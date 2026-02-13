তেলেঙ্গানা পুরভোটে বাজিমাত কংগ্রেসের, 'থার্ড বয়' বিজেপি

তেলেঙ্গানা পুরভোটে বাজিমাত কংগ্রেসের, 'থার্ড বয়' বিজেপি
240টি ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই জিতেছে কংগ্রেস, বিআরএস প্রার্থীরা জিতেছেন 140টি আসনে ৷ আর বিজেপি মাত্র 37টি ওয়ার্ডে খাতা খুলতে পেরেছে ৷
হায়দরাবাদ, 13 ফেব্রুয়ারি: তেলেঙ্গানা পুর নির্বাচনেও জয়ের দোরগোড়ায় রাজ্যের শাসকদল কংগ্রেস ৷ 240টি ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই জিতেছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা ৷ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিআরএস ৷ 'থার্ড বয়' বিজেপি ৷ শুক্রবার সকালে গণনা শুরু হয় পুরভোটের ৷
গণনার প্রাথমিক ফলের ট্রেন্ডে দেখা যাচ্ছে, বিআরএস প্রার্থীরা 140টি আসনে জিতেছে ৷ অন্যদিকে, বিজেপি 37টি ওয়ার্ডে খাতা খুলতে পেরেছে ৷ এই মুহূর্তে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি ৷ 448টি ওয়ার্ডের ফলাফলের মধ্যে, AIFB (অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক), AIMIM, CPI(M) এবং স্বতন্ত্ররা যথাক্রমে 6, 1, 1 এবং 14টিতে জিতেছে ৷ সরকারি সূত্রে খবর, সর্বসম্মতিক্রমে 12 জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদিন সকাল আটটা থেকে রাজ্যের 123টি কেন্দ্রে ভোট গণনা শুরু হয়। কংগ্রেস এবং বিরোধী বিজেপি, বিআরএসের মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ৷ এর মধ্যে প্রাথমিক ফলে স্পষ্ট, নিজেদের গড় এবং সংখ্যাগড়িষ্ঠতা ধরে রাখার পথেই এগোচ্ছে কংগ্রেস ৷ অন্যদিকে, তৃতীয়তে নেমে গিয়েছে বিজেপি ৷
এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত ফলাফলে, কংগ্রেস নালগোন্ডা এবং করিমনগর জেলার বেশিরভাগ পুরসভাতেই জিতেছে। খাম্মাম, মাহাবুবনগরেও অধিকাংশ পুরসভায় জয় পেয়েছে শাসকদল কংগ্রেস । ভোটগণনা এখনও চলছে ৷ তবে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করছে ৷ কংগ্রেস নেতারা ইতিমধ্যেই মিষ্টি বিতরণ করতে শুরু করেছেন ৷ সকাল গড়াতেই নামপল্লীতে দলীয় কার্যালয়ের সামনে কার্যত সবুজ আবিরের ঝড় দেখা গিয়েছে ৷ ড্রাম, বাজনা বাজিয়ে, বাজি ফাটিয়ে কার্যালয়ের সামনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন কর্মী-সমর্থকরা ৷ কংগ্রেস নেতৃত্ব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাচ্ছে, পুর নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফলের পর দেখা যাবে তারা আরও অনেক বেশি আসন জিতবে।
কংগ্রেস নেরেদুচের্লা, হুজুরনগর, হালিয়া, কোদাদ, নন্দীকোন্ডা, চান্দুর, চিত্যালা, ভুতপুর, ধর্মপুরী, ভীমিংগাল, বিচকুন্ডা, বাঁশওয়াদা, ইয়েল্লারেড্ডি, চোপ্পাডাণ্ডি, সুলতানাবাদ, মন্থনি, মারিপেদা, দোর্নাকাল, অশ্বরাওপেট, নারপেট, নারপেট, নারপেট, নারায়ুদা, হুজুরাবাদ, কোল্লাপুর, মাদ্দুর, পেব্বেরু, স্টেশন ঘনপুরে জিতেছে। অন্যদিকে, বিআরএস গাদ্দাপোথারাম, গুম্মাদিলা, আইজা, আইজা, থরুর, ইব্রাহিমপত্তনমে জিতেছে ৷
রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত ঘোষিত মোট 448টির মধ্যে 240টি পুর কর্পোরেশন ওয়ার্ড জিতেছে ৷ অন্যদিকে, রাজ্য পুলিশের ডিজি বি শিবধর রেড্ডি জানান, ভোট গণনার জন্য চূড়ান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ গত 11 ফেব্রুয়ারি 116টি পুরসভার 2,582টি ওয়ার্ড এবং সাতটি পুর কর্পোরেশনের 414টি ওয়ার্ডে ভোটগ্রহণ হয়।