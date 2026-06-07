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পিৎজা ডেলিভারি দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ, আমেরিকায় মৃত্যু ভারতীয় যুবকের

খুনের কারণ নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ ৷ ভাইয়ের দেহ দ্রুত দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন নিহতের বোন ৷ শোকপ্রকাশ বিদেশমন্ত্রকের ৷

Kuncha Anshul
কুঞ্চা অংশুল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 3:36 PM IST

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হায়দরাবাদ, 7 জুন: প্রবাসে খুন ভারতীয় যুবক ৷ আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় তিনি পার্ট-টাইম পিৎজা ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করতেন ৷ শুক্রবার গভীর রাতে পিৎজা ডেলিভারি দেওয়ার সময় দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করে ৷

নিহত যুবকের নাম কুঞ্চা অংশুল (28)। তিনি তেলেঙ্গানার মেডচাল-মালকাজগিরি জেলার গুন্ডলাপোচামপল্লির বাসিন্দা কুঞ্চা শ্রীনিবাস ও নীলিমার ছেলে । উত্তর ফিলাডেলফিয়ায় গভীর রাতে পিৎজা পৌঁছে দিতে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ এরপর ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ।

শনিবার গভীর রাতে নিউইয়র্কে অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে ৷ 'এক্স' পোস্টে লিখেছে, "আমরা ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভানিয়ায় ভারতীয় নাগরিক শ্রী অংশুল কুঞ্চার অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত । এই কঠিন সময়ে আমরা তাঁর পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি । কনস্যুলেট অংশুলের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করছে ।"

2023 সালে আমেরিকায় যাওয়া অংশুল 'কেডব্লিউসি' (KWC) নামের একটি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন ৷ পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য সপ্তাহান্তে পিৎজা ডেলিভারি বয়ের কাজ করতেন ।

MEA ON Telangana Youth Shot Dead In US
অংশুলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ বিদেশমন্ত্রকের (বিদেশ মন্ত্রকের এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

শুক্রবার রাতে এজলি স্ট্রিটের 'রেমন্ড রোজেস হোমস' চত্বরের একটি বাড়িতে তিনটি পিৎজা পৌঁছে দেওয়ার অর্ডার আসে । সেই মতো রাত সাড়ে 12টার দিকে অংশুল পিৎজা পৌঁছে দিতে ওই বাড়িতে যান । গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করার পরপরই মুখোশধারী ব্যক্তিরা সেখানে এসে হঠাৎ তিন রাউন্ড গুলি চালায় । মাথার পিছনের অংশে গুলি লাগতেই অংশুল ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন । প্রতিবেশীরা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন । পুলিশ জানিয়েছে, হত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি । ঘটনাস্থল থেকে তিনটি গুলির খোল উদ্ধার করা হয়েছে ৷

সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে অংশুলের বোন তানভি বলেন, "আমাদের জানানো হয়েছে যে তাকে (অংশুলকে) মাথায় তিনবার গুলি করা হয়েছে । তার কাছ থেকে কিছুই চুরি হয়নি ৷ তাকে একটি পরিত্যক্ত এলাকায় পিৎজা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছিল এবং পরে তারা জানতে পারেন যে এটি একটি 'ফাঁদ' ছিল । তাকে হত্যা করার জন্যই এটা করা হয়েছিল । আমি জানি না এর থেকে তাদের কী লাভ বা তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল । তারা আমার ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে ৷"

এই ঘটনার ন্যায়বিচার চেয়ে এবং বিদেশ মন্ত্রকের কাছে যত দ্রুত সম্ভব তাঁর ভাইয়ের দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন করেছেন । বলেছেন, "আমাদের জানানো হয়েছে যে সোমবার দেহ হস্তান্তর করা হবে । শুধু আমাদের ভাইকে ফিরিয়ে দিন । আমি শুধু এটাই চাই । আমি ন্যায়বিচার চাই । আমাদের কোনও সন্দেহ নেই...এটা একটা ফাঁদ । মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, মনে হচ্ছে কালো মুখোশ পরা এবং পিঠে ব্যাগ বহনকারী দু'জন বন্দুকধারী ছিল ৷"

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গুলি চলার ঘটনায় আমেরিকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য সামনে এসেছে ৷ এই ঘটনার দু'সপ্তাহ আগে 24 মে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাসভবনের বাইরে আচমকা গুলি চলে ৷ তবে নিরাপত্তারক্ষীদের পাল্টা গুলিতে প্রাণ হারান ওই বন্দুকবাজ ৷ গুলি আর পাল্টা গুলির মাঝে পড়ে মৃত্যু হয় এক পথচারীরও ৷ পরপর এই গুলি চলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্তের কথা স্পষ্ট ৷

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