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মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস, মামলা সাইবার ক্রাইম থানায়

ফ্র্যাঙ্কলিন অভিযোগে উল্লেখ করেন, 'তেলুগু স্ক্রাইব' এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্যগুলো পোস্ট করার ফলে মুখ্যমন্ত্রীর সফর চলাকালীনই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গোপনীয় বিষয় ফাঁস হয়ে যায়।

Telangana CM Revanth Reddy Security Details Leaked
তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 1:34 PM IST

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হায়দরাবাদ, 4 সেপ্টেম্বর: তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির দিল্লি সফরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য প্রকাশের অভিযোগ উঠল ৷ এই ঘটনায় 'তেলুগু স্ক্রাইব' (Telugu Scribe) নামে একটি 'এক্স' অ্যাকাউন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে হায়দরাবাদ সাইবার ক্রাইম থানায় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিক কে.বি. ফ্র্যাঙ্কলিনের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলাটি নথিভুক্ত করা হয় ।

যদিও একই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে 14 জুলাই খায়রতাবাদ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, পরবর্তীতে তা সাইবার ক্রাইম বিভাগে স্থানান্তর করা হয় এবং শহরের অতিরিক্ত কমিশনারের (অপরাধ দমন শাখা) নির্দেশে নতুন করে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয় ।

অভিযোগে বলা হয়েছে, "আমরা লক্ষ্য করেছি যে 'তেলুগু স্ক্রাইব' এক্স অ্যাকাউন্টে মুখ্যমন্ত্রীর 'জেড-প্লাস' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা সংক্রান্ত অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য ফাঁস করা হয়েছে । গত 13 জুন আমরা দিল্লি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার, তেলেঙ্গানা ভবনের রেসিডেন্ট কমিশনার, আরজিআই (RGI) বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ডিজিপি-সহ বিভিন্ন আধিকারিকের কাছে একটি ওয়্যারলেস বার্তা পাঠিয়েছিলাম । ওই বার্তায় মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফর, প্রতি মুহূর্তের কর্মসূচি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ ছিল ।"

অভিযোগে আরও বলা হয়, "বার্তায় 'জেড-প্লাস' মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্রীর রক্তের গ্রুপ ও প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিকের ফোন নম্বরের মতো বিস্তারিত তথ্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল ।"

ফ্র্যাঙ্কলিন অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, 'তেলুগু স্ক্রাইব' এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্যগুলো পোস্ট করার ফলে মুখ্যমন্ত্রীর সফর চলাকালীনই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গোপনীয় বিষয় ফাঁস হয়ে যায় । অভিযোগে বলা হয়েছে, "এ ধরনের ওয়্যারলেস বার্তার বিষয়বস্তু জনসমক্ষে প্রকাশ করার কোনও অনুমতি নেই ।"

কোনও এক আধিকারিক বেআইনিভাবে সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য পাঠিয়েছেন - এই অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডির নিরাপত্তা আধিকারিক ঘটনার তদন্ত এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ।

উল্লেখ্য, 'তেলুগু স্ক্রাইব'-এর এক্স প্রোফাইলের বায়োতে ​​বলা হয়েছে যে, এটি নাগরিকদের দ্বারা এবং নাগরিকদের জন্য পরিচালিত একটি প্ল্যাটফর্ম - যা সরকারি ব্যর্থতা তুলে ধরতে এবং জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তুলে ধরতে নির্ভীক ভূমিকা পালন করে । বর্তমানে এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে ।

TAGGED:

TELANGANA CM REVANTH REDDY
CYBER ​​CRIME
তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী
সাইবার ক্রাইম
CM SECURITY DETAILS LEAKED

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