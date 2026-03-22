নেননি কোনও ট্রেনিং, এক বছরে 3টি সরকারি চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মৌনিকা

নেননি কোনও ট্রেনিং, এক বছরে 3টি সরকারি চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মৌনিকা
কোনও কোচিং ছাড়াই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের 3টি চাকরির পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন মৌনিকা ৷ এক বছরের মধ্যে তরুণীর এই সাফল্য অনেকের কাছেই দৃষ্টান্ত ৷
Published : March 22, 2026 at 3:25 PM IST
মাতামপল্লি, 22 মার্চ: দৃষ্টান্ত মৌনিকা ৷ অদম্য মনের জোরকে পাথেয় করে কোনও প্রকার প্রশিক্ষণ ছাড়াই, এক বছরের মধ্যে তিনটি সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এই তরুণ তুর্কি ৷ বাড়ি তেলেঙ্গানার নালগোণ্ডা জেলার মাতামপল্লি এলাকার জামলাথান্ডা গ্রামে ৷ বাবা, ভুক্যা সাকরু ও মা লক্ষ্মী জানাচ্ছেন, মৌনিকার অদম্য মনের জোর আর আত্মবিশ্বাসই তাঁকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে ৷
মৌনিকার বাবা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন ৷ মা দর্জির কাজ করে সংসার চালাতে সাহায্য করেন। আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, মৌনিকা একাগ্রতার সঙ্গে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন ৷ গ্রামেই মেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয় ৷ এরপর মাতামপল্লির ভিভি হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা ৷ পরে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন ৷ সময়ের মধ্যেই তার ডিগ্রিও অর্জন করেন এই তরুণী ৷
এরপর চোখে হাজারো স্বপ্ন নিয়ে, টাকা রোজগার ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে হায়দরাবাদে এসে পৌঁছন। প্রথমে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো শুরু করেন ৷ নিজের খরচ জোগানো থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যে টাকার দরকার তা এই টিউশনের থেকেই আসত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, চাকরির প্রস্তুতি নিতে তিনি কোনও কোচিং সেন্টারে ভর্তিই হননি ৷ নিজেই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন ৷
মৌনিকা বলেন, "আমি সবসময় একা পড়াশোনা করতে পছন্দ করি। একাগ্রতা আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ৷ তাই হয়তো সাফল্য পেয়েছি ৷ 2024 সালে পরিশ্রমের সুফল পাই। কয়েক মাসের ব্যবধানে রেলের দু'টি মর্যাদাপূর্ণ বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই ৷ পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের একটি গেজেটেড-স্তরের পদে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করি। আমার বাবা-মা আমাকে সফল হতে দেখার জন্য দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করেছেন। আমি চেয়েছিলাম তাঁদের কাছাকাছি থাকতে ৷ সেইসঙ্গে আমার ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ জোগাতে।" তাই একাধিক চাকরির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, মৌনিকা তাঁর পরিবারের সান্নিধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।
বর্তমানে মৌনিকা হুজুরনগর এমপিপি (MPP) অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সেকিউটিভে ইঞ্জিনিয়ার (AEE) হিসেবে কর্মরত ৷ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজের পেশাগত দায়িত্ব ও পারিবারিক কর্তব্য সামলাচ্ছেন ৷ তাঁর ভাই বর্তমানে বিটেক (B.Tech) পড়ছেন। সেই খরচ চালাচ্ছেন মৌনিকা ৷ এপ্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, গ্রামের সাধারণ একটি মেয়ে যেভাবে একজন সরকারি আধিকারিক হয়ে উঠেছেন তা সত্যিই দৃষ্টান্ত ৷ একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনও স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব তা আবারও প্রমাণ করলেন মৌনিকা।