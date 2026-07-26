জেন-জি'র জয়ের জের ! 21 বছরেই সাংসদ-বিধায়ক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাবি

জেন-জি'র জয়ের জের ! 21 বছরেই সাংসদ-বিধায়ক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাবি
জেন-জি করা আন্দোলনের চাপে পদত্য়াগ করতে বাধ্য হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ৷ এরপর আরও কম বয়সে তরুণদের আইনসভায় পাঠানোর দাবি জোরালো হচ্ছে ৷
Published : July 26, 2026 at 11:22 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 জুলাই : তরুণদের আরও বেশি করে রাজনীতিতে নিয়ে আসার পক্ষে সওয়াল করলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি ৷ তাঁর দাবি, রাজ্যসভা এবং লোকসভার পাশাপাশি প্রাদেশিক বিধানসভা গুলিতে আরও কমবয়সি প্রতিনিধি পাঠানো দরকার ৷ তরুণরা কী ভাবছেন, কী করতে চাইছেন তা জানতে এই পদক্ষেপ সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন ৷ সেই সূত্রে সাংসদ ও বিধায়ক হওয়ার নূন্যতম বয়স 25 থেকে কমিয়ে 21 করতে চান তিনি ৷ এই মর্মে তেলেঙ্গানা বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ হতে চলেছে ৷ সেই প্রক্রিয়া শেষে প্রস্তাব দিল্লি সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ৷
নিয়ম বলছে, এখন লোকসভার সাংসদ এবং যে কোনও প্রাদেশিক বিধানসভায় বিধায়ক হতে গেলে বয়স কমপক্ষে 25 হতে হয় ৷ 30 বছরের কম বয়সে রাজ্যসভার সাংসদ হওয়া যায় না ৷ এই ব্যবস্থায় বদল আনতে চান মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি চান 21 বছর বয়স হলেই আইনসভার সদস্য হতে ভোটে লড়ার ছাড়পত্র দেওয়া হোক ৷ এ ব্যাপারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দেন রেবন্ত ৷
দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা অবিভক্ত অন্ধপ্রদেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের কথাও উল্লেখও করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, নরসিমা রাও সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অন্ধে 21 বছর বয়সেই পুরসভা বা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি হওয়া যায় ৷ এই ব্যবস্থটাই রাজ্যসভা, লোকসভা এবং বিধানসভায় চালু করতে চান মুখ্যমন্ত্রী ৷
শনিবার সন্ধ্য়ায় হায়দরবাদের নেকলেস রোডে সিজেপির আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল করে কংগ্রেস ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপমুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কংগ্রেসের সাংসদ, বিধায়ক এবং অন্য জনপ্রতিনিধি ও দলের প্রবীণ নেতারা হাজির ছিলেন ৷ মিছিল শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চাপের কাছে শেষমেশ হার মানলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্য়াগ করতে হল ৷" তারুণ্যের এই জয়কে মাথায় রেখে কমবয়সিদের রাজনীতিতে আসার সুযোগ আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী ৷
ভারতে এখন 18 বছর হলেই ভোট দেওয়া যায় ৷ আগে 21 বছর না হলে ভোট দেওয়া যেত না ৷ প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় 1988 সালে সংবিধানের 61তম সংশোধন ঘটিয়ে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে বয়স 21 থেকে কমিয়ে 18 করেছিলেন রাজীব গান্ধি ৷
ভারতের পর বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত দুটি গণতন্ত্রের একটি আমেরিকার অন্যটি ব্রিটেনের ৷ আমেরিকার ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ বা সেনেটে প্রবেশের নূন্যতম বয়স 30 ৷ প্রতিনিধি সভা বা হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের ক্ষেত্রে নূন্যতম বয়স 25 বছর ৷ ব্রিটেনের উচ্চকক্ষ বা হাউজ অফ লর্ডসের সদস্য় হতে গেলে বয়স হতে হয় সর্বনিম্ন 21 ৷ নিম্নকক্ষ বা হাউস অফ কমনসের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বয়স 18 হতেই হবে ৷ তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব করেছেন তা কার্যকর হলে ভারত এবং বিট্রেনের মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে মিল আরও খানিকটা বাড়বে ৷