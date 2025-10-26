ETV Bharat / bharat

ফের নয়া ঘোষণা, ক্ষমতায় এলে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ভাতা দ্বিগুণ করবেন তেজস্বী

বিহার নির্বাচনের আগে একাধিক প্রতিশ্রুতি করে চলেছেন প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ৷ এবার ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের জন্য নয়া ঘোষণা ৷

বিহারে সাংবাদিক বৈঠকে তেজস্বী যাদব ও অন্যরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 4:21 PM IST

পটনা, 26 অক্টোবর: আবার প্রতিশ্রুতি ৷ রবিবার ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতি রাজের প্রতিনিধিদের সাম্মানিক দ্বিগুণ করা থেকে পেনশনের টাকা বৃদ্ধি, সুদ কমানোর মতো একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ৷ এর আগে তিনি বিহারের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা দিয়েছেন ৷ পরে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে থাকা চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের চাকরি স্থায়ী করবেন ৷

এবার বিহারের রাঘোপুর বিধানসভা থেকে প্রার্থী হয়েছেন তিনি ৷ এদিন তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, "আমরা ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের সাম্মানিক ও গ্রাম কাছারি প্রতিনিধিদের সাম্মানি দ্বিগুণ করে দেব ৷ প্রাক্তন প্রতিনিধিদের পেনশন চালু করব ৷ বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে ৷ বিহারে নেই ৷ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের পেনশনের দাবি দীর্ঘ দিনের ৷" এছাড়া মহাগঠবন্ধন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের জন্য 50 লক্ষ টাকার বিমা করাতে ইচ্ছুক বলেও জানান লালু-পুত্র ৷

গত বৃহস্পতিবার মহাগঠবন্ধনের তরফে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত তেজস্বীকে জোটের তরফে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছেন ৷ 'ইন্ডিয়া' শিবির সরকার গড়লে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) প্রধান মুকেশ সহানী ৷ তাঁকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তেজস্বী ৷

ভোটে জিতে সরকার গড়লে 2001 সালে রাবড়ি দেবী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আরজেডি সরকার যে সব সংকল্প নিয়েছিল, সেগুলিও পূরণ করবেন তিনি ৷

বিহারে পঞ্চায়েতের সংখ্যা 8 হাজার 400-রও বেশি ৷ পঞ্চায়েত সমিতি 533টি এবং জিলা পরিষদ 38টি ৷ পঞ্চায়েতগুলি 1.15 লক্ষ ওয়ার্ডে বিভক্ত ৷ এর সঙ্গে প্রতিটি পঞ্চায়েতে ছোটখাটো মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসার জন্য গ্রাম কাছারি (গ্রামীণ আদালত) রয়েছে ৷

পঞ্চায়েত প্রতিনিধির সংখ্যা 2 লক্ষ 60 হাজারেও বেশি ৷ এর মধ্যে জিলা পরিষদ চেয়ারপার্সন ও উপ-চেয়ারপার্সন, পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান ও উপ-প্রধান, মুখিয়া, উপ-মুখিয়া ওয়ার্ড সদস্য, সরপঞ্চ (গ্রামীণ আদালতের প্রধান), উপ-সরপঞ্চ, পঞ্চ (গ্রামীণ আদালতের সদস্য) এবং ব্লক ও জেলা স্তরের অন্যান্য আধিকারিকরাও আছেন ৷

ইতিমধ্যে এনডিএ জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার তাঁদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করেছেন ৷ চলতি বছরের জুন মাস থেকে ওয়ার্ড ও গ্রাম কাছারির সদস্যদের ভাতা বেড়ে হয়েছে 750 টাকা ৷ মুখিয়াদের 3 হাজার 750 টাকা, পঞ্চায়েত সমিতির প্রধানদের 15 হাজার টাকা এবং জিলা পরিষদের চেয়ারপার্সনের 18 হাজার টাকা ৷

বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব ঘোষণা করেছেন, ক্ষমতায় এলে এই ভাতার পরিমাণ দ্বিগুন করে দেবেন ৷ জনগণের মধ্যে বিতরণের কাজে নিয়োজিত পিডিএস দোকানদারদের সাম্মানিকও দ্বিগুন হবে ৷ প্রতি কুইন্টাল খাদ্যশস্যের ন্যূনতম মূল্যও বৃদ্ধি করা হবে ৷

তেজস্বী বলেন, "নাপিত, ছুতোর, মৃৎশিল্পী, স্বর্ণকারের মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এককালীন বিনা সুদে 5 লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হবে ৷ তাঁরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, তার জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদে এই ঋণ দেওয়া হবে ৷ এই টাকা দিয়ে তাঁরা নিজেদের পেশার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারবেন ৷"

বিগত কয়েক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিস্তর আলোচনা করে তবে এই প্রতিশ্রুতিগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সাংবাদিকদের জানান আরজেডি বিধায়ক ৷ আগামী 6 ও 11 নভেম্বর দু'দফায় বিহারের 243টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন ৷ ভোটগণনা 14 নভেম্বর ৷

