তেলেঙ্গানার 12 বছর পূর্তিতে শুভেচ্ছা মুর্মু-মোদি-রাহুল থেকে মুখ্যমন্ত্রী রেবন্তের
2014 থেকে 2026 ৷ অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন আইনের অধীনে ওই রাজ্য থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তেলেঙ্গানা গঠিত হয় ৷ সেদিন ভারত 29তম রাজ্য পায় ৷
Published : June 2, 2026 at 2:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 জুন: প্রতি বছর 2 জুন তেলেঙ্গানা প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় ৷ প্রায় 57 বছরের সংগ্রামের পর 2014 সালের আজকের দিনে অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে পৃথক করে ভারতের 29তম রাজ্য হিসেবে তেলেঙ্গানার আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে ৷ দীর্ঘদিনের গণ আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই রাজ্যের মূল লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বশাসনের দাবি প্রতিষ্ঠা।
প্রতিষ্ঠাতা দিবস তথা তেলেঙ্গানার 12 বছর পূর্তিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী মোদি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ নিজ রাজ্যের এই বিশেষ দিনে হায়দরাবাদের গান পার্কে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্থ রেড্ডি ৷
2001 সালে কালভাকুন্তলা চন্দ্রশেখর রাও (কেসিআর)-এর নেতৃত্বে দীর্ঘদিনের এই গণ আন্দোলন নতুন গতি লাভ করে। তিনি তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (বর্তমানে বিআরএস) গঠন করেন এবং পৃথক রাজ্যের দাবিতে নিরলস আন্দোলন চালিয়ে যান। অবশেষে কেসিআর নবগঠিত রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন এবং 2014 সালের 2 জুন, যেদিন অঞ্চলটি আনুষ্ঠানিকভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পৃথক হয়েছিল, সেদিনই তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
তেলেঙ্গানা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের 33টি জেলাতেই সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণত এই দিন প্রধান সরকারি অনুষ্ঠানে সেকেন্দ্রাবাদ প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।
আজও তার অন্যথা হয়নি ৷ এদিন কংগ্রেস সরকারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ৷ সেকেন্দ্রাবাদের প্যারেড গ্রাউন্ডে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তিনি তেলেঙ্গানা শহিদ স্মৃতিসৌধে, যা গান পার্ক নামে পরিচিত, সেখানে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের আন্দোলনে নিহতদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তেলেঙ্গানা কংগ্রেস সভাপতি বোম্মা মহেশকুমার গৌড় ৷ তিনি বলেন, "বিশেষ দিনটি উদযাপন করতে দল বিভিন্ন জেলা ও নানা স্থানে পতাকা উত্তোলন করছে।"
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-ও তেলেঙ্গানা প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, "সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরিশ্রমী মানুষের জন্য তেলেঙ্গানা বিশেষ পরিচিত। উদ্ভাবন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। রাজ্যের মানুষের ধারাবাহিক উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করি।"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রাজ্যের উন্নয়নযাত্রায় পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। একই সঙ্গে 'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্যে তেলেঙ্গানার অগ্রগতিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।
সোশাল মিডিয়া এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "তেলেঙ্গানা প্রতিষ্ঠা দিবসের এই বিশেষ দিনে রাজ্যের মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। উদ্ভাবন ও উদ্যোগী মনোভাবের জন্য তেলেঙ্গানার মানুষ সুপরিচিত। এই রাজ্য তার গৌরবময় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের জন্যও সমাদৃত, যা সাহস ও দৃঢ়তার প্রতীক। 'বিকশিত ভারতে'র স্বপ্ন বাস্তবায়নে তেলেঙ্গানার উন্নয়নযাত্রায় কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্যের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করি।"
তেলেঙ্গানার জনগণকে প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "তেলেঙ্গানা লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রাম ও ত্যাগের ফসল। আজ আমরা সেইসব ব্যক্তিদের স্মরণ করছি, যাঁরা তাঁদের স্বপ্নের তেলেঙ্গানার জন্য জীবন দিয়েছেন ৷ কংগ্রেস সরকার আজ সামাজিক ন্যায়বিচার, সমান সুযোগ এবং তেলেঙ্গানার প্রতিটি মানুষের মর্যাদার মাধ্যমে সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷"
অন্যদিকে, তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এক্স-এ লেখেন, "প্রতি বছর 2 জুন আমাদের অতীতের ত্যাগের কথা স্মরণ করায় এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ দেয়। তেলঙ্গানা প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের সকল মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।"