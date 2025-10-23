যৌথ সাংবাদিক বৈঠক 'ইন্ডিয়া'র, মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বীই

যৌথ সাংবাদিক বৈঠক 'ইন্ডিয়া'র, মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বীই
ইন্ডিয়া শিবির ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গড়লে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হবেন লালু-পুত্র তেজস্বী যাদব ৷ বিজেপির দাবি, তারাই এবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে ৷
Published : October 23, 2025 at 1:08 PM IST
পটনা, 23 অক্টোবর: অবশেষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবকে জোটের মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসাবে ঘোষণা করল ইন্ডিয়া শিবির ৷ পাশাপাশি ভোটে জয়ী হলে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র প্রধান মুকেশ সাহানি ৷
গতকাল বুধবার আরজেডি প্রধান তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে দেখা করেন বিহার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলত ৷ তারপরেই এই যৌথ সাংবাদিক বৈঠকের কথা জানানো হয় ৷
VIDEO | Bihar Elections 2025: Mahagathbandhan leaders, including Ashok Gehlot, Tejashwi Yadav, Mukesh Sahani, Dipankar Bhattacharya and others, join hands in a show of strength at a joint press conference in Patna. #BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2025
(Full video… pic.twitter.com/xRYoRSMNCt
বৃহস্পতিবার পটনায় এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের বিহার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা প্রবীণ নেতা অশোক গেহলত, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার রাম, কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা, সিপিআই এম-এল সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সিপিআই(এম) নেতা লালন চৌধরী এবং অন্য নেতারা ৷
মহাগঠবন্ধন জোটের দলগুলির মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে মনোমালিন্য তৈরি হয়েছে বলে তোপ দেগেছিল শাসক শিবির ৷ কিন্তু বারবারই এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়া শিবিরের নেতারা ৷
এদিন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত বলেন, "কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সাংসদ রাহুল গান্ধিজি এবং এই বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, সবার মতামত নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই নির্বাচনে জোটের মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসাবে তেজস্বী যাদবকে আমরা সমর্থন করছি ৷ তিনি তরুণ ৷ সামনে দীর্ঘ ভবিষ্যৎ ৷ মানুষ তাঁকে সমর্থন করবেন ৷ তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন ৷"
#WATCH | Former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav announced as Mahagathbandhan's CM face for #BiharAssemblyElections— ANI (@ANI) October 23, 2025
Senior Congress leader Ashok Gehlot says, " ...all of us sitting here have decided that in these elections, we support tejashwi yadav as the cm… pic.twitter.com/ghAi0tSDMm
রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বলেন, "এনডিএ জোটে নীতীশ কুমারের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে ৷ আমরা তো একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করে ফেললাম ৷ কিন্তু এনডিএ জোট নীতীশ কুমারকে নিয়ে কোনও যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেনি ৷ ভোটে জিতলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তাও ঘোষণা করেনি ৷ আমরা দীর্ঘ দিন ধরে বলে চলেছি, বিজেপি নীতীশ কুমারকে আর মুখ্যমন্ত্রী হতে দেবে না ৷ এটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ নিজে ঠিক করে দিয়েছেন ৷"
মহাগঠবন্ধনের উপর ভরসা করার জন্য এদিন বাবা লালু প্রসাদ যাদব, মা রাবড়ি দেবী থেকে শুরু করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধিকে ধন্য়বাদ জানান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী ৷ তিনি বলেন, "আমরা একসঙ্গে কাজ করব ৷ এনডিএ-র ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে বের করে দেব ৷ ওদের একটা ইঞ্জিন দুর্নীতির এবং আরেকটা অপরাধের ৷"
তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসাবে ঘোষণা করা নিয়ে কটাক্ষ করেন ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ৷ তিনি বলেন, "তেজস্বী যাদবের মুখ যত জনপ্রিয় হবে, তত দ্রুত এনডিএ জোট এগিয়ে যাবে ৷ গতবারের নির্বাচনে আমরা বিহারকে পটনা থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত চার লেনের হাইওয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ৷ এখন চার লেনের সঙ্গে গঙ্গা নদীর সমান্তরালে নতুন চার লেনের রাস্তা তৈরি হয়েছে ৷ এবার এনডিএ 2010 সালের তুলনায় আরও বেশি আসন পাবে ৷ আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়ব ৷"