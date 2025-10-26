ফের নয়া ঘোষণা, ক্ষমতায় এলে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ভাতা দ্বিগুণ করবেন তেজস্বী

ফের নয়া ঘোষণা, ক্ষমতায় এলে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ভাতা দ্বিগুণ করবেন তেজস্বী
বিহার নির্বাচনের আগে একাধিক প্রতিশ্রুতি করে চলেছেন প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ৷ এবার ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের জন্য নয়া ঘোষণা ৷
Published : October 26, 2025 at 4:21 PM IST
পটনা, 26 অক্টোবর: আবার প্রতিশ্রুতি ৷ রবিবার ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতি রাজের প্রতিনিধিদের সাম্মানিক দ্বিগুণ করা থেকে পেনশনের টাকা বৃদ্ধি, সুদ কমানোর মতো একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ৷ এর আগে তিনি বিহারের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা দিয়েছেন ৷ পরে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে থাকা চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের চাকরি স্থায়ী করবেন ৷
এবার বিহারের রাঘোপুর বিধানসভা থেকে প্রার্থী হয়েছেন তিনি ৷ এদিন তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, "আমরা ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের সাম্মানিক ও গ্রাম কাছারি প্রতিনিধিদের সাম্মানি দ্বিগুণ করে দেব ৷ প্রাক্তন প্রতিনিধিদের পেনশন চালু করব ৷ বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে ৷ বিহারে নেই ৷ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের পেনশনের দাবি দীর্ঘ দিনের ৷" এছাড়া মহাগঠবন্ধন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের জন্য 50 লক্ষ টাকার বিমা করাতে ইচ্ছুক বলেও জানান লালু-পুত্র ৷
গত বৃহস্পতিবার মহাগঠবন্ধনের তরফে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত তেজস্বীকে জোটের তরফে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছেন ৷ 'ইন্ডিয়া' শিবির সরকার গড়লে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) প্রধান মুকেশ সহানী ৷ তাঁকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তেজস্বী ৷
#WATCH | Patna, Bihar: Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, " ... people of bihar gave them (bjp) 20 years; we are only asking for 20 months, and i have full faith in people that this time there will be a change and the government will also change.… pic.twitter.com/xzqyqFQpxQ— ANI (@ANI) October 26, 2025
ভোটে জিতে সরকার গড়লে 2001 সালে রাবড়ি দেবী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আরজেডি সরকার যে সব সংকল্প নিয়েছিল, সেগুলিও পূরণ করবেন তিনি ৷
বিহারে পঞ্চায়েতের সংখ্যা 8 হাজার 400-রও বেশি ৷ পঞ্চায়েত সমিতি 533টি এবং জিলা পরিষদ 38টি ৷ পঞ্চায়েতগুলি 1.15 লক্ষ ওয়ার্ডে বিভক্ত ৷ এর সঙ্গে প্রতিটি পঞ্চায়েতে ছোটখাটো মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসার জন্য গ্রাম কাছারি (গ্রামীণ আদালত) রয়েছে ৷
পঞ্চায়েত প্রতিনিধির সংখ্যা 2 লক্ষ 60 হাজারেও বেশি ৷ এর মধ্যে জিলা পরিষদ চেয়ারপার্সন ও উপ-চেয়ারপার্সন, পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান ও উপ-প্রধান, মুখিয়া, উপ-মুখিয়া ওয়ার্ড সদস্য, সরপঞ্চ (গ্রামীণ আদালতের প্রধান), উপ-সরপঞ্চ, পঞ্চ (গ্রামীণ আদালতের সদস্য) এবং ব্লক ও জেলা স্তরের অন্যান্য আধিকারিকরাও আছেন ৷
ইতিমধ্যে এনডিএ জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার তাঁদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করেছেন ৷ চলতি বছরের জুন মাস থেকে ওয়ার্ড ও গ্রাম কাছারির সদস্যদের ভাতা বেড়ে হয়েছে 750 টাকা ৷ মুখিয়াদের 3 হাজার 750 টাকা, পঞ্চায়েত সমিতির প্রধানদের 15 হাজার টাকা এবং জিলা পরিষদের চেয়ারপার্সনের 18 হাজার টাকা ৷
বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব ঘোষণা করেছেন, ক্ষমতায় এলে এই ভাতার পরিমাণ দ্বিগুন করে দেবেন ৷ জনগণের মধ্যে বিতরণের কাজে নিয়োজিত পিডিএস দোকানদারদের সাম্মানিকও দ্বিগুন হবে ৷ প্রতি কুইন্টাল খাদ্যশস্যের ন্যূনতম মূল্যও বৃদ্ধি করা হবে ৷
#WATCH | Patna, Bihar: Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, " the campaign has begun, and bihar is impatient for change. wherever we are going, people in large numbers from all castes and religions are coming to support us. people are fed up with the… pic.twitter.com/zSMuyFrU1k— ANI (@ANI) October 26, 2025
তেজস্বী বলেন, "নাপিত, ছুতোর, মৃৎশিল্পী, স্বর্ণকারের মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এককালীন বিনা সুদে 5 লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হবে ৷ তাঁরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, তার জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদে এই ঋণ দেওয়া হবে ৷ এই টাকা দিয়ে তাঁরা নিজেদের পেশার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারবেন ৷"
বিগত কয়েক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিস্তর আলোচনা করে তবে এই প্রতিশ্রুতিগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সাংবাদিকদের জানান আরজেডি বিধায়ক ৷ আগামী 6 ও 11 নভেম্বর দু'দফায় বিহারের 243টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন ৷ ভোটগণনা 14 নভেম্বর ৷