প্রথম দফায় কতজন মহিলা ভোট দিয়েছেন ? তথ্য না দেওয়ায় কমিশনকে তোপ তেজস্বীর

প্রথম দফায় কতজন মহিলা ভোট দিয়েছেন ? তথ্য না দেওয়ায় কমিশনকে তোপ তেজস্বীর
ভোট চুরি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অসৎ আচরণ বিরোধীরা কখনওই বরদাস্ত করবে না বলে জানান বিরোধীদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ৷
By PTI
Published : November 10, 2025 at 6:34 PM IST
পটনা, 6 নভেম্বর : বিহারের প্রথম দফার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ৷ তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক দিন ৷ এখনও ভোটারদের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস প্রকাশিত হয়নি বলে অভিযোগ আরজেডি নেতা তথা বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের তেজস্বী যাদবের ৷ মানে মোট ভোটের কত শতাংশ পুরুষ এবং কত শতাংশ মহিলা- সেই তথ্য কমিশন এখনও জানায়নি বলে দাবি লালু-তনয়ের ৷ সোমবার একটি সাংবাদিক বৈঠক থেকে তাঁর স্পষ্ট দাবি, ভোট চুরি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অসৎ আচরণ বিরোধীরা বরদাস্ত করবে না "
তেজস্বীর কথায়, "বিহারের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে 6 নভেম্বর ৷ তার প্রায় 4 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু ভোটারদের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস হার প্রকাশ করেনি নির্বাচন কমিশন ৷ এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম ৷ এর আগে অতি দ্রুত এই তথ্য প্রকাশ করা হত ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি ৷ তাঁর দাবি , মোদি ও শাহের নেতৃত্বেই সঠিকভাবে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি জানান, অমিত শাহের সঙ্গে যোগসাজোগ করে এই ধরনের কাজ করলে কমিশনের আধিকারিকদের ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে ৷ তাঁর স্পষ্ট দাবি, ভোট চুরি এবং কোনওরকম অসততা বরদাস্ত করবে না আরজেডি ৷ এখানেই শেষ নয়, প্রথম দফার ভোটগ্রহণে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তেজস্বী ৷
তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশন, বেছে বেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকে 208 কোম্পানি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছিল ৷ প্রশ্ন তোলেন, কেন শুধুমাত্র BJP শাসিত রাজ্যগুলি থেকেই নিরাপত্তাবাহিনী আনা হয়েছিল ? শুধু তাই নয়, তেজস্বীর দেওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, 68 শতাংশ পুলিশ পর্যবেক্ষকও আনা হয়েছিল BJP শাসিত রাজ্যগুলি থেকে ৷ কেন এমন হবে?"
কী ঘটেছে?
6 নভেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ছিল বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পর্ব ৷ মোট ভোটদানের হার ছিল 64.69 শতাংশ ৷ নির্বাচনের কমিশনের দাবি, এই প্রথম রেকর্ড সংখ্যক ভোটার নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন ৷ এর আগের বিধানসভা নির্বাচনে অর্থাৎ 2020 সালে ভোটদানের হার ছিল 62.57 শতাংশ ৷
মোট ভোটদানের শতকরা হিসেব প্রকাশ করলেও লিঙ্গভেদে ভোটদানের হার প্রকাশ করেনি নির্বাচন কমিশন ৷ আর তাই ভোটপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন তেজস্বী ৷ বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে বিহার সরকারের তরফে মহিলাদের জন্য একটি প্রকল্পের সূচনা করা হয় ৷ তার নাম দেওয়া হয়, মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা ৷ এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের একজন করে মহিলা সদস্য ব্যবসা শুরু করার জন্য 10 হাজার টাকা করে অনুদান পাবেন ৷ বিরোধীদের দাবি এভাবে মহিলা ভোটারদের 'কিনতে' চাইছে এনডিএ ৷ সেদিক থেকে প্রদত্ত ভোটের কত শতাংশ মহিলা তা জানা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করে বিরোধী শিবির ৷