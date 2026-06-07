পিৎজা ডেলিভারি দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ, আমেরিকায় মৃত্যু ভারতীয় যুবকের

পিৎজা ডেলিভারি দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ, আমেরিকায় মৃত্যু ভারতীয় যুবকের
খুনের কারণ নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ ৷ ভাইয়ের দেহ দ্রুত দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন নিহতের বোন ৷ শোকপ্রকাশ বিদেশমন্ত্রকের ৷
Published : June 7, 2026 at 3:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 জুন: প্রবাসে খুন ভারতীয় যুবক ৷ আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় তিনি পার্ট-টাইম পিৎজা ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করতেন ৷ শুক্রবার গভীর রাতে পিৎজা ডেলিভারি দেওয়ার সময় দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করে ৷
নিহত যুবকের নাম কুঞ্চা অংশুল (28)। তিনি তেলেঙ্গানার মেডচাল-মালকাজগিরি জেলার গুন্ডলাপোচামপল্লির বাসিন্দা কুঞ্চা শ্রীনিবাস ও নীলিমার ছেলে । উত্তর ফিলাডেলফিয়ায় গভীর রাতে পিৎজা পৌঁছে দিতে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ এরপর ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ।
শনিবার গভীর রাতে নিউইয়র্কে অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে ৷ 'এক্স' পোস্টে লিখেছে, "আমরা ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভানিয়ায় ভারতীয় নাগরিক শ্রী অংশুল কুঞ্চার অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত । এই কঠিন সময়ে আমরা তাঁর পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি । কনস্যুলেট অংশুলের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করছে ।"
2023 সালে আমেরিকায় যাওয়া অংশুল 'কেডব্লিউসি' (KWC) নামের একটি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন ৷ পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য সপ্তাহান্তে পিৎজা ডেলিভারি বয়ের কাজ করতেন ।
শুক্রবার রাতে এজলি স্ট্রিটের 'রেমন্ড রোজেস হোমস' চত্বরের একটি বাড়িতে তিনটি পিৎজা পৌঁছে দেওয়ার অর্ডার আসে । সেই মতো রাত সাড়ে 12টার দিকে অংশুল পিৎজা পৌঁছে দিতে ওই বাড়িতে যান । গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করার পরপরই মুখোশধারী ব্যক্তিরা সেখানে এসে হঠাৎ তিন রাউন্ড গুলি চালায় । মাথার পিছনের অংশে গুলি লাগতেই অংশুল ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন । প্রতিবেশীরা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন । পুলিশ জানিয়েছে, হত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি । ঘটনাস্থল থেকে তিনটি গুলির খোল উদ্ধার করা হয়েছে ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে অংশুলের বোন তানভি বলেন, "আমাদের জানানো হয়েছে যে তাকে (অংশুলকে) মাথায় তিনবার গুলি করা হয়েছে । তার কাছ থেকে কিছুই চুরি হয়নি ৷ তাকে একটি পরিত্যক্ত এলাকায় পিৎজা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছিল এবং পরে তারা জানতে পারেন যে এটি একটি 'ফাঁদ' ছিল । তাকে হত্যা করার জন্যই এটা করা হয়েছিল । আমি জানি না এর থেকে তাদের কী লাভ বা তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল । তারা আমার ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে ৷"
এই ঘটনার ন্যায়বিচার চেয়ে এবং বিদেশ মন্ত্রকের কাছে যত দ্রুত সম্ভব তাঁর ভাইয়ের দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন করেছেন । বলেছেন, "আমাদের জানানো হয়েছে যে সোমবার দেহ হস্তান্তর করা হবে । শুধু আমাদের ভাইকে ফিরিয়ে দিন । আমি শুধু এটাই চাই । আমি ন্যায়বিচার চাই । আমাদের কোনও সন্দেহ নেই...এটা একটা ফাঁদ । মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, মনে হচ্ছে কালো মুখোশ পরা এবং পিঠে ব্যাগ বহনকারী দু'জন বন্দুকধারী ছিল ৷"
সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গুলি চলার ঘটনায় আমেরিকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য সামনে এসেছে ৷ এই ঘটনার দু'সপ্তাহ আগে 24 মে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাসভবনের বাইরে আচমকা গুলি চলে ৷ তবে নিরাপত্তারক্ষীদের পাল্টা গুলিতে প্রাণ হারান ওই বন্দুকবাজ ৷ গুলি আর পাল্টা গুলির মাঝে পড়ে মৃত্যু হয় এক পথচারীরও ৷ পরপর এই গুলি চলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্তের কথা স্পষ্ট ৷