দেশে তৈরি অত্যাধুনিক তেজস এলসিএ যুদ্ধবিমানের প্রথম সফল উড়ান, উচ্ছ্বসিত রাজনাথ
শুক্রবার তেজস এলসিএ এমকে-1এ যুদ্ধবিমান নিয়ে প্রথম আকাশে উড়লেন পাইলট ৷ এই উড়ান সফল হয়েছে ৷ এই যুদ্ধবিমান মিগ-21-এর জায়গা করে নিচ্ছে ৷
Published : October 17, 2025 at 4:30 PM IST
নাসিক, 17 অক্টোবর: দেশে নির্মিত তেজস যুদ্ধবিমানের প্রথম সফল উড়ান হল মহারাষ্ট্রের নাসিকে ৷ গত মাসের শেষে অবসর নিয়েছে মিগ-21 যুদ্ধবিমান ৷ রাশিয়ার এই বিমানে জায়গা নিয়েছে তেজস এমকে-1এ যুদ্ধবিমান ৷ এই বিমান তৈরির বরাত পেয়েছে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (হাল) ৷
শুক্রবার দেশীয় যুদ্ধবিমানের প্রথম উড়ান দেখতে হাল-এর নাসিকের শাখায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ এদিন তিনি '3rd প্রোডাকশন লাইন অফ LCA Mk1A' এবং '2nd প্রোডাকশন লাইন অফ HTT-40 এয়ারক্রাফ্ট'-এর উদ্বোধন করেন ৷ তেজস ছাড়া HTT-40 ট্রেনার এয়ারক্রাফ্ট এবং Su-30 MKI বিমান তৈরি করেছে হাল ৷ এদিন তেজসের পাশাপাশি এই দু'টি বিমানকে উড়তে দেখা যায় ৷ প্রথম উড়ান শেষে মাটিতে অবতরণের পর তেজস LCA Mk1A যুদ্ধবিমানকে জল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় ৷
#WATCH | Nashik, Maharashtra | LCA Tejas Mk 1A gets a water cannon salute after its maiden test flight today.
এই অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, "আজ যখন সুখোই Su-30, তেজস LCA এবং HTT-40 বিমানগুলিকে উড়তে দেখলাম, গর্বে আমার বুকে ফুলে উঠল ৷ এই উড়ান প্রতিরক্ষা সেক্টরে আমাদের আত্মনির্ভরতাকে তুলে ধরেছে ৷ গত 60 বছরেরও বেশি সময় ধরে হাল দেশের শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে উঠেছে ৷ নাসিকের এই ক্যাম্পাসে ভগবান শিব রয়েছেন ৷"
গত 25 সেপ্টেম্বর, মিগ-21 যুদ্ধবিমানের অবসরের ঠিক আগের দিন রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (এইচএএল, হ্যাল)-কে 97টি তেজস লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট তৈরির বরাত দেয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ এর জন্য 62 হাজার 370 কোটি টাকার এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷
#WATCH | Nashik, Maharashtra | HAL Chairman & Managing Director Dr DK Sunil says, " ... the 180 aircraft that we have been tasked to do, the 83 plus 97, we expect to complete them by 2032-33. by that time, the lca mark 2 will enter production. so our facilities will be available…
এর আগে 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে 83টি তেজস LCA Mk1A যুদ্ধবিমানের বরাত পেয়েছিল হাল ৷ এর মধ্যে 73টি যুদ্ধবিমান এবং 10টি ট্রেনার এয়ারক্রাফ্ট ৷ এর জন্য 48 হাজার কোটি টাকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বিমান নির্মাতা সংস্থা ৷ কথা ছিল চার বছরের মধ্যে তারা অত্যাধুনিক তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহ করবে ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷ তারপরেও 97টি যুদ্ধবিমানের বরাত দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷
এদিকে হাল-এর বেঙ্গালুরুর দু'টি শাখায় তেজস যুদ্ধবিমানের নির্মাণ কাজ চলছে ৷ এর সঙ্গে নাসিকে 150 কোটি টাকা বিনিয়োগে আরেকটি শাখার সূচনা করেছে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স ৷ এর ফলে প্রতি বছর বেঙ্গালুরুতে 16টি যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি নাসিকে আরও আটটি যুদ্ধবিমান তৈরি করতে পারবে হাল ৷ প্রতি বছর 24টি তেজস যুদ্ধবিমান তৈরি করবে হাল ৷
এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ ডিকে সুনীল সংবাদসংস্থা এএনআই-কে বলেন, "83 ও 97- সবমিলিয়ে 180টি যুদ্ধবিমান তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে আমাদের ৷ আমরা আশা করছি, 2032-33 অর্থবর্ষে এই কাজ শেষ করতে পারব ৷ এর মধ্যে এলসিএ মার্ক 2-এর উৎপাদনও শুরু হয়ে যাবে ৷ তাই আমাদের এই শাখায়ে মার্ক 2 যুদ্ধবিমান তৈরির ব্যবস্থাও রয়েছে ৷ আমরা জিই-র সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তারা তাদের সমস্যাগুলি মিটিয়ে নিতে পেরেছে ৷ এখন ধীর গতিতে কাজ হচ্ছে ৷ কিন্তু আমরা আমাদের গতি বাড়িতে 2032-33 সালের মধ্যে যুদ্ধবিমানগুলি সরবরাহ করতে পারব ৷"