেসব গ্রুপ ও চ্যানেল স্পষ্টভাবে নিট (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁসের দাবি করছিল, সেগুলিকে ব্লক করার জন্য অনুরোধ করে। 200টিরও বেশি চ্যানেল ব্লক করা হয়।
এদিকে, মেসেজিং অ্যাপটির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, পাভেল দুরভ এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, "কিছু ব্যবহারকারী ফাঁস হওয়া পরীক্ষার প্রশ্ন শেয়ার করায় ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এক সপ্তাহের জন্য টেলিগ্রাম নিষিদ্ধ করেছে। এর মাধ্যমে ভারতের 15 কোটিরও বেশি সাধারণ টেলিগ্রাম ব্যবহারকারীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যারা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে তাদের নয়। এই নিষেধাজ্ঞায় কিছুই থামেনি। ফাঁস হওয়া তথ্য অন্যান্য অ্যাপে চলে গিয়েছে।"
প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি 3মে অনুষ্ঠিত নিট (NEET) পরীক্ষা বাতিল করে দেয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই ঘটনায় সিবিআই এখন পর্যন্ত 13 জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং তারা সবাই বর্তমানে তিহার জেলে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে।